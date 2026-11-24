Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte prohlásil, že aliance ochrání své členy před jakýmikoli hrozbami ve vesmíru poté, co se objevily zprávy o údajných ruských přípravách vypustit na oběžnou dráhu družici s jadernou zbraní.
Rutte se k záležitosti vyjádřil v Berlíně po boku německého kancléře Friedricha Merze v reakci na zpravodajské informace, podle nichž měly být v listopadu mezi členskými státy aliance sdíleny poznatky o možném startu v příštích šedesáti dnech. Který stát tyto zprávy vypracoval, zatím nebylo zveřejněno.
Na dotaz ohledně těchto informací Rutte zdůraznil, že aliance bude vždy bránit každý centimetr svého území, což zahrnuje i zajištění bezpečnosti ve vesmírném prostoru. Na berlínské tiskové konferenci doplnil, že aliance disponuje řadou možností reakce a v této vojenské oblasti bude neustále hodnotit své odstrašování a obranu a v případě potřeby je upravovat.
Podle zpráv německých médií, konkrétně vysílacích společností NDR a WDR a listu Süddeutsche Zeitung, které se odvolávaly na anonymní německé vojenské a zpravodajské zdroje, má být ruský satelit označován jako Sputnik-S a nést jadernou hlavici. Zařízení by mohlo sloužit k narušení nebo zničení jiných družic, včetně důležitých komunikačních a pozorovacích satelitů.
Německý kancléř Friedrich Merz stojící po Rutteho boku zprávy o ruských plánech nepotvrdil ani nevyvrátil, uvedl však, že odhalují míru eskalace, ke které je Rusko zjevně připraveno přistoupit. Merz dodal, že informace o záměru zavést do vesmíru jaderné zbraně nejsou nové, ale přesto zůstávají neméně šokující.
Již dříve mluvčí německé vlády podle agentury AFP sdělil, že kabinet zprávy nepotvrzuje ani nevyvrací, ale bere je velmi vážně, a zároveň varoval před vyvoláváním přehnané nervozity ohledně hypotetických nebezpečí. Šéf Evropské kosmické agentury Josef Aschbacher podle německého listu Handelsblatt označil přítomnost jaderných zbraní ve vesmíru za nejhorší možný scénář.
Kreml zprávy o chystaném vypuštění jaderného satelitu odmítl a mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že nejnovější informace neviděl, přičemž zprávy opírající se o neznámé zdroje označil za stěží hodné vážného braní. Ruské velvyslanectví v Berlíně sdělilo německým médiím, že odmítá nepodložená tvrzení, která podle něj představují součást propagandistické kampaně.
Rusko je signatářem kosmické smlouvy z roku 1967, která zakazuje umisťování zbraní hromadného ničení na oběžnou dráhu. Ostatní země včetně Spojených států a Číny však do vesmíru jiné zbraně rozmístily nebo to plánují a rozvíjejí i další schopnosti mimo rámec této smlouvy, například zaměřené proti družicím soupeřů, které jsou klíčové pro vojenskou komunikaci, sledování a navigaci.
Již v roce 2024 Spojené státy tvrdily, že Rusko vyvíjí protidružicovou zbraň umístěnou ve vesmíru a vybavenou jadernou hlavicí, což Moskva popřela. Ruský prezident Vladimir Putin tehdy prohlásil, že postoj Moskvy je jasný a přehledný a že Rusko bylo vždy kategoricky proti rozmísťování jaderných zbraní ve vesmíru a nadále proti němu je.
V září letošního roku ministr letectva Spojených států Troy Meink uvedl, že americká armáda má na oběžné dráze zbraně pro kontrolu vesmíru, aniž by poskytl podrobnosti. V reakci na toto oznámení tehdy mluvčí Kremlu Peskov ruským médiím řekl, že vesmír musí zůstat prostý jakýchkoli zbraní.
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Zdroj: Libor Novák