Trump se tento týden sejde s Putinem a Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se tento týden setkají na historické společné schůzce. K tomuto setkání dojde na okraj summitu APEC v čínském městě Šen-čen. Bílý dům tuto událost potvrdil pro BBC prostřednictvím své mluvčí Olivie Walesové.
Hlavním tématem schůzky tří největších jaderných mocností světa má být globální snížení stavu jaderných zbraní. Americká administrativa považuje šíření jaderných arzenálů za vysoce nebezpečné a usiluje o nastolení nových pravidel. Smlouva o kontrole jaderných zbraní mezi USA a Ruskem totiž vypršela již v únoru.
Během jednání se představitelé pravděpodobně dotknou také situace v Íránu, avšak otázka Ukrajiny na oficiálním pořadu dne nebude. Rusko již účast na summitu potvrdilo, zatímco Peking do té doby oficiálně nereagoval. Podle vysoce postavených amerických představitelů se po samotném jednání neočekává podpis žádné závěrečné dohody.
Donald Trump přiletí do Šen-čenu ve středu na dvoudenní summit sdružení APEC, které čítá dvacet jedna členských států. Součástí jeho cesty bude také účast na summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie na Filipínách. Americký prezident navíc absolvuje čtvrteční bilaterální rozhovory přímo s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Washington a Peking v poslední době usilují o projektování vřelejších vzájemných vztahů, což se projevilo na dřívějších setkáních v průběhu tohoto roku. Čínský vůdce Si Ťin-pching hostil dříve v tomto roce oba státníky v Pekingu a americký prezident přivítal svého čínského protějška ve Washingtonu. Přesto na klíčových oblastech, jako je obchod, technologie umělé inteligence nebo Tchaj-wan, nedošlo k zásadnímu pokroku.
Čína se stala klíčovým obchodním partnerem pro Moskvu od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022. Tento vývoj Moskvu značně izoloval a vystavil ji západním sankcím. Kontroverzní americká dohoda o dovozu ruské nafty a pozastavení sankcí vůči největším odběratelům však v posledním měsíci zvýšily obavy v Evropě.
Vypršení platnosti odzbrojovací smlouvy zanechalo největší jaderné arzenály světa bez hlavních bezpečnostních záruk a kontroly. Organizace spojených národů proto obě strany opakovaně vyzvala k rychlému sjednání nového rámce bez zbytečných odkladů. Donald Trump dříve prohlásil, že by stávající dohodu mohl nahradit lepším ujednáním, které by zahrnovalo i Čínu rozšiřující svůj arzenál.
Bývalí vysocí američtí představitelé a analytici pro BBC upozornili, že snaha o zapojení Pekingu a Moskvy může přinést velké překážky a trvat roky. Čínská státní média uvedla, že Si Ťin-pching se zúčastní bilaterálních rozhovorů na okraj summitu APEC, avšak trilaterální schůzku oficiálně nepotvrdila. Kreml již dříve oznámil, že existují signály potvrzující připravenost k takovým rozhovorům na nejvyšší úrovni.
13. listopadu 2026 15:59
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Zdroj: Jan Hrabě