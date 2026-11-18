Prezidenti Spojených států, Ruska a Číny se setkávají na dosud bezprecedentním trilaterálním jednání v čínském Šen-čenu. Setkání tří státníků starších sedmdesáti let probíhá bez předem stanovené konkrétní agendy a za účasti velmocí ovládajících devadesát procent světových jaderných zbraní. Evropští představitelé podle CNN vyjadřují obavy z toho, co mohou tito lídři projednávat za zavřenými dveřmi.
Vysokohorské summity obvykle předem určují jasné výsledky a jsou výsledkem měsíců příprav. S přítomností amerického prezidenta Donalda Trumpa jakožto nepředvídatelného faktoru však tato pravidla neplatí. Přestože byla jako hlavní bod označena jaderná nešíření, Trump nečekaně otevřel témata jako Írán, Ukrajina, Nvidia či možná schůzka se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.
Trump hovořil o dlouhotrvajícím konfliktu na Ukrajině s ironií a označil ji za své oblíbené téma. Podle jeho slov ztrácejí obě strany konfliktu tisíce vojáků měsíčně, čímž zastínil obrovské ruské ztráty. Americký prezident vnímá Ukrajinu jako obtížného aktéra, který se nechal napadnout a odmítá jeho rychlé mírové návrhy.
Mezi evropskými představiteli panuje citelná úzkost z toho, jaké optické dopady bude mít společná fotografie tří lídrů. Podle diplomatických zdrojů je toto setkání splněným snem ruského prezidenta Vladimira Putina, který tak získává mezinárodní rehabilitaci. Kreml tak má možnost prezentovat se na světové scéně jako globální velmoc bez nutnosti činit jakékoliv ústupky.
Někteří evropští činitelé doufali, že Peking by mohl vystupovat jako nestranný arbitra v konfliktu. Tento pohled však přehlíží fakt, že Čína naléhavě potřebuje, aby Moskva ve válce neprohrála, a sleduje vlastní mocenské zájmy. Peking zároveň uvítá oslabení Západu v souvislosti s ukrajinskou krizí jako protiváhu americkým tlakům v jiných oblastech.
V uplynulém měsíci podnikli američtí vyslanci řadu kroků, které vyvolaly obavy mezi evropskými spojenci. Washington například uzavřel dohodu o nákupu ruské nafty, což oslabilo dřívější sankční opatření. Američtí vyjednavači navíc jednali v Moskvě, kde označili ruského prezidenta za humanitární postavu po propuštění amerického vězně.
Mírový proces vedený Trumpovými poradci zahrnoval také omezení sdílení zpravodajských informací a podpory systémů Starshield, které slouží k obraně ukrajinského nebe. Poradce Jared Kushner navíc prosazoval novou bezpečnostní architekturu pro Evropu. Tyto kroky podle ukrajinského vedení vycházejí vstříc ruskému narativu o konfliktu.
Analytici upozorňují, že nynější schůzka v Číně se nevyrovná historickému summitu v Jaltě z roku 1945, který rozděloval poválečný svět. Zúčastnění státníci představují stárnoucí představitele mocností s mizejícím vlivem. Hlavní riziko setkání tak nespočívá v uzavření velkých dohod, ale v tom, že Putin nebude čelit žádnému tlaku na okamžité zastavení bojů.
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