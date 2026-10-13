Rusko od vyhlášení Trumpova "příměří" šestkrát zaútočilo na energetickou infrastrukturu. Bílý dům mlčí

Americký prezident Donald Trump oznámil o víkendu překvapivé příměří v energetické oblasti mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích vstoupila dohoda v platnost okamžitě a obě strany s ní měly souhlasit. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uvedl, že o tomto návrhu předem nevěděl a celá zpráva pro něj byla novinkou. Moskva se k celému oznámení v prvních hodinách odmítala blíže vyjadřovat, navíc jej ani nedodržuje.
Krátce po Trumpově prohlášení Rusko podniklo cílený útok na elektrárnu v Charkově, čímž podle ukrajinské strany došlo k dalšímu poškození energetického systému. Navzdory těmto čerstvým útokům ukrajinský vůdce potvrdil, že Kyjev je připraven novou dohodu dodržovat, pokud tak učiní i Moskva. Zelenskyj na bezpečnostním fóru ve Varšavě poznamenal, že zatímco v noci předtím ruské rafinerie nehořely, o půlnoci zasáhl ukrajinské plynárenské zařízení ruský dron typu Šáhid.
Rusko podle Zelenského zaútočilo na šest ukrajinských energetických zařízení jen několik hodin poté, co Trump oznámil příměří. „My jsme neútočili, zatímco Rusko útočilo na naše čerpací stanice, energetickou infrastrukturu a další zařízení. Myslím, že je to Putinova odpověď prezidentu Trumpovi,“ řekl pro Fox News.
Kreml reagoval na dotazy novinářů sdělením, že vzájemné kontakty nadále probíhají, avšak odmítl poskytnout jakékoliv další podrobnosti. Volodymyr Zelenskyj v návaznosti na vývoj událostí hovořil s kanadským premiérem Markem Carneym, finským prezidentem Alexanderem Stubbem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Kyjev v komunikaci s partnery zdůraznil, že plně podporuje kroky směřující k deeskalaci a ochraně lidských životů, přičemž vyčkává na detailní informace od americké strany.
Oznámení energetického příměří přišlo jen několik dnů poté, co Donald Trump hovořil s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o kontroverzní dohodě týkající se dodávek ruské nafty na světové trhy. Tento krok vyvolal silnou kritiku ze strany amerických zákonodárců, kteří upozornili, že administrativa tímto krokem porušuje federální zákon schválený v roce 2022. Sedm amerických senátorů vyzvalo Bílý dům k okamžité revizi tohoto plánu s odůvodněním, že americké peníze by neměly financovat válku na Ukrajině.
Během souběžně probíhajících jednání v Miami Zelenskyj kritizoval dohodu o dodávkách nafty a varoval, že takový krok válku pouze prodlouží. Americký prezident na tato vyjádření reagoval doporučením, že by Ukrajina měla mít nového lídra, který dokáže uzavřít dohodu. Současně obhájil své rozhodnutí poukazem na obrovské finanční částky, které Evropská unie dříve vynaložila na nákup ruských energetických surovin.
Zelenskyj v této souvislosti vyloučil možnost uspořádání nových voleb za probíhajícího válečného stavu a označil to za bezpečnostně nemožné. Ukrajinský prezident dodal, že je připraven začít pracovat na přípravě voleb tehdy, pokud bude uzavřeno úplné příměří trvající šedesát a více dnů. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na tato slova reagoval prohlášením, že ukrajinský vůdce si takovou oddechovou lhůtu nezaslouží a že Moskva na podobné sliby znovu neskočí.
Energetická infrastruktura zůstává jedním z hlavních cílů ruských útoků již od začátku plnohodnotné invaze v roce 2022. Ukrajina na oplátku začala k útokům na hluboce položené ruské rafinerie využívat vlastní drony s cílem omezit schopnost Kremlu financovat válečné úsilí. Donald Trump opakovaně vyjadřoval nespokojenost s těmito ukrajinskými útoky na ruská energetická zařízení, neboť podle něj komplikují plnění dohody o dodávkách nafty.
