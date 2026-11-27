Summit lídrů Evropské unie ve čtvrtek v Bruselu vyústil v rozpočtovou krizi poté, co vlády požadující menší sedmiletý rozpočet na období let 2028 až 2034 odmítly další vyjednávání s předsedou Evropské rady Antóniem Costou a odešly z jeho jednacích schůzek. Dramatický noční vývoj zvyšuje tlak na Costu, který má za úkol dojednat kompromis mezi sedmadvaceti členskými státy a usiluje o výsledek ještě před koncem roku, zatímco další schůzka lídrů je naplánována na 17. prosince.
Costa čtvrteční summit v Bruselu nesvolal proto, aby padla konečná dohoda, ale aby se pokusil sblížit dva hlavní soupeřící tábory. Na jedné straně stojí země jako Španělsko a Itálie, které požadují větší rozpočet a chtějí chránit tradiční výdaje na zemědělství a chudší regiony, na druhé straně státy jako Německo a Švédsko, které tlačí na omezení ambicí unie a přesun investic směrem k obraně a bezpečnosti.
Po hodinách jednání v malých skupinách lídrů však několik zemí prosazujících rozpočtové škrty, konkrétně Dánsko, Švédsko, Belgie a Rakousko, z jednání odešlo s tím, že zvolená metoda měla postavit státy proti sobě. Podle anonymního diplomata ze země žádající menší rozpočet šlo o snahu rozdělit je a získat jednotlivé členy skupiny na svou stranu dílčími ústupky, takže diskuse neprobíhala věcně, píše web Politico.
V reakci na vývoj Costa zrušil plánovaný návrat na druhý den summitu a závěrečnou tiskovou konferenci s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou v jednu hodinu v noci zkrátil na pouhých jedenáct minut. Lídři sedmadvaceti zemí se nyní pokusí o dohodu na prosincovém summitu, který podle diplomatů a činitelů potrvá pravděpodobně několik dní i nocí.
Ačkoli má unie formálně celý rok na schválení víceletého finančního rámce na léta 2028 až 2034, současné vedení chce dohodu uzavřít před dubnovými prezidentskými volbami ve Francii, kde je favoritem lídryně krajní pravice Marine Le Penová. Viditelně rozhněvaný francouzský prezident Emmanuel Macron označil Costovy navrhované škrty za strategickou chybu pro Evropu a varoval, že protahování jednání do nového roku není demokraticky možné kvůli bezprostřední blízkosti voleb.
Při jednáních za zavřenými dveřmi Costa podle dvou unijních diplomatů naznačil, že v nadcházejících týdnech předloží nový rozpočtový návrh počítající s dalšími škrty, aby unii přiblížil k dohodě. Další státníci se však začali od termínu do konce roku distancovat, přičemž italská premiérka Giorgia Meloniová, patřící do tábora pro vyšší rozpočet, uvedla, že nemá termín, ale podmínky, a podepíše dohodu teprve tehdy, bude-li ji považovat za spravedlivou pro Itálii.
Macronovo ultimátum vyvolalo i ostré reakce v zákulisí a jeden unijní diplomat francouzského prezidenta přezdíval pan Vydírání s tím, že bere jednání jako rukojmí kvůli domácím volbám. Evropská komise původně navrhla rozpočet kolem dvou bilionů eur, před tímto summitem Costa navrhl jeho snížení o 204 miliard eur a lídrům řekl, že zvažuje další škrty v rozsahu 220 až 230 miliard eur, které by se měly týkat především konkurenceschopnosti a zahraniční pomoci nikoli regionálních výdajů a zemědělství.
Finský premiér Petteri Orpo, jehož země patří do tábora pro nižší rozpočet a navrhovala škrty o 250 miliard eur oproti plánu komise, novinářům řekl, že rozdíly nejsou propastné, ale rozhodující budou řešení na poslední chvíli. Podle unijního diplomata se však Costaův postup setkal s nespokojeností na obou stranách, protože jednání v malých skupinách odradilo vlády od odkrytí jejich červených čar před rivaly, a rozhodnutí bojkotovat pozdější schůzky následovalo poté, co se Orpo během jednoho z jednání prudce rozčílil nad Costovým přístupem.
Rakousko ve svém prohlášení uvedlo, že členové takzvané sedmičky států požadujících menší rozpočet se zúčastnili dvou dílčích jednání a poté dospěli k závěru, že další schůzky k řešení nepovedou. Costa po skončení summitu zlehčoval zdánlivý nezdar a řekl, že desetihodinová diskuse s lídry byla velmi užitečná pro vymezení parametrů možné dohody v prosinci, než v pátek v časných ranních hodinách potvrdil novinářům, že shoda dosažitelná nebyla a že se bude v práci pokračovat.
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