USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"

Libor Novák

15. října 2026 9:58

GBU-43 alias
GBU-43 alias Foto: Reprofoto YouTube

Americká armáda vypracovala nové plány pro případné útoky na íránskou energetickou infrastrukturu a jaderná zařízení, které by mohly zahrnovat i použití největší konvenční bomby v americkém arzenálu. Takzvaná „matka všech bomb“, oficiálně označená jako MOAB, by mohla být nasazena na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok by představoval výraznou eskalaci konfliktů v regionu, přičemž administrativa čelí rostoucímu tlaku před blížícími se volbami.

Spojené státy vedou vnitřní debaty o tom, jak ukončit nepopulární válku na Blízkém východě, která negativně ovlivňuje politickou situaci Republikánské strany. Prezident Trump sice veřejně deklaroval, že před listopadovými volbami nepodnikne nové vojenské kroky, avšak v zákulisí nadále požaduje přípravu dalších úderných balíčků. Tyto plány mají zajistit symbolické vítězství a umožnit rychlé stažení amerických jednotek z oblasti.

Vojenské dokumenty podle informovaných zdrojů CNN explicitně počítají s nasazením bomby GBU-43/B při útocích na íránská jaderná zařízení včetně vysoce fortifikovaného komplexu Pickaxe Mountain. Trump dlouhodobě zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem je zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Plánovači proto předkládají prezidentovi širokou škálu možností odstupňovaných podle náročnosti vybraných cílů.

Odborníci a někteří vojenští představitelé však vyjadřují pochybnosti o tom, zda by tato masivní zbraň byla proti hluboko podzemním zařízením skutečně účinná. MOAB sice disponuje ničivou silou schopnou srovnat se zemí rozsáhlou plochu, avšak pravděpodobně postrádá schopnost proniknout hluboko do žulových masivů podzemních bunkrů. Zbraň byla primárně vyvinuta pro psychologické působení a vyčištění povrchových prostor, nikoliv jako hloubková průrazná munice.

Případné použití takto silné bomby by rovněž vyvolalo obavy z vysokých civilních ztrát, jelikož se řada vytipovaných cílů nachází v blízkosti obydlených oblastí. Bílý dům tak stojí před složitým politickým dilematem, kde se snaží najít kompromis mezi nutností uzavřít vleklý konflikt a rizikem neúspěšných vojenských operací. Administrativa sice popírá komentování citlivých plánů, avšak opakovaně potvrzuje, že všechny varianty zůstávají na stole.

Současná situace odráží rostoucí frustraci americké veřejnosti z pokračujícího vojenského angažmá a rostoucích nákladů na obranu. S blížícím se termínem voleb do Kongresu sílí obavy z politických dopadů na vládní stranu, což zvyšuje nervozitu v prezidentském týmu. Hledání východiska z konfliktu se tak stává prioritou, která zásadně ovlivňuje rozhodování amerického vedení na mezinárodní scéně.

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Zdroj: Libor Novák

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