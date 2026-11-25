Případná mírová dohoda na Ukrajině by podle polského ministra odpovědného za zpravodajské služby Tomasze Siemoniaka neukončila ruské sabotáže v Evropě. Siemoniak v rozhovoru pro Politico upozornil, že ruské tajné operace v posledních měsících zesílily a rozšířily se od zakládání požárů ve skladech a nákupních centrech také na železnice, komunikační zařízení a obranné objekty.
Část těchto útoků má podle něj narušit dodávky na Ukrajinu, zároveň však Moskva usiluje o zastrašení evropských vlád a oslabení Severoatlantické aliance. Tyto cíle by podle ministra přetrvaly i po skončení války mezi Ruskem a Ukrajinou a je těžké si představit, že by mírová smlouva změnila postoj ruského vedení a zastavila provádění zmíněných akcí.
Ruské ministerstvo zahraničí ani ruská mise při Evropské unii na žádosti o komentář bezprostředně nereagovaly. Moskva však v minulosti odpovědnost za řadu útoků, plánovaných akcí a vandalství, které jí připisují západní zpravodajské služby, odmítala.
Siemoniak spojil nedávné zesílení aktivit se širší ruskou strategií zaměřenou na ekonomické vyčerpání Ukrajiny a narušování tras, jimiž evropské státy posílají pomoc do Kyjeva. Zvlášť vystaveno těmto hrozbám je podle něj Polsko, které slouží jako hlavní tranzitní uzel pro západní podporu.
Ministr připomněl, že loni sabotéři jednající na ruský příkaz vyhodili do povětří úsek železnice u Varšavy na jedné z hlavních tras pro přepravu zásob na Ukrajinu. Začátkem tohoto měsíce pak ostraha v Estonsku zmařila pokus o zapálení továrny na drony, který tamní úřady připsaly ruské vojenské rozvědce.
Podle Siemoniaka ztěžuje měnící se povaha útoků posuzování jejich intenzity pouhým počítáním jednotlivých incidentů. Zatímco žhářství zůstává poměrně časté, jediný útok na železnici by mohl způsobit katastrofu s velkým počtem obětí na životech, na což se podle dřívějších zpráv serveru Politico z října vlády zemí Evropské unie již začaly připravovat.
Cílem Moskvy není pouze ničení infrastruktury, ale také oslabení ochoty podporovat Ukrajinu šířením strachu, vyvoláváním napětí a podkopáváním důvěry v evropské vlády. Siemoniak dodal, že jak příznivý, tak nepříznivý vývoj pro Rusko na Ukrajině by mohl Kreml povzbudit k rozšiřování hybridní agrese, snaze zatáhnout do konfrontace další země nebo odradit veřejnost od podpory Ukrajiny či protiruských postojů.
Ministr rovněž uvedl, že pravděpodobnost, že páteční narušení polského vzdušného prostoru Ruskem bylo náhodné, se blíží nule. Takové incidenty označil za pokusy otestovat reakci Polska a jeho spojenců v alianci.
Podle Siemoniaka jde o snahu propojit mír na Ukrajině s takzvanou novou bezpečnostní architekturou v Evropě. Rusko obnovilo požadavky, aby Severoatlantická aliance stáhla svou vojenskou přítomnost na úroveň roku 1997 před vstupem Polska a pobaltských států, což by znamenalo stažení spojeneckých sil rozmístěných v těchto zemích; žádné takové ústupky však nebyly dohodnuty.
Siemoniak řekl, že Moskva odmítá přijmout, že si Polsko a další členské státy NATO mohou samy určovat počet spojeneckých vojáků a vojenských zařízení na svém území. Podle serveru Politico se někteří evropští činitelé obávají, že by Moskva mohla požadovat omezení nasazení sil NATO ve východní Evropě výměnou za přijetí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, a ministr závěrem zdůraznil, že Rusko se snaží zvrátit poválečné změny a vrátit myšlenku sfér vlivu z období studené války.
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Zdroj: Libor Novák