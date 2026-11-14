Rusko si začíná vyskakovat. Nové požadavky Kremlu se týkají Pobaltí či Finska

Lucie Podzimková

14. listopadu 2026 19:37

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Rusko si začíná diktovat podmínky, které bude leckdo považovat za nesplnitelné. Delegace vyslaná Kremlem měla na jednáních v Abú Zabí přednést návrhy ohrožující suverenitu dalších pěti evropských zemí. S odvoláním na své zdroje to tvrdí německý deník Bild

Rusové měli podle německých novinářů vyzvat k vystoupení Finska z NATO, kam se země připojila teprve před třemi lety v reakci na plnohodnotnou ruskou invazi na Ukrajinu. Podle mluvčího Dmitrije Peskova není pravda, že se něco takového ve Spojených arabských emirátech řešilo.

Bild nicméně píše i o dalších požadavcích Kremlu. Severoatlantická aliance by například měla opustit vojenské základy v pobaltských zemích, konkrétně v Lotyšsku, Litvě a Estonsku. Po Ukrajině se chce, aby se vzdala zbytků Doněcké a Luhanské oblasti a demilitarizovala přístavy Oděsa a Mykolajiv. 

Moskva měla zároveň formulovat několik myšlenek ohledně Moldavska. Podle Rusů by se mělo změnit ve federaci skládající se z Moldavska, Gagauzska a Podněstří, přičemž v případě vstupu státu do Evropské unie by se v Gagauzsku a Podněstří uskutečnilo referendum o nezávislosti těchto území. 

Ruská delegace zároveň nabídla jisté ústupky, které by spočívaly ve stažení armádních jednotek z Podněstří a jaderných zbraní a raket středního doletu z Běloruska. 

Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se zároveň během posledních diplomatických rozhovorů vůbec poprvé stalo, že se zástupci Washingtonu zeptali na něco takového. Ze strany Ukrajiny by šlo o ústupek výměnou za zásadní bezpečnostní záruku, kterou by bylo členství v alianci. 

"Pokud nám to americká strana potvrdí společně s dalšími kolegy z NATO, pak se zeptám na postoj naší společnosti: zda to akceptujeme, anebo nikoliv. Nemám právo to udělat na vlastní pěst. Je to ale nutné specifikovat, což se zatím nestalo. Všechno je to předmětem diskuzí," uvedl ukrajinský prezident podle webu Kyiv Post

Zelenskyj každopádně zdůraznil, že Kyjev za žádných podmínek neuzná okupovaná ukrajinská území za oficiální součást Ruské federace. 

"Pokud bude takový návrh, tak já jako prezident vstoupím do otevřeného dialogu se společností a řeknu: 'Podívejte se, tady jsme, na tomhle se všichni partneři shodli a takhle to vidí do budoucna.' Neuznáme ale okupovaná území jako ruská," prohlásil prezident napadené země.

Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo. 

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Zdroj: Lucie Žáková

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