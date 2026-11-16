Trump se tento týden sejde s Putinem a Ťin-pchingem

Libor Novák

16. listopadu 2026 11:28

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci Foto: Reprofoto YouTube

Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se tento týden setkají na historické společné schůzce. K tomuto setkání dojde na okraj summitu APEC v čínském městě Šen-čen. Bílý dům tuto událost potvrdil pro BBC prostřednictvím své mluvčí Olivie Walesové.

Hlavním tématem schůzky tří největších jaderných mocností světa má být globální snížení stavu jaderných zbraní. Americká administrativa považuje šíření jaderných arzenálů za vysoce nebezpečné a usiluje o nastolení nových pravidel. Smlouva o kontrole jaderných zbraní mezi USA a Ruskem totiž vypršela již v únoru.

Během jednání se představitelé pravděpodobně dotknou také situace v Íránu, avšak otázka Ukrajiny na oficiálním pořadu dne nebude. Rusko již účast na summitu potvrdilo, zatímco Peking do té doby oficiálně nereagoval. Podle vysoce postavených amerických představitelů se po samotném jednání neočekává podpis žádné závěrečné dohody.

Donald Trump přiletí do Šen-čenu ve středu na dvoudenní summit sdružení APEC, které čítá dvacet jedna členských států. Součástí jeho cesty bude také účast na summitu Sdružení národů jihovýchodní Asie na Filipínách. Americký prezident navíc absolvuje čtvrteční bilaterální rozhovory přímo s čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Washington a Peking v poslední době usilují o projektování vřelejších vzájemných vztahů, což se projevilo na dřívějších setkáních v průběhu tohoto roku. Čínský vůdce Si Ťin-pching hostil dříve v tomto roce oba státníky v Pekingu a americký prezident přivítal svého čínského protějška ve Washingtonu. Přesto na klíčových oblastech, jako je obchod, technologie umělé inteligence nebo Tchaj-wan, nedošlo k zásadnímu pokroku.

Čína se stala klíčovým obchodním partnerem pro Moskvu od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022. Tento vývoj Moskvu značně izoloval a vystavil ji západním sankcím. Kontroverzní americká dohoda o dovozu ruské nafty a pozastavení sankcí vůči největším odběratelům však v posledním měsíci zvýšily obavy v Evropě.

Vypršení platnosti odzbrojovací smlouvy zanechalo největší jaderné arzenály světa bez hlavních bezpečnostních záruk a kontroly. Organizace spojených národů proto obě strany opakovaně vyzvala k rychlému sjednání nového rámce bez zbytečných odkladů. Donald Trump dříve prohlásil, že by stávající dohodu mohl nahradit lepším ujednáním, které by zahrnovalo i Čínu rozšiřující svůj arzenál.

Bývalí vysocí američtí představitelé a analytici pro BBC upozornili, že snaha o zapojení Pekingu a Moskvy může přinést velké překážky a trvat roky. Čínská státní média uvedla, že Si Ťin-pching se zúčastní bilaterálních rozhovorů na okraj summitu APEC, avšak trilaterální schůzku oficiálně nepotvrdila. Kreml již dříve oznámil, že existují signály potvrzující připravenost k takovým rozhovorům na nejvyšší úrovni.

13. listopadu 2026 15:59

Klíčové klimatické setkání? COP33 bude stěžejní, nikdo jej ale pořádat nechce

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč Trump poletí na schůzku s východními autoritáři? Chce znovu získat politickou sílu

Americký prezident Donald Trump zahajuje třídenní cestu do Asie, která zahrnuje zastávky na summitu sdružení ASEAN na Filipínách a na summitu APEC v čínském Šen-čenu. Tato cesta podle CNN slouží jako tradiční snaha hlavy státu o znovunabytí politické autority a změnu politického narativu. Cesta přichází po nedávných politických neúspěších a volebních ztrátách doma.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin Si Ťin-pching

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Krymský most

Ukrajinské síly provedly v noci rozsáhlý útok na Krymský most

Ukrajinské síly provedly v noci útok na Krymský most, což si vynutilo jeho uzavření a zpoždění čtyř vlakových spojů směřujících na okupovaný poloostrov. Ruské úřady přerušily dopravu na této strategické tepně v brzkých ranních hodinách a na místo vyslaly operační štáb. Útok proběhl v rámci rozsáhlé noční vlnové dronové ofenzivy, kterou Rusko zaznamenalo napříč několika regiony.

před 1 hodinou

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se tento týden sejde s Putinem a Ťin-pchingem

Americký prezident Donald Trump, ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se tento týden setkají na historické společné schůzce. K tomuto setkání dojde na okraj summitu APEC v čínském městě Šen-čen. Bílý dům tuto událost potvrdil pro BBC prostřednictvím své mluvčí Olivie Walesové.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Evropská unie

