Podle důvěrných údajů ruského statistického úřadu Rosstat, které analyzoval deník The Guardian, spáchalo od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu sebevraždu více než tisíc ruských vojáků. Analýza vychází ze souboru více než jedenácti milionů úmrtních listů, které získaly běloruská opoziční hackerská skupina Kybernetičtí partyzáni a ukrajinský hackerský kolektiv Silent Crow. Dalších 885 úmrtí vojáků na Ukrajině nebo v její blízkosti bylo zapsáno jako zranění střelnou zbraní s neurčeným úmyslem, což může podle odborníků sebevraždy skrývat a v součtu odpovídá zhruba jednomu ruskému pluku padlých.
Mezi 1087 identifikovanými sebevraždami příslušníků ozbrojených sil se nejméně 614 odehrálo v okupovaných oblastech Ukrajiny nebo v ruských regionech sousedících s Ukrajinou, zejména v Bělgorodské a Brjanské oblasti, zatímco u dalších 113 záznamů místo úmrtí chybí. Více než polovina sebevražd souvisela se střelnými zbraněmi, zejména poblíž frontové linie, a k úmrtím docházelo ve vojenských táborech, na bojových pozicích, střelnicích i v soukromých domech. Ve válečné zóně šlo ve 43 případech o mladé vojáky ve věku osmnácti nebo devatenácti let.
Údaje rovněž zahrnují sto osm mužů mladších pětadvaceti let, kteří zemřeli vlastní rukou jinde v Rusku mimo frontu, přičemž u části z nich šlo pravděpodobně o brance, kteří nejsou formálně vysíláni na Ukrajinu, ale bývají tlačeni k podpisu smluv umožňujících nasazení. Zaznamenané sebevraždy vojáků v průběhu války rostly z více než padesáti v roce 2022 na přes dvě stě v roce 2024 a vyvrcholily třemi sty šedesáti pěti případy v roce 2025, čímž kopírovaly celkové ztráty na životech. V roce 2026 databáze i přes neúplnost záznamů a jejich zpoždění za děním na bojišti eviduje téměř tři sta sebevražd, což je druhý nejvyšší roční počet za celou válku.
Jedním z případů je seržant Alexej Bolgov, který střežil vojenské velitelství v okupované Doněcké oblasti a koncem října 2024 řekl své manželce Natalje po telefonu, že situace je tam hrozná a vše jí poví, až se vrátí. O pět týdnů později, krátce po devětadvacátých narozeninách, odešel Bolgov asi tři sta metrů od velitelského stanoviště u obce Stepove do lesa a zastřelil se, jak vyplývá z písemné zprávy jeho velitele, kterou měl deník k dispozici. Velitel v ní uvedl, že v den smrti byl Bolgov uzavřený do sebe.
Vojenský analytik z Institutu pro výzkum zahraniční politiky Rob Lee upozornil, že v ruské armádě se používá značný nátlak, aby se vojáci přesunuli vpřed, a v některých případech dochází k týrání, mučení či jinému fyzickému násilí. Podle Leeho i mluvčího skupiny Idite lesom Ivana Čuviljajeva, která pomáhá ruským vojákům dezertovat, bývá většina případů, kdy si vojáci vezmou život na bojišti po zranění nebo při přiblížení ukrajinského dronu, zřejmě zapisována jako bojová úmrtí. Čuviljajev uvedl, že údaje v databázi jsou spíše podhodnocené a že fronta funguje jako konzerva, z níž uniká málo informací, zatímco úředníci nemají zájem na přesných počtech kvůli kontrole ze strany nadřízených a voják může být na papíře označen za hrdinu.
Mezery v údajích úřadu Rosstat dokládají i konkrétní případy, kdy oficiální klasifikace neodpovídala informacím blízkých nebo spolubojovníků. Dvaasedmdesátiletý podplukovník Sergej Savenok z Irkutské oblasti, který se přihlásil jako dobrovolník v září 2022 a na videu před odjezdem burcoval muže slovy o tom, že je z Donbasu a že je rozdrtí, byl v červenci 2023 nalezen zastřelený v okupované Luhanské oblasti. Jeho manželce Jeleně úřady sdělily, že šlo o sebevraždu, v záznamech Rosstatu ale figuruje zranění způsobené výstřelem z ruční palné zbraně s neurčeným úmyslem, přičemž deník celkem zjistil tisíc třicet osm podobných vojenských úmrtí, z toho osm set osmdesát pět na Ukrajině či v pohraničních regionech.
Podobně ani jednadvacetiletý vojín Alexandr Lazor, který zemřel v létě 2022 u obce Solodke v Doněcké oblasti, není v záznamech Rosstatu uveden mezi sebevraždami, ačkoli jeho rodině řekli, že padl v boji, a v datech je zapsán pod zraněním z válečného střetnutí způsobeným střelnou zbraní. Dva vojáci, kteří sloužili po boku Lazora, však deníku řekli, že celá jednotka byla informována o tom, že si vzal život sám. Jeden z vojáků pod podmínkou anonymity vyslovil domněnku, že to mohlo být utajeno, aby jednotka nevypadala špatně.
Sebevraždy jsou podle materiálu jen jedním z projevů tlaku, kterému ruská armáda čelí. Do konce května 2025 obdržely ruské vojenské soudy případy proti dvaceti tisícům šesti stům šedesáti dvěma mužům za odmítnutí služby, především kvůli neoprávněnému opuštění útvaru, jak uvedl nezávislý server Mediazona, a projekt IStories tyto údaje ověřil a zjistil nejméně čtyřicet devět tisíc příslušníků ruských ozbrojených sil označených za dezertéry nebo pohřešované bez dovolení. Čuviljajev nakonec doplnil, že sebevražedné myšlenky byly mezi vojáky, kterým skupina Idite lesom pomohla k útěku, běžné a objevují se ve chvíli, kdy si muž uvědomí, kde se ocitl.
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Zdroj: Libor Novák