Fanoušky světové kinematografie v říjnu rozesmutnila zpráva o úmrtí legendárního britského herce Patricka Stewarta. Bylo mu 86 let. Nyní se objevil úmrtní list, který odhaluje, co bylo příčinou smrti představitele kapitána Jeana-Luca Picarda ve Star Treku.
Stewart podle úmrtního listu zemřel po kardiopulmonálním selhání a na následky demence s Lewyho tělísky, informoval americký server TMZ. S ostatky bylo naloženo prostřednictvím alkalické hydrolýzy neboli vodní kremace, což je proces, při němž se k rozkladu těla používá voda a alkalizující chemikálie.
Legendární britský herec zemřel 28. října. "S hlubokým zármutkem oznamujeme, že sir Patrick Stewart včera odešel ve svém domě v Los Angeles za láskyplné péče milované ženy Sunny a po krátké a dojemné cestě s Alzheimerovou nemocí a demencí s Lewyho tělísky," uvedla rodina na sociální síti.
Pozůstalí také popsali poslední chvíle slavného herce. "Byl ve vřelém objetí rodiny a přátel, obklopen živou hudbou, modlitbami, slzami, smíchem a tím druhem emocí, které mohl jenom on inspirovat po životě, který věnoval nám všem," sdělili blízcí.
Stewart byl mimořádným britským divadelním, filmovým a televizním hercem, jehož kariéra trvala déle než sedm desetiletí a vynesla mu status celosvětové ikony. Narodil se 13. července 1940 v anglickém hrabství Yorkshire do velmi skromných poměrů. Jeho dětství bylo poznamenáno chudobou a domácím násilím.
Právě divadlo a herectví se pro malého Patricka staly útočištěm, v patnácti letech proto odešel ze školy a po čase stráveném v zaměstnání nastoupil v roce 1957 na Bristol Old Vic Theatre School. Následně se stal předním členem prestižní Royal Shakespeare Company, kde si vybudoval pověst špičkového klasického herce.
Mezinárodní slávu a nesmrtelnost v popkultuře mu však přinesly dvě velkolepé role. V roce 1987 přijal nabídku ztvárnit kapitána Jeana-Luca Picarda v kultovním sci-fi seriálu Star Trek: Nová generace, čímž zásadně ovlivnil televizní historii a k němuž se o desítky let později vrátil v úspěšném projektu Star Trek: Picard. Druhou obrovskou vlnu celosvětové popularity odstartoval v roce 2000, kdy poprvé ztvárnil roli moudrého mutanta profesora Charlese Xaviera ve filmové sérii X-Men, přičemž si tuto postavu s oblibou zopakoval i v pozdějších marvelovských snímcích.
Kromě sci-fi a fantasy žánrů se Stewart se objevil v celé řadě dalších filmů a seriálů, jako byly Duna (1984), Bláznivý příběh Robina Hooda (1993) či Moby Dick (1998), a úspěšně propůjčil svůj charakteristický hlas animovaným postavám. Za své celoživotní umělecké dílo obdržel řadu významných ocenění a v roce 2010 jej britská královna Alžběta II. povýšila do šlechtického stavu. Mimo uměleckou dráhu byl také aktivním bojovníkem proti domácímu násilí a zastáncem lidských práv.
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Zdroj: Lucie Podzimková