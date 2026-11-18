Americký prezident Donald Trump přicestoval na summit Rady pro asijsko-pacifickou hospodářskou spolupráci do čínského technologického centra v Šen-čenu, kde ho po příletu na letišti uvítal čínský vůdce Si Ťin-pching v rámci mimořádně vzácného gesta. Toto přivítání vnímají zahraniční pozorovatelé jako výraz silné politické demonstrace, píše CNN.
Tato návštěva představuje historický mezník, neboť se Donald Trump stal vůbec prvním úřadujícím americkým prezidentem, který zavítal do tohoto rychle rostoucího čínského velkoměsta známého svou moderní infrastrukturou a vysokou koncentrací technologických společností. Město hostí řadu inovativních firem a čítá miliony obyvatel.
Šen-čenské setkání přináší mimořádně intenzivní diplomatickou dynamiku, přičemž největší pozornost světových médií přitahuje nadcházející trojstranná schůzka mezi americkým, čínským a ruským prezidentským protějškem, která se má uskutečnit během čtvrtku. Tato jednání mohou přinést zásadní zvraty v probíhajících mezinárodních krizích.
Během slavnostního banketu uspořádaného pro účastníky summitu se americký prezident také setkal s ruským vůdcem Vladimirem Putinem, přičemž oba státníci si před objektivy kamer potřásli rukou a krátce promluvili. Toto setkání proběhlo v uvolněné atmosféře před zahájením oficiálních bodů programu.
Příchod světových lídrů na uvítací večeři doprovázela živá hudba, kdy smyčcový orchestr zahrál skladbu Amerika je krásná, na což Donald Trump zareagoval lehkým tleskáním a zvednutím pěsti před zaplněnými sály. Atmosféra v sále byla velmi slavnostní.
Následně se všichni přítomní státníci včetně mexické prezidentky Claudie Sheinbaumové a kanadského premiéra Marka Carneyho postavili po boku hostitelů k tradiční společné fotografii. Tato fotografie zachytila hlavní představitele globální scény pohromadě.
Ještě před příjezdem do Číny absolvoval americký prezident zastávku na Filipínách, kde s místními představiteli jednal o potenciální dohodě v oblasti jaderné energetiky a posílení vzájemné hospodářské spolupráce. Tyto rozhovory navázaly na širší asijské turné americké delegace.
Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém dřívějším projevu na summitu ostře odsoudil protekcionismus a představil svou zemi jako neochvějného obránce globalizované světové ekonomiky a otevřeného mezinárodního obchodu. Zdůraznil přitom potřebu spolupráce namísto uzavírání trhů.
Samotná organizace APEC sdružuje jednadvacet členských ekonomik z celého pacifického regionu, které dohromady reprezentují významnou většinu světového hrubého domácího produktu i globálního obchodu. Členské státy pravidelně diskutují o aktuálních ekonomických a bezpečnostních otázkách.
Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou zůstávají v napjatém stavu kvůli sporům o přístup k pokročilým čipům, surovinám a trhům, přičemž křehké příměří v obchodní oblasti vyprší již v lednu. Obě strany se snaží nalézt kompromis před vypršením této lhůty.
Kromě plánovaného historického trilaterálního setkání naznačil kremelský poradce Jurij Ušakov, že by oba lídři mohli během summitu absolvovat také užší bilaterální rozhovory bez přítomnosti širokých delegací. Podle jeho vyjádření k těmto schůzkám v průběhu akce jistě dojde.
Mluvčí ruského Kremlu Dmitrij Peskov v této souvislosti dodal, že ačkoliv plnohodnotné dvoustranné jednání není jisté, oba představitelé pravděpodobně otevřou citlivá témata týkající se ukrajinského konfliktu či situace kolem Íránu. Diskuse mají proběhnout na okraj hlavního programu.
Místo konání summitu, Šen-čen, se během pouhých pěti desetiletí vypracovalo z chudých oblastí v globální centrum inovací s miliony obyvatel a vyspělými technologiemi, jako jsou autonomní vozy a doručovací drony. Město dnes představuje výkladní skříň moderního čínského rozvoje.
Historie summitů APEC ukazuje, že podobná setkání dokážou být velmi bouřlivá, o čemž svědčí například ročník z roku 2018, kdy rostoucí napětí mezi velmocemi poprvé v historii zablokovalo přijetí závěrečného společného komuniké. Diplomacie tak na těchto fórech čelí velkým výzvám.
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Zdroj: Jan Hrabě