Minulý týden se v čínském Šen-čenu na okraj summitu Asijsko-pacifické hospodářské spolupráce uskutečnilo vůbec první třístranné setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimira Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, které podle komentáře serveru Politico přineslo málo konkrétních výsledků, ale jeho symbolika ukázala slábnoucí diplomatický vliv Evropy. Na rozdíl od příprav na srpnový summit Trumpa a Putina na Aljašce v roce 2025 tentokrát podle dvou vysoce postavených evropských činitelů předcházelo jednání v Šen-čenu jen minimální konzultování s evropskými spojenci a Evropa zůstala stranou.
Autor textu srovnává setkání v Šen-čenu s jaltskou konferencí, kde jednali Winston Churchill, Franklin Roosevelt a Joseph Stalin o poválečném uspořádání, a připomíná Churchillův popis, kdy seděl mezi ruským medvědem a americkým buvolem jako chudý malý anglický oslík, ovšem tehdy byl alespoň v místnosti. Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně po boku dalších evropských představitelů uvedl, že Evropa byla na Jaltě rozdělena a nic podobného už nedovolí, přičemž schůzku v Šen-čenu označil za zjevně příležitost k pořízení fotografií.
Sám Trump v rozhovoru pro televizi Fox News mluvil především o okázalosti a o tom, že ho Si Ťin-pching osobně přivítal na letišti, což označil za velké vítězství pro Spojené státy i pro Čínu. Bývalá vysoká poradkyně amerického ministerstva zahraničí pro Čínu a nynější pracovnice Atlantické rady Melanie Hartová uvedla, že třístranný summit byl jen o obrazu a nikoli o obsahu.
Podle textu přinesla schůzka jen málo konkrétních závěrů, když se trojice zavázala usilovat o reformu Organizace spojených národů a zvýšit výrobu a dodávky rafinovaných ropných produktů ve prospěch všech zemí, což podle článku nahrává Putinovi, protože to zřejmě znamená, že Trump nebude vymáhat energetické sankce vůči Rusku. Trojice rovněž uvedla, že Mezinárodní trestní soud a podobné instituce nesmějí zneužívat svou pravomoc, což fakticky potvrzuje imunitu státních činitelů před mezinárodními soudy, a shodla se, že jaderná válka nesmí být nikdy vedena.
Analytička londýnského institutu RUSI Natia Seskuriaová uvedla, že k nové Jaltě v Šen-čenu nedošlo, protože všichni tři lídři měli velmi odlišné cíle, kdy Trump chtěl vypadat jako velký vyjednavač, Putin chtěl být vnímán jako rovnocenná velmoc zpět na světové scéně a Si Ťin-pching si připsal zásluhy za hostitelství, aniž by přijal program některého z nich. Podle textu však bude setkání pravděpodobně vnímáno jako další krok od liberálního mezinárodního řádu po studené válce směrem k otevřené velmocenské politice a může dále prohlubovat rozdíly mezi Washingtonem a evropskými spojenci.
Několik hodin po skončení jednání v Šen-čenu zavolal Trump z paluby prezidentského letadla na berlínské setkání evropských spojenců Ukrajiny a vyjádřil silnou skepsi vůči tomu, aby Evropa vydávala další miliardy na pomoc Ukrajině poté, co mu Putin řekl, že skutečně chce mírovou dohodu. Bývalý diplomat OSN a Evropské unie a nynější člen Evropské rady pro zahraniční vztahy Fredrik Wesslau uvedl, že Trump by neměl žádné výčitky rozhodovat o osudu Ukrajiny bez její účasti a jde mu spíše o normalizaci vztahů s Ruskem ve prospěch úzkých finančních zájmů.
Wesslau zároveň vyjádřil naději, že multipolární svět velmocí a sfér vlivu narazí na odpor menších států, jak se podle něj Rusko přesvědčilo na Ukrajině. Článek rovněž připomíná, že na Jaltě se Churchillovi podařilo prosadit pro Francii trvalé křeslo v Radě bezpečnosti OSN po boku Británie, což mělo posílit evropský diplomatický vliv, ale časy se od té doby změnily.
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Zdroj: Libor Novák