Přes oznámené příměří hlásila ukrajinská strana nové útoky na řadu energetických zařízení a civilní objekty. Státní provozovatel sítě Ukrenergo pro BBC potvrdil nové výpadky elektřiny v Charkovské, Doněcké a Záporožské oblasti a v některých regionech zavedl přídělový systém dodávek proudu. Ruský dronový útok navíc zasáhl dvacetipětipatrový obytný dům v Kyjevě, kde si vyžádal lidské oběti a zraněné.
Evropští představitelé reagovali na vyhlášené příměří smíšeně, přičemž britský premiér Andy Burnham spolu s francouzskými, kanadskými a unijními představiteli vyjádřili výzvám k okamžitému klidu zbraní podporu. Šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová však uvedla, že unie takovou dohodu přivítá teprve ve chvíli, kdy bude skutečně dodržována. Estonský ministr zahraničí k situaci dodal, že navržené příměří v praxi nefunguje.
Související
Kreml podpořil Trumpovu myšlenku na výměnu Zelenského. 60 dní Ukrajině nedá a příměří nekomentoval
Vědci uklidňují veřejnost: Globální pandemie plicního moru je zcela vyloučena
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Trump projevil zájem o setkání s Kim Čong-unem. Ten druhý den představil raketu schopnou zasáhnout USA
před 45 minutami
Zemřel americký herec RJ Mitte, proslavila ho role v Perníkovém tátovi
před 1 hodinou
Rusko od vyhlášení Trumpova "příměří" šestkrát zaútočilo na energetickou infrastrukturu. Bílý dům mlčí
před 2 hodinami
Víkendové počasí může nabídnout i sněžení, zmínili meteorologové
včera
Policie dopadla útočníka od Boleveckého rybníka. Bodl ženu a ujel na kole
včera
Veletoče kolem Ronalda. Vypadalo to na konec v reprezentaci, nakonec hodlá pokračovat
včera
Na Sněžce se poprvé udržel sníh, upozornili meteorologové
včera
Starostové po úspěchu neskrývají velké ambice. Kupka ale zbraně neskládá
včera
Bájná Trója existovala. Archeologové začali mít jasno před 155 lety
včera
Je to nesmysl, udeřil Babiš ohledně emisních povolenek
včera
Zemřel herec Jiří Štěpnička, dlouholetý člen souboru Národního divadla
včera
Pokusí se Pikeovou popravit znovu? Amerika se chystá na vleklý právní boj
včera
Trump na klimatické změny nevěří, jeho válka ale činí svět zelenějším
včera
Nobelovu cenu za ekonomii dostali američtí ekonomové, ovlivnili moderní chápání hospodářské politiky
včera
Pouze 350 tisíc. EU stanovila limit na dovoz hybridních vozidel z Číny, zbytek zavře ve skladech
včera
Francie se učí z války na Ukrajině, cvičí jaderný útok proti Rusku
včera
Kreml podpořil Trumpovu myšlenku na výměnu Zelenského. 60 dní Ukrajině nedá a příměří nekomentoval
včera
Grynkewich představil obrannou strategii "teorie vítězství". Má odstrašit Rusko od útoku na NATO
včera
Saúdská Arábie v kleštích. Na útoky Hútíjů musí zareagovat, armáda čelí tlaku na radikální změnu strategie
včera
Je nelegální? Republikáni chystají právní kroky proti Trumpově ropné dohodě s Ruskem
Americký republikánský senátor Thom Tillis ostře zkritizoval novou energetickou dohodu administrativy prezidenta Donalda Trumpa s Ruskem a varoval, že tento krok by mohl být protizákonný. V nedělním televizním vystoupení v pořadu Meet the Press stanice NBC upozornil, že uvolnění sankcí a nákup ruské nafty ohrožují národní bezpečnost Spojených států a obcházejí vůli Kongresu.
Zdroj: Libor Novák