Rusko na Ukrajině likviduje americké podniky. Firmám se mlčení Bílého domu nelíbí

Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa čelí kritice kvůli tomu, že nevyjádřili žádné stanovisko k nedávným útokům na americké podniky na Ukrajině. Zatímco Bílý dům tlačí na Ukrajinu, aby zastavila útoky na ruské rafinerie kvůli dopadům na americké spotřebitele, ruské rakety a drony mezitím cíleně ničí majetek amerických firem. Tato situace vyvolává značné znepokojení mezi zástupci byznysu.
Rusko v průběhu posledních několika měsíců výrazně vystupňovalo své útoky na civilní infrastrukturu na Ukrajině a na zařízení spojená s americkými korporacemi. Podle Andyho Hundera, prezidenta Americké obchodní komory na Ukrajině, zasáhly ruské rakety a drony závody a sklady nejvýznamnějších amerických značek. Mezi zasaženými společnostmi figurují globální jména jako Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s nebo Oreo.
Hunder podle CNN upozornil, že útoky dosáhly intenzity, jakou dosud nikdo nezaznamenal, protože drony a rakety zasahují objekty přímo a opakovaně. Podle jeho slov tak Moskva vysílá jednoznačný vzkaz, že cíleně útočí na americký byznys na ukrajinském území. Komora proto naléhavě požaduje, aby tyto útoky ustaly, jelikož jde o americké zájmy, investice a peníze.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v září v nočním videoposelství prohlásil, že útok na závod společnosti Coca-Cola u Kyjeva představuje jasný signál pro Spojené státy. Uvedl, že Rusové nemohou mít pochybnosti o tom, že se jedná o americký podnik. Podle jeho slov se pro ně Coca-Cola stala takovým nepřítelem, že ji pálí íránskými drony typu Šáhed.
Koncem září Rusové zúžili svůj útok na další významnou americkou značku, když pomocí útočného dronu zničili sklad využívaný společností McDonald’s. Společnost McDonald’s Ukrajina potvrdila, že sklad provozovaný jejím logistickým partnerem v Kyjevské oblasti utrpěl při dronovém útoku vážné škody. Zelenskyj na sociální síti X poznamenal, že Rusové útočí bezpilotními stroji na obyčejné potraviny a neustále rozšiřují své operace.
V důsledku poškození skladových prostor oznámila ukrajinská pobočka řetězce McDonald’s, že její restaurace na území Ukrajiny nabízejí zákazníkům zkrácené menu. Společnost PepsiCo rovněž na konci srpna potvrdila poškození svého výrobního zařízení v Mykolajivské oblasti, přičemž při incidentu naštěstí nedošlo k žádným obětem na životech. Situace ukazuje, že terčem ruských útoků se stává běžný život a civilní ekonomická infrastruktura.
Mezi americkými firmami působícími v terénu panuje odlišný názor na to, do jaké míry by měly o těchto útocích veřejně hovořit. Bývalý vysoký představitel Ministerstva zahraničí USA pro CNN uvedl, že některé podniky chtějí, aby se tato tématika otevírala, zatímco jiné postupují velmi obezřetně. Hunder potvrdil, že americká komora jedná s návštěvami z řad amerických zákonodárců obou stran a vyzývá je k přednesení problému Bílému domu.
Prezident Donald Trump se v srpnu 2025 veřejně vyjádřil k ruskému útoku na americkou továrnu na elektroniku a uvedl, že ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi sdělil svou nespokojenost. Úředník Bílého domu nyní prohlásil, že prezident chce, aby válka zcela skončila a zastavilo se nesmyslné zabíjení. Dodal, že administrativa zůstává odhodlána hrát konstruktivní roli a je optimistická ohledně budoucí mírové dohody.
Relativní mlčení Trumpovy administrativy k útokům na americký byznys kontrastuje s jejími ostrými výtkami vůči ukrajinské vládě ohledně útoků na ruskou energetickou infrastrukturu. V únoru obdržel Kyjev varování, že útoky na ropné zařízení v Černém moři negativně ovlivnily americké investice v Kazachstánu. Trump navíc nedávno obvinil ukrajinské útoky na ruská dieselová zařízení ze zvyšování cen pohonných hmot.
V pátek Trump oznámil uzavření dohody o zrušení sankcí a nákupu nafty z Ruska, což je v rozporu s americkými zákony. Zdroje navíc uvedly, že Spojené státy pohrozily omezením sdílení zpravodajských informací a dodávek munice, pokud Kyjev své útoky na ruská energetická zařízení nezastaví. Hunder vyjádřil podiv nad tím, že administrativa, která se prezentuje jako proamerická a podporující byznys, zachovává v otázce útoků na americké firmy hluboké mlčení.
Zástupci amerických společností na Ukrajině otevřeně deklarují, že by očekávali jednoznačnou podporu od vlastní vlády v boji proti zahraniční armádě útočící na jejich majetek. Bývalý představitel ministerstva zahraničí však poznamenal, že v oficiálním Washingtonu panuje názor, že o Ukrajině mají mluvit pouze vybraní vyjednavači. Z tohoto důvodu je podle něj mimořádně náročné přitáhnout pozornost k problémům amerických investorů na místě.
Americká obchodní komora se v uplynulém měsíci pokusila kontaktovat klíčové představitele administrativy a požádala o schůzku, kde chtěla informovat o aktuálním stavu amerického byznysu na Ukrajině. Žádná odpověď na tuto snahu však dosud nepřišla. Podniky tak nadále čelí bezpečnostním rizikům bez slyšitelné politické podpory z Washingtonu.
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Zdroj: Libor Novák