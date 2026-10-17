Ruský prezident Vladimir Putin přehání, když hodnotí letošní postup ruské armády na Ukrajině. Podle zahraničních expertů se invazním silám ani zdaleka nepovedlo ovládnout tak velké území, jak tvrdí Kreml. Ukrajinští vojáci byli dokonce v některých měsících těmi úspěšnějšími.
Putin nedávno prohlásil, že ruské jednotky zcela ovládly území tzv. Luhanské lidové republiky, zatímco ukrajinská armáda stále ovládá přes 10 procent území Doněcké lidové republiky a více než 16 procent Záporožské oblasti. Experti z Institutu pro studium války (ISW) však upozornili, že Kreml výrazně nadhodnocuje územní zisky invazních vojsk.
Rusové podle nich získávali půdu pod nohama v lednu, únoru, březnu, červnu, červenci a srpnu. Ukrajincům se však v dubnu, květnu a v září podařilo dobýt některá území zpět. Nezávislí odborníci na základě výpočtů dospělo k závěru, že ruská armáda od začátku roku dobyla jen 144 kilometrů čtverečních území na Ukrajině.
Podle ISW je zřejmé, že Putinova vyjádření o ruském postupu neodpovídají skutečnosti. Experti je dokonce přirovnali k halucinacím a podotkli, že Kreml se snaží vykreslit dění na bojišti tak, aby pro Moskvu vyznělo maximálně příznivě.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
Trump navíc nejnovějším rozhodnutím pomohl Rusku, když pozastavil platnost některých nových protiruských sankcí. Prezident v pátek vydal příslušný exekutivní příkaz a konstatoval, že je v americkém národním zájmu, aby některé z nových protiruských sankcí nevstoupily v platnost. Současný šéf Bílého domu podepsal zákon v září, nové sankce měly platit od této neděle.
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Zdroj: Libor Novák