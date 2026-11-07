Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev

Rusko provedlo v noci z pátku na sobotu rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a jeho okolí. Úder cílil na energetickou infrastrukturu a vyžádal si nejméně jeden lidský život. Při nočních úderech utrpělo zranění dalších osm lidí včetně jednoho dítěte.
Výbuchy otřásly ukrajinským hlavním městem poté, co ruské síly odpálily několik vln balistických raket. Podle vyjádření kyjevského starosty Vitalije Klička zasáhlo několik střel také významný Severní most přes řeku Dněpr. To značně zkomplikovalo dopravu v třímilionovém městě.
Situace v oblasti dodávek elektřiny, vytápění a vody je v Kyjevě v současnosti extrémně obtížná. Teploty se v sobotu ráno pohybovaly blízko bodu mrazu. Obyvatelé mají k dispozici pouze zhruba dvě až tři hodiny elektřiny denně, potýkají se s výpadky vody a chybí jim vytápění.
Guvernér kyjevského regionu Tymur Tkachenko potvrdil, že energetická zařízení byla zasažena nejméně ve třech okresech regionu. Zpravodajská hlášení navíc poukazují na to, že město Černihiv se po dalších úderech ocitlo v naprosté tmě. Celá oblast byla zcela odpojena od elektrické sítě.
Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že masivní úder směřoval na cíle v ukrajinském vojensko-průmyslovém sektoru. Útoky zasáhly také energetickou a dopravní infrastrukturu v Kyjevě a jeho blízkém okolí. Moskva v posledních týdnech rozšířila svou kampaň na mosty v ukrajinské metropoli.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti kritizoval krizové řízení kyjevského vedení. Podle jeho slov je právě hlavní město regionem, který je na vzniklou krizi nejméně připraven. Kampaň úderů na energetickou síť přitom pokračuje již více než čtyři a půl roku od začátku plnohodnotné ruské invaze.
Sobotní útoky zasáhly rovněž energetickou infrastrukturu ve středoukrajinské Žytomyrské oblasti. Tuto informaci potvrdili regionální představitelé i moskevské ministerstvo obrany. Události přicházejí jen několik dnů před novým kolem třístranných jednání v Abú Zabí mezi ukrajinskými a ruskými činiteli.
Diplomatická jednání probíhají v rámci amerického mírového úsilí, které však dosud přineslo jen velmi omezené výsledky. Mezitím na jihu Ukrajiny pokračují záchranné operace v obci Komišuvakha. Tuto oblast nedávno zdevastovaly ruské naváděné pumy dopadající na bývalou školu a humanitární středisko.
Související
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem
Aktuálně se děje
před 15 minutami
Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých
před 1 hodinou
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
před 2 hodinami
Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev
před 4 hodinami
Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem
před 5 hodinami
Shapiro, DeSantis nebo Newsom. Výsledky voleb v USA vyprofilovaly možné kandidáty na Trumpova nástupce
před 6 hodinami
Impeachment v Paraguayi: Polovina populace se nedostane k penězům, prezidenta odvolali a poslali do vazby
před 7 hodinami
Hrozba bombovými útoky se šíří Evropou. Kromě letadel zasáhla i mediální domy
před 9 hodinami
Estonsko varuje evropské lídry před jakýmkoliv vyjednáváním s Putinem
před 10 hodinami
Poslední předpověď počasí na víkend. Změna přijde v pondělí večer
včera
Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce
včera
Havlíček spojuje šest ústavů do jednoho. Kvůli českým firmám
včera
Kratom v Česku je problém. Za tři měsíce napočítali přes 500 pacientů
včera
Ministerstvo hájí zdražení podzemních vod. Odhalilo, co chce s penězi udělat
včera
FBI zatkla otce vévodkyně Meghan. Ještě v pátek má stanout před soudem
včera
Počasí bude lákat do hor. Meteorologové upozorňují na možná úskalí
včera
Počet ničivého ruského útoku na bývalou školu dál roste. Záchranáři evidují přes 50 mrtvých
včera
Nevyhraje ani Kyjev, ani Moskva. Rutte řekl, jak skončí válka na Ukrajině
včera
Globální akciové trhy zasáhl hluboký propad. Světem se šíří obavy z vlivu Kongresu na AI
včera
Bombové výhružky napříč evropskými lety se opakují i dnes. Terčem je i pražské letiště
včera
Izraelský prezident oznámil, kdy pověří jednoho z vítězů voleb sestavením vlády
Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že v neděli rozhodne, který z politiků dostane pověření k sestavení nové vlády. Hlavní rival premiéra Benjamina Netanjahua, Gadi Eisenkot, přitom během konzultací získal podporu šedesáti sedmi poslanců nově zvoleného Knesetu. Netanjahuův dosavadní koaliční blok naproti tomu obdržel podporu pouhých čtyřiceti šesti zákonodárců.
Zdroj: Libor Novák