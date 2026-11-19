Americký prezident Donald Trump se během návštěvy čínského města Šen-čen na okraj summitu Rady pro ekonomickou spolupráci Asie a Tichomoří (APEC) dočkal osobnějšího a výsadnějšího uvítání než ruský prezident Vladimir Putin, který do země přicestoval poté, co ukrajinské údery zničily střední silniční oblouk Krymského mostu. Rozdíly v přijetí obou státníků narušily obraz setkání rovných s rovnými, zatímco očekávání velkých dohod zůstala v úvodní den jednání nenaplněna.
Ukrajinské útoky poslaly střední ocelový silniční oblouk Krymského mostu dlouhý dvě stě dvacet sedm metrů do Kerčského průlivu v úterý, tedy den před Putinovým příjezdem do Číny na jednání s Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Úder poškodil stavbu úzce spjatou s Putinovým nárokem na okupovaný Krym právě v době, kdy se ruský prezident chystal prosazovat postavení Ruska mezi předními světovými mocnostmi.
Putin osobně otevřel silniční část mostu v roce 2018, čtyři roky po nezákonné ruské anexi Krymu, přičemž spojnice měla vyvolávat dojem trvalé ruské kontroly nad poloostrovem. Poškozené rozpětí nyní představuje pro Kreml dopravní problém i politický trapas, který vyvolal rozhořčenou kritiku ruských proválečných blogerů poukazujících na průnik ukrajinských zbraní obranou jednoho z nejvýznamnějších symbolických projektů režimu.
Ukrajinská bezpečnostní služba SBU uvedla, že útok završil měsíční sedmifázovou operaci zaměřenou nejprve na ruskou protivzdušnou obranu, přičemž silniční část zasáhly střely-drony Paljanycja a širší operace zahrnovala i další zbraně včetně střel Neptun a Flamingo. Železniční část zůstala stát a vlaková doprava byla následně obnovena, avšak obnova zříceného silničního úseku znamená značnou inženýrskou výzvu a odborníci citovaní listem Kyiv Post varovali, že opravy mohou trvat déle než rok a zůstanou vystaveny dalším ukrajinským úderům.
Veřejná reakce Kremlu se postupně proměnila poté, co mluvčí Dmitrij Peskov nejprve označil škody po počátečním pondělním útoku za drobné, ale později slíbil, že most bude obnoven lépe než dříve. Právě v této atmosféře přiletěl Putin ve středu do Šen-čenu na vrcholnou schůzku APEC, kde ruští provládní komentátoři mluvili o vyhlídce na novou Jaltu mezi hlavními mocnostmi a samotný summit nabídl ruskému vůdci šanci ukázat diplomatický vliv po nezdaru na Krymu.
Počáteční přijetí se zdálo těmto ambicím nahrávat, když krátce po druhé hodině ranní kráčel Putin po červeném koberci lemovaném čestnou stráží Lidové osvobozenecké armády a přivítal ho Cchaj Čchi, vedoucí kanceláře čínského vedení a pátý nejvýše postavený činitel v zemi, což deník South China Morning Post označil za nejvyšší letištní uvítání mezi přicestovavšími lídry. Trumpův přílet ještě téhož dne však srovnání změnil, protože Si Ťin-pching ho přivítal osobně u schůdků letadla, kde si potřásli rukama a objali se, čímž oplatil Trumpovo rozhodnutí přivítat čínského lídra na základně Joint Base Andrews při jeho zářijové návštěvě Spojených států.
Přítomnost Cchaj Čchiho signalizovala význam Ruska pro Peking, ale to, že Trumpa uvítal sám hostitel, dodalo americkému prezidentovi výraznější postavení na setkání, které ruští komentátoři líčili jako schůzku rovných. Rozdíly pokračovaly i uvnitř areálu summitu, kde podle webu Meduza zahrál orchestr Trumpovi americkou hymnu a Putinovi úryvek z Čajkovského baletu Louskáček, přičemž na společné fotografii lídrů stál Trump po boku Si Ťin-pchinga, zatímco mezi Si Ťin-pchingem a Putinem stála manželka čínského vůdce Pcheng Li-jüan.
Praktické zklamání přinesl Moskvě i banket, kdy poradce Kremlu pro zahraniční politiku Jurij Ušakov uvedl, že Putin a Trump seděli u různých stolů a nemohli tam spolu hovořit, a vyjádřil naději, že najdou čas následující den, takže očekávaná příležitost k neformálnímu kontaktu se nenaplnila. Způsob přijetí přímo souvisí s očekáváními kolem summitu nedávno srovnávaného s konferencí v Jaltě z února 1945, kde Stalin, Roosevelt a Churchill jednali o částech poválečného uspořádání.
Pro Kyjev z toho plynul jasný důsledek, že větší mocnosti by mohly vyjednávat o budoucnosti Ukrajiny bez její účasti, a ministr zahraničí Andrij Sybiha vyzval Washington a Peking, aby vyvinuly tlak na Putina k ukončení války, a varoval před návratem ke sférám vlivu. Prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že američtí vyslanci budou po jednáních v Šen-čenu informovat Kyjev v Berlíně, a zopakoval, že rozhodnutí týkající se Ukrajiny vyžadují ukrajinskou účast, zatímco i samotný Kreml se od přirovnání distancoval a Peskov je v pondělí označil za hry politologů.
Odlišné uvítání však Putina nepřipravilo o věcný přístup k čínskému vedení, neboť ve středu absolvoval samostatná dvoustranná jednání se Si Ťin-pchingem, což bylo jejich páté setkání v letošním roce včetně jednoho prostřednictvím videopřenosu, a čínský vůdce vyzval k užší spolupráci s Moskvou prostřednictvím výměn mezi vládami, zákonodárnými sbory, armádami a politickými stranami. Chladnější přijetí nebránilo Si Ťin-pchingovi znovu potvrdit partnerství Pekingu s Moskvou, avšak před čtvrtečními trojstrannými rozhovory Trumpa, Si Ťin-pchinga a Putina zůstává širší urovnání označované některými ruskými komentátory za novou Jaltu pouze v rovině dohadů.
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Zdroj: Libor Novák