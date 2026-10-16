Německý ministr zahraničí Johann Wadephul vystoupil v diskusním pořadu stanice ZDF Maybrit Illner s ostrou kritikou nedávného omezení satelitního internetového připojení Starlink a jeho vojenské verze Starshield na Ukrajině. Podle jeho slov musí být tato technická omezení bezodkladně zrušena, neboť spolehlivá komunikace hraje naprosto klíčovou roli v ukrajinské obraně proti ruské agresi. Wadephul v této souvislosti připomněl, že německá vláda finančně přispívá na pořízení a provoz části těchto terminálů.
Německý šéf diplomacie zdůraznil, že vzhledem k německým finančním investicím do technického zabezpečení ukrajinských jednotek Berlín přirozeně trvá na tom, aby systémy fungovaly přesně tak, jak mají. Podpora pro napadenou zemi podle něj nesmí být ze strany západních spojenců oslabována v době, kdy ukrajinská armáda čelí masivním ruským útokům na frontě i v zázemí. Ukrajina musí i nadále dostávat veškerou nezbytnou pomoc bez jakýchkoliv umělých technických překážek.
Wadephul současně přiznal, že německá vláda prozatím nemá úplný a detailní přehled o všech pozadích a skutečných motivech, které vedly k náhlému zpomalení a omezení provozu terminálů. Z tohoto důvodu Berlín oficiálně adresoval dotazy Spojeným státům, na jejichž základě hodlá celou záležitost důkladně prověřit a objasnit. Německo tak dává najevo, že transatlantická spolupráce vyžaduje plnou transparentnost, zejména pokud jde o kritickou vojenskou infrastrukturu financovanou spojeneckými prostředky.
Podle agentury Reuters příkaz k omezení ukrajinského vojenského satelitního systému Starshield vzešel přímo z Bílého domu. Toto opatření vážně narušilo obranu proti dronům a zkomplikovalo vojenské operace Ukrajiny v době stupňujících se ruských útoků. Rozhodnutí Washingtonu přišlo v období silného tlaku na zastavení ukrajinských útoků na ruské ropné rafinérie.
Omezení rychlosti a funkčnosti systému postihlo rychlé ukrajinské bezpilotní prostředky a stíhací drony určené k ochraně civilních cílů před nepřátelskými nálety. Ukrajinské jednotky hlásily výpadky spojení při rychlostech pohybujících se mezi 72 a 161 kilometry za hodinu. Zdroje z ukrajinského ministerstva obrany později potvrdily, že připojení pro pohybující se platformy bylo částečně obnoveno.
Vojenští odborníci varovali, že technické zásahy do systémů mohou mít fatální následky pro civilní obyvatelstvo a umožnit ruským dronům proniknout k obytným oblastem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s novináři uvedl, že kvůli tomuto rozhodnutí umírají lidé. Zdůraznil přitom, že ukrajinská strana přesně rozumí technickým důsledkům náhlého vypnutí služeb.
Generální ředitel společnosti SpaceX Elon Musk potvrdil, že vojenská verze satelitní sítě Starshield podléhá přímé kontrole americké vlády. Jakékoli rychlostní či uživatelské limity podle jeho slov určuje americká armáda a Bílý dům. Vysoký představitel americké administrativy sice popřel, že by restrikce osobně nařídil prezident Donald Trump, avšak úředníci zapojení do případu potvrdili původ příkazu uvnitř prezidentské kanceláře.
Dva američtí úředníci a jeden západní činitel sdělili agentuře Reuters, že představitelé Pentagonu obdrželi instrukce uvnitř Bílého domu ke zpomalení služby Starshield provozované společností SpaceX. Dotčení činitelé však blíže neidentifikovali osobu, která tento směrný pokyn vydala nebo jej v praxi implementovala.
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Zdroj: Libor Novák