Čínský prezident Si Ťin-pching přivítal ruského prezidenta Vladimira Putina v čínském Šen-čenu jako „starého přítele“. Setkání obou státníků se odehrává před zahájením summitu zemí Asie a Tichomoří, který Čína hostí. Obě strany na něm probírají aktuální mezinárodní témata včetně vzájemných vazeb.
Podle ruské státní tiskové agentury TASS rozhovory mezi Si Ťin-pchingem a Vladimirem Putinem již skončily po více než dvou hodinách. Ruský prezident následně opustil státní penzion, kde se jednání uskutečnilo. Delegace obou zemí se zaměřily zejména na vyhlídky další hospodářské spolupráce.
V Kremlu zveřejněný přepis zahajovacích projevů ukazuje, že oba lídři ocenili vzájemné bilaterální vztahy. Zároveň připomněli, že jde již o jejich třetí osobní setkání v průběhu letošního roku. Celkově se jedná o padesáté osobní setkání obou představitelů.
Čínský vůdce Si Ťin-pching v úvodu vyzval obě země k pevnému a odhodlanému postupu vpřed. Podle jeho slov je nutné neustále odemykat obrovský potenciál vzájemných vztahů. Vladimir Putin naproti tomu vyzdvihl růst obchodní výměny mezi oběma státy a vědecký pokrok.
Rusko a Čína rovněž hovořily o válce na Ukrajině, dodávkách energie a vztazích s USA. Zatímco Západ viní Ruskou federaci z vyvolávání nestability na Ukrajině, klíčový moskevský spojenec se podobných veřejných výtek zdržuje. Vzájemné rozhovory podle čínské strany přinášejí stabilitu do turbulentního světa.
Už ve čtvrtek čeká oba státníky další klíčová událost v podobě historického trilaterálního setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Některé ruské deníky označují toto nadcházející jednání za diplomatické vítězství pro Kreml. Samotný fakt, že se taková schůzka uskuteční, je podle BBC vnímán jako zásadní obrat.
Po roce 2022 byl Vladimir Putin po spuštění invaze na Ukrajinu západními představiteli mezinárodně izolován. Ruský lídr se tak nyní vrací k jednacím stolům s představiteli největších světových velmocí. Této pozice navíc dosáhl bez nutnosti činit jakékoliv kompromisy ohledně konfliktu na Ukrajině.
Americký prezident Donald Trump mezitím opustil filipínské hlavní město Manila na palubě speciálu Air Force One. Zamířil přímo do jižního čínského města Šen-čen, kde se koná zmíněný summit APEC. Samotný let z Manily do Šen-čenu trvá zhruba dvě hodiny.
Před svým odletem z Filipín se americký prezident zúčastnil summitu sdružení ASEAN a setkal se s řadou asijských státníků. V rámci své cesty jednal s indickým premiérem Narendrem Modim, australským předsedou vlády Anthonym Albanesem a japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou. S Thajskem a Filipínami navíc podepsal obchodní dohody.
Čína využívá summit v Šen-čenu také k prezentaci svých nejnovějších technologických a průmyslových úspěchů. V ulicích města a v prostorách summitu vystupují humanoidní roboti, kteří předvádějí koordinované tance. Někteří roboti slouží také k vítání návštěvníků a obsluze hostů.
Tyto inovace mají demonstrovat vedoucí postavení Číny v oblasti fyzické umělé inteligence. Pekingská vláda tak dává najevo své ambice ovládnout globální technologický trh. Prezentace pokročilých strojů tvoří výraznou vizuální kulisu probíhajícího setkání světových politiků.
Volba města Šen-čen pro uspořádání summitu není ze strany čínského vedení náhodná. Město představuje moderní, ambiciózní a vysoce inovativní tvář dnešní Číny. Původně malá rybářská vesnice se během několika desetiletí proměnila v obří ekonomické a výrobní centrum.
Dnes v Šen-čenu žije více než osmnáct milionů obyvatel včetně inženýrů a pracovníků z chudších provincií. Město se stalo domovem předních technologických gigantů jako Huawei, Tencent, BYD či DJI. Jeho rychlý vzestup věrně odráží celkový ekonomický a technologický rozvoj moderní Číny.
V souvislosti se summitem se objevují také spekulace o možné účasti severokorejského vůdce Kim Čong-una. Podle odborníků je však pravděpodobnost jeho osobní přítomnosti velmi nízká. Kreml sice nevylučuje, že by setkání mohlo proběhnout, avšak analýzy ukazují na absenci jakýchkoliv přípravných koordinačních kroků ze strany Pchjongjangu.
Nadcházející schůzka v Šen-čenu tak svede dohromady klíčové globální aktéry navzdory tomu, že analytici neočekávají žádné zásadní strukturální průlomy. Program setkání zahrnuje celou řadu citlivých otázek od kontroly zbraní až po obchodní vztahy. Účastníci se budou snažit nalézt prostor pro vzájemný dialog v náročném globálním prostředí.
Související
Trump se poprvé v historii setkal najednou se Si Ťin-pchingem a Putinem
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Odbory Státního zdravotního ústavu vyhlásily stávkovou pohotovost
před 1 hodinou
V Brně hořelo na vánočních trzích. V centru se musela omezit doprava
před 2 hodinami
Jak dokázala Ukrajina zničit Putinovu chloubu? Do útoku na most zapojila i své vlastní střely
před 2 hodinami
Republikáni utrpěli další tvrdou prohru. Ztratili Aljašku a desítky křesel v Kongresu
před 3 hodinami
Svět si všímá českých protestů proti rušení televizních poplatků. Neskrývá výrazné překvapení
před 4 hodinami
Nepomohla ani Trumpova agitace. Nvidia vyloučila návrat spoluzakladatele Jensena Huanga do vedení firmy
před 5 hodinami
O čem bude za zavřenými dveřmi jednat Trump s Putinem a Ťin-pchingem? Evropa neskrývá obavy
před 5 hodinami
Česko plánuje nákup nového systému protivzdušné obrany, řekl v Izraeli Zůna
před 6 hodinami
Si Ťin-pching přivítal v Číně "starého přítele" Putina. Zítra se sejdou s Trumpem
před 8 hodinami
Měsíční výhled počasí. Víme, jak má začít meteorologická zima
včera
Karel III. uvítal nového Bonda. Craiga jako král nezažil
včera
Ekonomika se po listopadu 1989 zásadně proměnila. Podnikatelé ale čelí novým výzvám
včera
Babiš vynechal 17. listopad. Byl v Izraeli a řekl, o čem jednal s Netanjahuem
včera
Nenechme si ukrást 17. listopad, vyzval kritický Motorista Turek
včera
Trump zahájil zásadní zahraniční cestu. Čeká ho historické jednání s lídry Číny a Ruska
včera
Video zachytilo chybu vedoucí k srážce vlaků u hlavního nádraží
včera
Kushner nastínil, kudy má vést cesta k ukončení války na Ukrajině
včera
Zemědělci a potravináři dostanou od ministerstva téměř čtyři miliardy
včera
Větrné počasí zasáhne Česko. Hrozí i zítra, varovali meteorologové
včera
Klempíř si postěžoval na atmosféru na Národní třídě, kde sám nebyl
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) kritizuje pískot či nadávky, které doprovázejí úterní oslavy připomínající události sametové revoluce na Národní třídě v Praze. Podle Klempíře by důstojná připomínka 17. listopadu měla vypadat jinak.
Zdroj: Jan Hrabě