EU se chystá na vstup Ukrajiny. Odmítá ale sdělit jakékoliv datum

Evropská komise připravuje obezřetný harmonogram pro přístupové rozhovory Ukrajiny k Evropské unii, který stanovuje omezené cíle pro pokrok v roce 2027 a vyhýbá se jakémukoli datu členství. Podle dokumentu získaného serverem Politico musí Kyjev urychleně a výrazně pokročit v reformách právního státu. Splnění těchto klíčových požadavků v první polovině roku 2027 je nezbytnou podmínkou pro předběžné uzavření rozhovorů v jednotlivých oblastech.

před 3 hodinami

Vladimir Putin

Proč chce Putin vyvolat falešný dojem ochoty k míru?

Američtí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff shrnuli výsledky dvoudenních mírových jednání mezi ruskými a ukrajinskými zástupci, která proběhla v Abú Zabí. Podle vyjádření zástupců Bílého domu byla tato setkání značně náročná, neboť mezi oběma stranami dosud panuje hluboká nedůvěra, přestože se diplomatům podařilo otevřít všechna klíčová témata včetně nejcitlivější otázky sporných území.

před 4 hodinami

Mark Rutte v Praze

Má jednání s Ruskem vůbec smysl? Pochybují o tom už i v NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte prohlásil, že v současné chvíli je velmi obtížné jednoznačně posoudit, zda nedávná diplomatická jednání s Ruskem přinesla skutečný posun k míru na Ukrajině. Toto vyjádření šéfa aliance zaznělo ve čtvrtek v průběhu probíhajícího summitu evropských lídrů v irském Dublinu, a to bezprostředně po klíčové návštěvě amerických vyslanců v Moskvě.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj popsal, co by následovalo, kdyby se Ukrajina vzdala Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v rozhovoru pro dánskou vysílací společnost DR Nyheder, že případné vzdání se Donbasu ve prospěch Ruské federace by nepřineslo trvalý mír. Podle jeho slov by ruský prezident Vladimir Putin získal pouze čas k přeskupení sil před dalším útokem, který by mohl přijít v horizontu jednoho až pěti let. Nikdo podle něj nevěří tomu, že by se Moskva po takovém ústupku zastavila.

před 6 hodinami

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Fotbalová Olomouc se nečekaně rozloučila s Hapalem. Nahrazuje ho portugalský kouč

V rámci právě probíhajícího ročníku 2026/27 tuzemské nejvyšší fotbalové lize zvané Chance liga se uskutečnila další trenérská změna. Tentokrát se jedná o změnu, která se vůbec ani nepředpokládala a nečekala. V Olomouci se rozloučili s Pavlem Hapalem, jenž tak skončil prakticky okamžitě nejen jako trenér, ale i jako sportovní ředitel. Stalo se tak poté, co o posledním ligovém 14. kole padl hanácký celek vysoko 0:5 s Hradcem Králové. 

včera

včera

Aktualizováno včera

Statisíce lidí zaplnily pražskou Letnou na demonstraci Milionu chvilek. (15.11.2026) Prohlédněte si galerii

Letná proti 4:36. Statisíce lidí zaplnily pláň, Babiš byl vyzván k jednání a odvolání Okamury

Statisíce lidí se v neděli zúčastnily velké velká demonstrace proti vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) a na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letenské pláni. Akci pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii, který zformuloval několik požadavků. Po Babišovi například chce, aby zařídil konec Tomia Okamury v čele dolní komory parlamentu. 

včera

včera

včera

Joe Biden

Biden v nových pamětech hodnotí Zelenského i Putina

V USA se připravují na vydání nových memoárů bývalého prezidenta Joea Bidena. Pro Evropany jsou zajímavé především jeho postřehy ohledně hlavních postav stále probíhající války na Ukrajině. Biden v knize odhalil, co si myslí o Volodymyru Zelenském i Vladimiru Putinovi.

včera

včera

včera

Meta Platforms

Meta dostala v Itálii obří pokutu kvůli Facebooku

Italské regulační orgány udělily masivní pokutu americké technologické firmě Meta, protože přistupovala k fotkám uživatelů s přístroji s operačním systémem Android bez jejich výslovného souhlasu. Informovala o tom BBC. Meta má zaplatit 805 milionů eur. 

včera

Praha kvůli demonstraci na Letné posiluje metro i tramvaje

Tisíce lidí se v neděli odpoledne chystají na Letnou, kde se bude protestovat proti krokům Babišovy vlády ohledně veřejnoprávních médií. Na nápor cestujících je připravena i pražská městská hromadná doprava. Posílí se provoz metra, zavedeny budou i dvě speciální tramvajové linky.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy