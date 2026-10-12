Saúdská Arábie v kleštích. Na útoky Hútíjů musí zareagovat, armáda čelí tlaku na radikální změnu strategie

Saúdská Arábie čelí nejzávažnějšímu bezpečnostnímu incidentu na svém území za poslední desetiletí po ničivém raketovém útoků na mezinárodní letiště v Rijádu. Tento krvavý úder, za nímž stojí jemenští povstalci húsíové napojení na Írán, si vyžádal nejméně třináct obětí na životech a stovky zraněných, což v zemi vyvolalo vlnu šoku a ostrého rozhořčení.
Korunní princ Mohammed bin Salmán a ministr obrany Chálid bin Salmán tak stojí před nesmírně složitým rozhodováním o dalším postupu. Dlouholeté snahy o vojenské zadržení hútíjského postupu i vyjednávání o příměří selhaly a povstalci nyní naopak stupňují svou kampaň zaměřenou na strategickou a civilní infrastrukturu království.
Íránská podpora proměnila Hútíje v sofistikovanou bojovou sílu schopnou využívat moderní balistické střety a systémy naváděné pomocí umělé inteligence. Tento technologický posun znamená, že rozlehlé území Saúdské Arábie a její bohaté hospodářské zázemí jsou vůči těmto útokům mimořádně zranitelné.
Rijád se v reakci na eskalaci snaží zajistit širokou mezinárodní podporu a obrací se na své tradiční spojence po celém světě. Zatímco některé evropské a asijské státy přislíbily politickou či logistickou pomoc, klíčový spojenec v podobě Spojených států dosud váhal s přímým vojenským zapojením do úderů.
Americký prezident Donald Trump sice po útoku uvedl, že Washington situaci pečlivě vyhodnocuje a případnou odvetnou účast na úderech proti Hútíjům nevylučuje, avšak dřívější snahy Rijádu o přímou vojenskou intervenci USA narážely na zdrženlivost Bílého domu. Mezi oběťmi útoku byl totiž také americký občan, což celou diplomatickou rovinu ještě více vyostřuje.
Vyslání rozsáhlých pozemních sil do náročného jemenští terénu s sebou nese obrovská finanční i lidská rizika. Takový krok by navíc mohl vážně narušit pečlivě budovanou image korunního prince coby lídra moderní, stabilní a investičně přívětivé ekonomiky zaměřené na globální turismus.
Na druhou stranu spoléhání se výhradně na vzdušnou podporu jemenští provládní koalice prozatím nepřineslo očekávané výsledky a povstalci nadále drží své pozice. Saudské velení tak čelí tlaku na radikální změnu strategie, aby ochránilo vlastní obyvatelstvo a strategické zájmy před dalšími útoky.
Zahraničněpolitičtí analytici CNN upozorňují, že hútíjská kampaň není jen lokálním konfliktem, ale přímým prodloužením širšího regionálního střetu mezi Íránem a západními mocnostmi. Každý chybný krok v reakci na tyto události tak může vést k ještě hlubší destabilizaci celého Blízkého východu.
Mezinárodní společenství včetně Organizace spojených národů útoky rázně odsoudilo a varovalo před dalším eskalováním násilí, které ohrožuje civilní obyvatelstvo. Diplomatičtí zástupci apelují na návrat k jednacímu stolu, avšak aktuální atmosféra plná vzájemné nedůvěry a krveprolití tomu příliš nenahrává.
Ekonomické dopady na region se již projevují v podobě narušení letecké dopravy, zavádění bezpečnostních opatření na školách a obav o bezpečnost energetických trhů. Investoři a zahraniční partneři se obávají, že bezpečnostní situace v království se může dlouhodobě zhoršit a ohrozit probíhající modernizační projekty.
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Zdroj: Libor Novák