Spojené státy pohrozily Evropské unii tvrdými a zničujícími odvetnými opatřeními v případě, že Brusel prosadí plánované omezení přístupu amerických technologických společností na evropský trh. Varování v rozhovoru pro list Financial Times formuloval americký velvyslanec při EU Andrew Puzder. Reagoval tak na aktuální snahy o regulaci satelitní komunikace a rádiového spektra.
Jádrem probíhajícího sporu je návrh Evropské komise, který počítá s vyhrazením podstatné části rádiového spektra určeného pro přímé připojení chytrých telefonů k satelitům výhradně pro evropské subjekty. Tento krok by v praxi výrazně omezil přístup neevropských firem, mezi které patří například americká společnost SpaceX nebo internetový gigant Amazon. Opatření má být formálně součástí širší snahy o posílení evropské technologické suverenity a udržitelnosti.
Velvyslanec Puzder v této souvislosti varoval, že evropské podniky by měly být velice obezřetné, neboť vzhledem k obrovské velikosti amerického trhu by případná odveta Washingtonu mohla mít pro tamní firmy velmi ničivé dopady. Zdůraznil rovněž, že snaha podpořit konkurenceschopnost vlastního průmyslu na úkor oslabování amerických konkurentů nepředstavuje legitimní politický cíl. Podle jeho slov se taková politika ubírá nesprávným směrem.
Návrh Evropské komise již dříve ostré kritice podrobila samotná společnost SpaceX, podle níž takové restrikce vážně ohrožují kvalitu a spolehlivost telekomunikačního spojení. Firma v této souvislosti upozornila na možné negativní dopady na Ukrajinu, kde satelitní síť Starlink plní klíčovou roli v oblasti civilní i vojenské komunikace.
Tyto neshody přicházejí v citlivé době, kdy se v polovině října objevily zprávy o technických omezeních provozu terminálů Starlink a jejich vojenské verze Starshield na ukrajinském území. Situace vyvolala politické pnutí a obvinění mezi ukrajinským vedením a americkou administrativou, přičemž prezident Donald Trump popřel, že by vydal přímý pokyn k omezení provozu.
Podle zpráv britských médií měl však šéf společnosti SpaceX Elon Musk navrhnout omezení provozu sítí na Ukrajině přímo americkému prezidentovi, který s tímto postupem údajně souhlasil. Washington a Kyjev tak v současnosti čelí dalším třenicím ohledně spolehlivosti a geopolitické kontroly nad klíčovou komunikační infrastrukturou.
Americký velvyslanec Puzder v rozhovoru rovněž poznamenal, že obě strany Atlantiku by měly namísto vzájemných sporů raději spojit síly při globální technologické konkurenci. Podle jeho vyjádření disponují Spojené státy i Evropa špičkovými produkty a nepotřebují zavádět opatření vedoucí k vzájemnému oslabování.
Evropská komise na obranu svých záměrů uvádí, že navrhovaná úprava spektra má za cíl podpořit vstup nových poskytovatelů na trh a diverzifikovat unijní dodavatele při zachování otevřenosti vůči externím subjektům. Celý návrh však musí projít standardním legislativním procesem Evropské unie.
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Zdroj: Jan Hrabě