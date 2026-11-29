Španělsko má za sebou předčasné parlamentní volby, které mohou znamenat konec premiéra Pedra Sáncheze v nejvyšší politické funkci v zemi. Hlasování definitivně skončilo ve 21:00. Podle průběžných výsledků z nedělního večera se očekává vítězství lidovců. Volební účast překročila 78 procent a je nejvyšší od konce 70. let.
Přímo na Pyrenejském poloostrově se volební místnosti uzavřely již ve 20:00, ale ještě hodinu pokračovalo hlasování na Kanárských ostrovech. Španělé mohli odevzdat svůj hlas od nedělních 9:00. Ve španělském parlamentu o 350 členech potřebuje vláda nejméně 176 hlasů, aby získala většinu.
První průzkum zveřejněný po uzavření místností naznačoval vítězství Lidové strany a její možnou koalici s krajně pravicovou stranou Vox. Oběma stranám dohromady přisuzoval 173 až 184 křesel. Sánchezovi socialisté by s případnými partnery dosáhli na 159 až 169 mandátů.
Při zhruba 30 procentech sečtených hlasů všechno nasvědčuje tomu, že lidovce bude reprezentovat 130 poslanců, kteří by mohli utvořit většinu se 49 zástupci strany Vox. Socialisté se nacházejí na průběžném druhém místě se 116 mandáty. Dalších deset subjektů by obsadilo alespoň jedno křeslo v parlamentu.
Sánchez stál od roku 2018 v čele křehkých menšinových vlád. Sám se rozhodl vyhlásit předčasné volby poté, co zákonodárci odmítli jeho opatření v oblasti bydlení.
Španělsku chybí přes 700 tisíc bytů, což v poslední době vedlo k velkým protestům a generální stávce. Premiér se hájí a zdůrazňuje, že země je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropské unii, přičemž se snížila nezaměstnanost a zvýšila minimální mzda.
Podle mnoha obyčejných Španělů však Sánchez zapomíná na to, že zároveň došlo k růstu cen. Pověst samotného předsedy vlády a jeho kabinetu ovlivnily také korupční skandály, celostátní blackout a dvě vážné vlakové nehody.
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