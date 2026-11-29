Španělé v neděli zamíří do volebních místností, aby odevzdali hlas v parlamentních volbách. Podle průzkumů je reálné, že v čele země skončí současný premiér Pedro Sánchez. Poprvé od pádu diktatury Francisca Franca se také může do vlády vrátit krajní pravice.
Hlasovací místnosti se otevřou v 9 hodin dopoledne místního času a v následujících hodinách se rozhodne. Samotné hlasování skončí ve 20:00, přibližně o hodinu později se očekávají první výsledky.
Ve španělském parlamentu o 350 členech potřebuje vláda nejméně 176 hlasů, aby získala většinu. Úřadující premiér Sánchez stál od roku 2018 v čele křehkých menšinových vlád. Sám se rozhodl vyhlásit předčasné volby poté, co zákonodárci odmítli jeho opatření v oblasti bydlení.
Podle většiny průzkumů se očekává vítězství konzervativní Lidové strany, která by však potřebovala koaličního partnera. Tím by zřejmě bylo krajně pravicové uskupení Vox. Sánchez tvrdí, že podle interních dat má šanci na většinu ve spolupráci s menšími levicovými stranami. Průzkumy v posledních naznačovaly mírný vzestup socialistů, ale na úkor stran ze stejné části spektra.
Španělsku chybí přes 700 tisíc bytů, což v poslední době vedlo k velkým protestům a generální stávce. Premiér se hájí a zdůrazňuje, že země je jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v Evropské unii, přičemž se snížila nezaměstnanost a zvýšila minimální mzda.
Podle mnoha obyčejných Španělů však Sánchez zapomíná na to, že zároveň došlo k růstu cen. Pověst samotného předsedy vlády a jeho kabinetu ovlivnily také korupční skandály, celostátní blackout a dvě vážné vlakové nehody.
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Zdroj: David Holub