USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"

Americká armáda vypracovala nové plány pro případné útoky na íránskou energetickou infrastrukturu a jaderná zařízení, které by mohly zahrnovat i použití největší konvenční bomby v americkém arzenálu. Takzvaná „matka všech bomb“, oficiálně označená jako MOAB, by mohla být nasazena na rozkaz prezidenta Donalda Trumpa. Tento krok by představoval výraznou eskalaci konfliktů v regionu, přičemž administrativa čelí rostoucímu tlaku před blížícími se volbami.
Spojené státy vedou vnitřní debaty o tom, jak ukončit nepopulární válku na Blízkém východě, která negativně ovlivňuje politickou situaci Republikánské strany. Prezident Trump sice veřejně deklaroval, že před listopadovými volbami nepodnikne nové vojenské kroky, avšak v zákulisí nadále požaduje přípravu dalších úderných balíčků. Tyto plány mají zajistit symbolické vítězství a umožnit rychlé stažení amerických jednotek z oblasti.
Vojenské dokumenty podle informovaných zdrojů CNN explicitně počítají s nasazením bomby GBU-43/B při útocích na íránská jaderná zařízení včetně vysoce fortifikovaného komplexu Pickaxe Mountain. Trump dlouhodobě zdůrazňuje, že jeho hlavním cílem je zabránit Teheránu v získání jaderné zbraně. Plánovači proto předkládají prezidentovi širokou škálu možností odstupňovaných podle náročnosti vybraných cílů.
Odborníci a někteří vojenští představitelé však vyjadřují pochybnosti o tom, zda by tato masivní zbraň byla proti hluboko podzemním zařízením skutečně účinná. MOAB sice disponuje ničivou silou schopnou srovnat se zemí rozsáhlou plochu, avšak pravděpodobně postrádá schopnost proniknout hluboko do žulových masivů podzemních bunkrů. Zbraň byla primárně vyvinuta pro psychologické působení a vyčištění povrchových prostor, nikoliv jako hloubková průrazná munice.
Případné použití takto silné bomby by rovněž vyvolalo obavy z vysokých civilních ztrát, jelikož se řada vytipovaných cílů nachází v blízkosti obydlených oblastí. Bílý dům tak stojí před složitým politickým dilematem, kde se snaží najít kompromis mezi nutností uzavřít vleklý konflikt a rizikem neúspěšných vojenských operací. Administrativa sice popírá komentování citlivých plánů, avšak opakovaně potvrzuje, že všechny varianty zůstávají na stole.
Současná situace odráží rostoucí frustraci americké veřejnosti z pokračujícího vojenského angažmá a rostoucích nákladů na obranu. S blížícím se termínem voleb do Kongresu sílí obavy z politických dopadů na vládní stranu, což zvyšuje nervozitu v prezidentském týmu. Hledání východiska z konfliktu se tak stává prioritou, která zásadně ovlivňuje rozhodování amerického vedení na mezinárodní scéně.
Související
Trump na klimatické změny nevěří, jeho válka ale činí svět zelenějším
USA před kongresovými volbami nepodniknou žádný úder proti Íránu, oznámil Trump
Írán , USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY) , GBU-43
Aktuálně se děje
před 20 minutami
V Černém moři hoří chemický tanker, možná jej zasáhly ruské drony
před 36 minutami
Konec vysílače Liblice B. Nejvyšší stavba v Česku šla k zemi
před 1 hodinou
Babiš: Návrhy k novým zdrojům rozpočtu EU jsou pro Česko nepřijatelné
před 1 hodinou
USA zvažují, že proti Íránu nasadí "matku všech bomb"
před 2 hodinami
Za omezením Starlinku na Ukrajině může stát Trumpova vláda, naznačil Musk
před 3 hodinami
Máme toho dost. Zelenskyj oznámil obnovení útoků na ruské rafinérie
před 4 hodinami
Úlevu nepřináší ani podzimní počasí. Meteorologové nemají dobré zprávy
včera
Poslední rozloučení s Jiřím Štěpničkou má termín. Bude v Národním divadle
včera
Za vraždu taxikářky v Šumperku má hrozit až výjimečný trest. Vyšetřování je u konce
včera
Manchesteru City hrozí pád až do čtvrté ligy. Porušil finanční pravidla ve 114 bodech
včera
Ženíšek navrhuje vznik nového Spolu. Exministr předložil argumenty
včera
Vary, Litomyšl, Zlín. Klempíř chce nové smlouvy s velkými akcemi
včera
ANO by vyhrálo volby navzdory poklesu obliby u občanů. STAN utíká ODS
včera
Měsíční předpověď počasí. Meteorologové řekli, co modely odhadují pro Česko
včera
Rusko se podle rozvědky pokusí zlikvidovat šéfy evropských zbrojovek, píše FT
včera
Babiš utnul spekulace. Prozradil osud Vojtěcha, Červeného a Plagy
včera
Ukrajina zasáhla datové centrum Sberbank, kde sídlí nejvýkonnější ruský superpočítač
včera
TI: Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise
včera
Ukrajinská armáda se potýká s výpadkem Starlinku. Vedl ke kolapsu několika bojových misí
včera
První vystoupení nové mluvčí Bílého domu skončilo katastrofálně, píše americký tisk
Nová tisková mluvčí Bílého domu Katie Zachariová zažila v úterý naprostý debakl, když její vůbec první setkání s novináři skončilo po pouhých několika minutách chaosem, trapným přeřeknutím a předčasným odchodem od řečnického pultu. Zahraniční média i političtí analytici incident okamžitě označili za ukázkovou krizi komunikace, která obnažila nepřipravenost nově jmenované úřednice na tlak nejvyššího amerického úřadu, píše The Independent, který vystoupení označil za katastrofální.
Zdroj: Libor Novák