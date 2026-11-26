Severní Korea dočasně pozastavila vojenskou pomoc Rusku v důsledku diplomatického sporu kolem snahy Moskvy zmírnit napětí mezi Pchjongjangem a Soulem. Uvedlo to ve čtvrtekHlavní ředitelství rozvědky ukrajinského ministerstva obrany, známé pod zkratkou HUR. Omezení se mají týkat dodávek balistických střel KN-23 a dělostřelecké munice i využívání severokorejského vzdušného prostoru ruskými vojenskými transportními letouny.
Podle ukrajinské rozvědky nařídil pozastavení pomoci osobně severokorejský vůdce Kim Čong-un. Rozhodnutí následovalo poté, co náměstek ruského ministra zahraničí Andrej Ruděnko v říjnu prohlásil, že se Moskva bude snažit napomoci snížení napětí mezi Severní a Jižní Koreou. Tato slova vyvolala v Pchjongjangu ostrý nesouhlas.
Severokorejská ministryně zahraničí Čche Son-hui uvedla, že ruský postoj není v souladu se spojeneckými závazky obou zemí. Zároveň požadovala vysvětlení ruské politiky vůči Soulu.
Omezení ze strany Severní Koreje podle HUR zahrnují pozastavení dodávek balistických střel krátkého doletu KN-23 a dělostřelecké munice. Střely KN-23 byly přitom v nedávné době nasazeny při útocích na ukrajinskou energetickou síť. Pchjongjang rovněž zakázal ruským vojenským transportním letounům průlet svým vzdušným prostorem.
Severní Korea podle ukrajinské rozvědky také zdržuje ruskou žádost o navýšení severokorejského vojenského kontingentu v Rusku. Počet vojáků by měl vzrůst z přibližně 8500 na 50 000.
Vztahy mezi Moskvou a Soulem zůstávají napjaté od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022. Jižní Korea se tehdy zapojila do mezinárodní podpory Kyjeva a zavedla vůči Rusku vývozní omezení.
Ekonomické vazby mezi oběma zeměmi však pokračovaly. Během prvních osmi měsíců roku 2026 dovezla Jižní Korea 18 milionů metrických tun ruského uhlí, což představuje nárůst o 34 procent oproti roku 2025. Podle jiné zprávy bylo v červenci a srpnu 2026 v jihokorejských přístavech naloženo na tankery směřující do Ruska více než 176 000 metrických tun paliva v době, kdy Rusko čelí rozsáhlé palivové krizi vyvolané ukrajinskými údery na rafinerie.
Hlášení o pozastavení dodávek přichází v době úzké vojenské spolupráce mezi Moskvou a Pchjongjangem, která se rozvíjí od roku 2022 a stala se významným zdrojem zbraní i personálu pro ruskou válku proti Ukrajině. Severní Korea dodávala Rusku dělostřelecké granáty, balistické střely, salvové raketomety a samohybné dělostřelectvo. Rozvědka HUR dříve uvedla, že Pchjongjang zajišťuje 25 až 40 procent munice používané ruskými silami, a Rusko mělo od června 2023 obdržet přes sto balistických střel KN-23 a KN-24.
Obě země stvrdily své vojenské partnerství smlouvou o vzájemné obraně podepsanou v červnu 2024 během návštěvy ruského prezidenta Vladimira Putina v Pchjongjangu. Severní Korea následně vyslala vojáky na podporu ruských sil v Kurské oblasti a v dubnu 2025 oficiálně uznala jejich účast v bojích.
Navzdory rozšiřujícímu se partnerství čelí podle HUR vojenská koordinace mezi oběma státy provozním potížím. Patří mezi ně slabá vzájemná součinnost ruských a severokorejských jednotek, jazykové bariéry, nedostatek tlumočníků a nedostatečná logistická podpora.
Spolupráci dále komplikují vysoké ztráty severokorejských vojáků nasazených v Kurské oblasti. Rozvědka HUR odhaduje, že kontingent utrpěl celkem 7058 ztrát, včetně 2251 mrtvých, přičemž ostatní vojáci utrpěli zranění.
Ukrajinská rozvědka nicméně nynější vývoj popisuje spíše jako zpomalení vojenské spolupráce než jako úplný rozpad partnerství. Rozsah a trvání uváděných omezení zůstávají nejasné.
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