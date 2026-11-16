Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval, že snahy o omezení pomoci Ukrajině by přinutily Kyjev k nespravedlivému míru a otevřely by cestu k dalšímu válečnému konfliktu. Toto prohlášení hlavy státu zaznělo v době, kdy Spojené státy aktivně zprostředkovávají diplomatická jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Cílem těchto snah je ukončit konflikt, který začal plnohodnotnou ruskou invazí v roce 2022.
Francouzský prezident své stanovisko zveřejnil na sociálních sítích a důrazně odsoudil snahy o omezování podpory napadené zemi. Podle jeho slov chtějí ti, kdo usilují o omezování pomoci, v podstatě vnutit Ukrajině nespravedlivý mír. Takový přístup označil za poraženecký duch a přímý recept na propuknutí další války v Evropě.
Uvedené diplomatické kroky probíhají v době, kdy ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval veřejnost o nových podnětech z Washingtonu. Americká strana podle něj nadnesla otázku případného odstoupení části Donbasu výměnou za budoucí členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci. O těchto návrzích jednali v předchozích dnech američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff s nejvyššími představiteli obou znesvářených stran.
Rozhovory v Abú Zabí sice nepřinesly okamžitý průlom v celé záležitosti, avšak vedly k dohodě o zapojení evropských zástupců do budoucích jednání. Evropské mocnosti v čele s Francií, Německem, Itálií, Spojeným královstvím a Polskem proto vybraly své zástupce pro nadcházející kolo rozhovorů. Účast evropských států má zajistit, že budoucí uspořádání zohlední bezpečnostní zájmy celého kontinentu.
Macron v této souvislosti zdůraznil, že Evropa se musí plně zapojit do úsilí vedoucího k dosažení spravedlivého a trvalého míru. Poznamenal, že události na Ukrajině se dotýkají bezpečnosti všech evropských států zcela bezprostředně. Pomoc při ukrajinské obraně podle jeho vyjádření představuje přímou ochranu občanů členských zemí.
Spojenci podle francouzského prezidenta musejí jasně formulovat svou poválečnou vizi a předložit ji rovněž Rusku. Současně je nutné detailně stanovit, jaká očekávání mají evropští partneři vůči Spojeným státům v oblasti dlouhodobé bezpečnosti. Tyto kroky mají vytvořit stabilní rámec pro budoucí uspořádání mezinárodních vztahů.
Macron současně vyjádřil názor, že ruský prezident Vladimir Putin prozatím neprojevuje skutečnou ochotu k řádným mírovým jednáním. Moskva se podle něj naopak snaží Ukrajinu oslabit stupňováním útoků na civilní cíle a energetickou infrastrukturu před nadcházející zimou. Tlak na energetickou soustavu a obyvatelstvo má sloužit jako nátlakový prostředek v probíhajících rozhovorech.
Vzhledem k těmto okolnostem francouzský představitel apeloval na udržení nezbytné finanční a materiální podpory. Ukrajina podle něj potřebuje pomoc k ochraně svého obyvatelstva, elektráren a distribučních sítí. Zajištění těchto dodávek zůstává klíčovou podmínkou pro udržení obranných schopností země v nadcházejícím období.
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Zdroj: Jan Hrabě