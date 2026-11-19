Ruské zpravodajské služby údajně plánovaly na přelomu října a listopadu na polské hranici v blízkosti ruské exklávy Kaliningrad sabotážní operaci, kterou měly v úmyslu svalit na Ukrajinu. S odvoláním na anonymní zdroje blízké polským vojenským a bezpečnostním složkám to uvedl polský deník Rzeczpospolita. Tato tvrzení sice dosud nebyla nezávisle ověřena, avšak varování před připravovanou akcí obdržela Varšava od spojeneckých zpravodajských služeb. Polští bezpečnostní analytici rovněž sami identifikovali konkrétní znaky hrozby a disponovali informacemi o vybraných cílech.
Podle jednoho z informátorů počítal ruský plán s útokem, který by si vyžádal masové ztráty na životech. Další zdroj přirovnal chystanou operaci k takzvané hlivické provokaci, což byla nacistická operace pod falešnou vlajkou z srpna roku 1939. V tomto případě by oběti překračující hranici byly pravděpodobně zastřeleny nebo by u nich byly nalezeny předměty a důkazy nasvědčující tomu, že přicházejí z Ukrajiny. Hlavním smyslem celé akce mělo být zastavení mezinárodní pomoci napadené zemi.
Polské bezpečnostní složky zakročily poté, co se na ruské straně hranice objevili důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, kteří mají na starosti koordinaci sabotážních akcí. Koncem října proto polská policie v příhraničních oblastech posílila stavy o příslušníky povolané z jiných regionů země. Dodatečné posily obdržely také stráže na hraničních přechodech a do akce byli nasazeni další příslušníci Agentury pro vnitřní bezpečnost. Speciální jednotky navíc uspořádaly taktická cvičení ve Warminsko-mazurském vojvodství s cílem zajistit odstrašení i schopnost preventivně jednat.
Tato bezpečnostní opatření se stala veřejně známými na začátku listopadu, kdy policejní prezident Marek Boroń v rozhovoru pro stanici RMF FM potvrdil nasazení protiteroristických jednotek. Policie úzce spolupracovala s armádou, pohraniční stráží a tajnými službami z krizového štábu v hlavním městě Varšavě. Všem policistům v dotčených oblastech byla nařízena plná pohotovost trvající od druhého do osmého listopadu. Šéf policie zároveň odmítnul, že by tato opatření jakkoliv souvisela s probíhajícím sporem kolem polského Ústavního soudu.
Premiér Donald Tusk třetího listopadu oznámil, že pohraniční stráž zaznamenala během noci podezřelou aktivitu v blízkosti kaliningradské hranice, kde se pohybovalo několik osob s baterkami. V reakci na to okamžitě vyslal do oblasti bezpečnostní složky, kterým se podařilo případné provokace rychle odvrátit. Předseda vlády dodal, že vojenská zpravodajská služba varovala před možnými ozbrojenými vpády a rozsáhlejšími sabotážemi v průběhu první poloviny listopadu. Oficiální polské úřady ovšem potvrzený vpád nebo přímý ozbrojený útok spojený s tímto varováním nezaznamenaly.
Ministerský koordinátor pro tajné služby Tomasz Siemoniak na dotazy novinářů ohledně plánovaného teroristického útoku uvedl, že nedisponuje podrobnostmi a Rusko podobné akce obvykle nepřiznává. Zdůraznil však, že přijatá opatření byla zcela adekvátní a samotná hrozba byla vyhodnocena jako reálná. Mluvčí ministerstva Jacek Dobrzyński současně odmítl tvrzení ruské FSB, která v Kaliningradu údajně zadržela dva údajné agenty polských tajných služeb. Tato obvinění označil za klasickou provokaci a dezinformaci šířenou v rámci nepřátelské propagandy.
Zvolená oblast na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Litvou představuje dlouhodobě vysoce citlivý a strategický bod. Součástí operace byl také region Podlesí, v němž se nachází takzvaný Suwalský koridor spojující pobaltské státy se zbytkem zemí Severoatlantické aliance. Ruská strana dříve v rámci diplomatických jednání navrhovala stažení vojsk z Kaliningradu výměnou za návrat NATO do hranic z roku 1997. Polská vláda prozatím nezveřejnila podrobné zpravodajské materiály, o které se nejnovější bezpečnostní varování opíralo.
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Zdroj: Libor Novák