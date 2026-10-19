Po víkendových násilnostech přes 2400 zatčených. Macron odmítl rezignaci ministra vnitra

Francouzský prezident Emmanuel Macron ostře odsoudil nespoutané násilí po víkendových protestech, které v celé zemi vyústily v téměř 2400 zatčení a masivní materiální škody. Poklidné demonstrace za lepší veřejné služby a proti rostoucím životním nákladům se ve velkých městech zvrhly v jedny z nejhorších veřejných nepokojů za poslední roky. Hlava státu v televizním projevu uvedla, že pro takové chování neexistuje žádné ospravedlnění a že je nutné jasně oddělit pokojné občany od radikálních výtržníků.
Víkendové nepokoje zaskočily bezpečnostní složky v Paříži, Marseille, Lyonu i dalších městech, kde maskované skupiny zapalovaly barikády a útočily na veřejné budovy. Podle údajů francouzských úřadů bylo v ulicích zraněno přibližně tisíc policistů a příslušníků četnictva, přičemž sedm z nich utrpělo vážná zranění. Demonstranti a loupící skupiny zničili nebo vykradli zhruba patnáct set obchodů, jejichž celkové škody dosahují desítek milionů eur. V Limoges dokonce výtržníci podpálili historickou radnici, jejíž představitelé označili situaci za kolaps státního aparátu.
Ministr vnitra Laurent Nuñez se v reakci na selhání v plánování a zpravodajské přípravě pokusil podat demisi. Prezident Macron však jeho rezignaci odmítl s odůvodněním, že bezpečnostní složky potřebují v této napjaté situaci stabilní vedení. Současně pověřil ministra úkolem vyšetřit nedostatky v dosavadním postupu a zavést nové operativní metody na ochranu veřejného pořádku. Opoziční politici napříč politickým spektrem přesto požadovali okamžitý odchod ministra a kritizovali nedostatečnou připravenost státu.
Zatímco statisíce lidí protestovaly pokojně na podporu školství a proti drahotě, organizované skupiny využily chaosu k rabování a ničení majetku. V Paříži policie zaznamenala rekordních osm set padesát zatčení v průběhu jediného dne, když se střetla s demonstranty na náměstí Republiky. Výtržníci házeli kameny i pyrotechniku a stavěli hořící barikády z popelnic a jízdních kol. Starostové dotčených měst vyjádřili hluboké šokování nad rozsahem destrukce a obvinili vládu z podcenění situace.
Představitelé vládní moci i opozice se neshodují v hodnocení původců násilností, přičemž ministr vnitra i zástupci vládní strany poukazují na radikální skupiny z krajní levice. Političtí oponenti naopak vkládají vinu na vyčerpanou administrativu a špatné taktické řízení bezpečnostních složek. Prezident Macron v této souvislosti oznámil, že místní úřady získají pravomoc zakazovat riziková shromáždění, pokud to bude pro zajištění bezpečnosti nutné.
Události posledních dnů prohloubily obavy o celkovou stabilitu země a zvýšily tlak na vládní kabinet, který již tak čelí silné nespokojenosti občanů. Obchodní svazy a zástupci podnikatelů varují před dlouhodobými dopady na ekonomiku a ztrátou důvěry v bezpečnostní záruky státu.
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Zdroj: Lucie Podzimková