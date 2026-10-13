Saúdská Arábie vynakládá na obranu desítky miliard dolarů. Proč nedokázala sestřelit rakety Hútíů?

Saúdská Arábie vynakládá každoročně desítky miliard dolarů na zajištění své bezpečnosti, přesto se jí navzdory obrovským investicím nedaří plně ochránit klíčovou infrastrukturu. Země čelí opakovaným raketovým a dronovým útokům ze strany jemenských povstalců, které vážně ohrožují její strategické objekty. Tyto incidenty ukazují na přetrvávající zranitelnost navzdory maximální snaze státních orgánů.
Přestože království disponuje nejmodernějšími zbraňovými systémy a mnohovrstevnou protivzdušnou obranou, v uplynulém týdnu čelilo smrtícím útokům přímo na hlavní letiště sloužící saúdské metropoli. Tyto útoky si vyžádaly oběti na životech a přinutily úřady k okamžitým bezpečnostním opatřením. Obyvatelé hlavního města se tak ocitli v situaci, kterou dosud znali spíše ze zahraničních zpravodajství.
Podle údajů Mezinárodního ústavu pro výzkum míru vydala země loni na obranu celkem 83 miliard dolarů. Tento obrovský finanční objem řadí království mezi deset největších vojenských investorů na celém světě. V rámci modernizace armády získala země americké stíhačky, pokročilé systémy Patriot či THAAD a další špičkovou techniku z evropských zemí.
Geografický rozsah celého území však podle CNN představuje pro obranyschopnost obrovskou výzvu, neboť stát zabírá přibližně pětinu rozlohy Spojených států. K tomu se přidává fakt, že bezpečnostní hrozby a ozbrojené incidenty přicházejí hned ze tří stran současně. Vedení armády tak musí neustále přizpůsobovat své strategie novým rizikům.
Z východního směru čelí království masivním útokům ze strany Íránu, odkud bylo odpáleno velké množství raket a bezpilotních letounů. Ze severu navíc útočí íránskými provokacemi povzbuzené milice z iráckého území, které se zaměřují na kritické ropovody. Z jihu pak vedení hrozbám čelí ze strany Hútíů využívajících členitý a nepřístupný horský terén Jemenu.
Úkolem ozbrojených sil je chránit rozsáhlou síť strategických cílů v reálném čase, což zahrnuje rafinerie, letiště, odsolovací zařízení i datová centra. Systémy včasného varování musí v řádu sekund detekovat hrozbu, vyhodnotit ji a případně varovat obyvatelstvo. Takto komplexní infrastruktura klade extrémní nároky na bdělost celého obranného aparátu.
Přestože moderní obranné systémy dokážou velkou část přicházejících střel úspěšně zneškodnit, některým projektilům se daří protileteckou ochranu prolomit. Velení armády tak musí činit velmi obtížná rozhodnutí o tom, jak efektivně distribuovat dostupné prostředky na ochranu bezpočtu zranitelných míst. Každá špatně chráněná oblast totiž představuje snadný cíl pro útočníky.
Jemenští povstalci si osvojili vysoce sofistikovanou taktiku, při níž chytře kombinují balistické střely s plochou dráhou letu a drony dlouhého doletu. Tímto způsobem se jim daří vědomě přetěžovat kapacitu protivzdušné obrany. Podobný přístup nápadně připomíná taktiku, kterou využívá Moskva při rozsáhlých úderech na ukrajinské území.
Za těmito útoky stojí dlouhodobá vojenská a finanční podpora ze strany Teheránu, která navzdory mezinárodním zbrojním embargům pokračuje. Odborníci opakovaně upozorňují na to, že nejnovější hútíjské rakety vykazují nápadnou podobnost s íránskými zbraňovými systémy. Tyto dodávky poskytují povstalcům nevídanou úroveň přesnosti a bojové síly.
Hútíové přitom sledují vlastní politické cíle a po letech ničivého konfliktu požadují okamžité zastavení saúdských náletů na Jemen. K tomu přidávají také nároky na vyplacení miliardových odškodnění za způsobené škody. Svými útoky na ropná zařízení a námořní dopravu v Rudém moři dávají jasně najevo svou sílu.
Snahy íránské diplomacie o zprostředkování mírových rozhovorů zatím narážejí na tvrdý a nekompromisní postoj povstaleckého vedení. Hútíové totiž odmítají nabízená krátkodobá příměří a hrozí dalším postupným rozšiřováním ozbrojeného konfliktu. Podle jejich vyjádření bude každým dnem hledání kompromisu obtížnější.
Pro saúdské vedení představuje tato eskalace obrovský problém, který ohrožuje ambiciózní ekonomické reformy známé jako Vize 2030. Útoky totiž podkopávají snahy korunního principu přilákat do země zahraniční investice, turismus a moderní technologie. Mnoho významných korporací tak raději účast na místních akcích odříkává.
Království se snaží aktuální krizi řešit budováním mezinárodních koalic a posilováním spojenectví s regionálními partnery. Spojené státy přitom vzhledem k vlastní vnitropolitické situaci zachovávají vůči přímému zapojení zdrženlivý postoj. Celková situace tak naznačuje, že čistě vojenské řešení je v nedohlednu a Saúdská Arábie bude muset hledat cestu složité diplomacie.
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Zdroj: Jan Hrabě