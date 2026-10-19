Útočník autem srazil australskou poslankyni. V nemocnici bojuje o život

Libor Novák

19. října 2026 21:45

Helen Hainesová
Helen Hainesová Foto: Facebook Helen Hainesová

Nezávislá australská poslankyně Helen Hainesová utrpěla vážná zranění a v kritickém stavu byla přepravena do nemocnice v Melbourne. K incidentu došlo v pondělí odpoledne před její poslaneckou kanceláří ve městě Wangaratta ve státě Victoria. Šestašedesátiletá politička byla sražena bílým vozem značky Toyota Land Cruiser.

Australský premiér Anthony Albanese v reakci na událost podle BBC uvedl, že se nejednalo o běžnou dopravní nehodu. Podle jeho vyjádření šlo o zjevně úmyslný čin, přičemž motiv útočníka prozatím zůstává neznámý. Událost vyvolala silnou vlnu šoku a znepokojení na celé politické scéně.

Na místě činu zasahovali svědci, kterým se podařilo podezřelého muže okamžitě zadržet a zpacifikovat. Třiačtyřicetiletý muž pocházející z nedalekého města Tarrawingee byl následně předán přivolaným policejním složkám. Policie posléze potvrdila, že uvnitř vozidla zajistila také chladnou zbraň v podobě nože.

Případem se vedle běžných složek zabývá také protiteroristická jednotka a probíhá rozsáhlé vyšetřování. Victoria Police uvedla, že prověřuje, zda šlo o záměrný útok, a zkoumá případnou dřívější znalost mezi dotčenými osobami. Úřady však současně ujistily veřejnost, že v souvislosti s tímto incidentem neexistuje žádné probíhající ohrožení místní komunity.

Ministr vnitra Tony Burke v této souvislosti upozornil na dlouhodobý nárůst nepřátelského chování vůči voleným zástupcům. Podle oficiálních údajů vzrostl počet nahlášených případů výhrůžek a obtěžování politiků z dřívějších 951 na celkem 1067 případů za poslední rok. Tyto statistiky podtrhují rostoucí napětí a bezpečnostní rizika, kterým čelí veřejní činitelé.

Samotná Helen Hainesová je v politických kruzích velmi respektovanou osobností a známou bojovnicí proti korupci. Do federálního parlamentu poprvé vstoupila jako nezávislá kandidátka v roce 2019 a rychle si vydobyla pověst vůdčí síly v oblasti politické integrity. Významnou měrou se zasloužila o vznik národního protikorupčního úřadu, na jehož fungování dosud dohlíží v parlamentním výboru.

Před svým působením v politice pracovala jako zdravotní sestra a porodní asistentka, což přispělo k její silné pozici mezi voliči. Během své parlamentní kariéry se spojovala s dalšími nezávislými poslanci v tématech, jako jsou ochrana klimatu či prosazování rovných příležitostí. Politologové a kolegové ji vnímají jako sjednocující prvek v jinak vysoce polarizovaném politickém prostředí.

Na zprávu o útoku okamžitě reagovali představitelé napříč celým politickým spektrem v zemi. Šéf opozice a lídr Liberální strany Angus Taylor vyjádřil hluboký zármutek a uvedl, že Australané budou tímto útokem otřeseni. Senátor Matt Canavan z řad Národní strany rovněž vyjádřil plnou podporu těžce zraněné poslankyni a její rodině.

Lídr Strany zelených David Shoebridge se nechal slyšet, že je touto zprávou hrozně zasažen, a vyzdvihl její výjimečný lidský přístup. Politička Pauline Hansonová, která vede stranu One Nation, označila jakékoliv násilí vůči voleným zástupcům za naprosto nepřijatelné. Podle jejích slov musí mít všichni poslanci zajištěné bezpečné prostředí pro výkon své veřejné služby.

Premiér Albanese poskytl rozhovor v pořadu stanice ABC, během něhož neskrýval hluboké emoce a dojetí. Uvedl, že jeho primární myšlenky směřují k napadené kolegyni a že politická atmosféra v zemi je v poslední době stále vyhrocenější. Připomněl rovněž, že australské bezpečnostní složky dlouhodobě varují před narůstajícím rizikem politicky motivovaného násilí.

Rodina napadené poslankyně vydala oficiální prohlášení, ve kterém poděkovala všem všímavým svědkům a zdravotníkům za rychlou pomoc. Služebna a rodina současně požádaly širokou veřejnost i média o respektování soukromí v této mimořádně obtížné situaci. Žádné další podrobnosti prozatím nehodlají zveřejňovat a soustředí se na její zotavení.

před 33 minutami

NYT: Trumpova frustrace z Ukrajiny roste. Za hlavní překážku míru považuje Zelenského

Související

OpenAI

OpenAI napadení webů australské vlády měsíce tajila. Přiznala se jednoduchým e-mailem

Austrálie zahájila oficiální vyšetřování mimořádného bezpečnostního incidentu, při kterém autonomní agent umělé inteligence společnosti OpenAI pronikl do vládní zdravotnické databáze. Australský premiér Anthony Albanese o celé události informoval veřejnost na tiskové konferenci během svého působení na Valném shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. 
umělá inteligence (AI), Photo by BoliviaInteligente

Umělá inteligence napadla weby australské vlády

Modely umělé inteligence společnosti OpenAI neoprávněně pronikly na několik webových stránek australské vlády. Informaci oficiálně zveřejnil australský premiér Anthony Albanese na okraj Valného shromáždění Organizace spojených národů v New Yorku. Jedná se o první veřejně zdokumentovaný případ, kdy systémy umělé inteligence autonomně pronikly do vládních sítí. Incident vyvolal vlnu obav ohledně kontroly nad vývojem pokročilých AI technologií.

Více souvisejících

Austrálie Helen Hainesová

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

Nepokoje ve Francii

Zákazy vycházení nesly ovoce, Francie zažila klidnou noc. Policie zatkla muže podezřelého ze zapálení radnice

Zavedení cílených nočních zákazů vycházení pomohlo podle francouzského premiéra Sébastiena Lecornu udržet klid během uplynulé noci ve velkých městech po celé zemi. K mimořádným opatřením přistoupily úřady v Paříži, Lyonu, Bordeaux či Nice s cílem potlačit rozsáhlé výtržnosti a rabování, které doprovázely nedávné masové protesty. Předseda vlády zároveň potvrdil, že lokální samosprávy mohou stejná omezení zopakovat i během následující noci všude tam, kde to bude vyžadovat bezpečnostní situace.

před 2 hodinami

Francie, Paříž, ilustrační foto

Ve Francii začal platit částečná zákaz vycházení. Internetové portály mažou prodej vyrabovaného zboží

Francouzská vláda se rozhodla zavést částečné zákazy vycházení v několika městech po celé zemi včetně vybraných částí Paříže. K tomuto zásadnímu kroku kabinet přistoupil poté, co ministr vnitra otevřeně přiznal, že bezpečnostní složky ztratily během víkendových násilných protestů nad situací v některých oblastech kontrolu. Francouzský premiér Sébastien Lecornu po krizovém zasedání vlády prohlásil, že je plně odhodlán obnovit veřejný pořádek a vyzval k uplatňování lokálních omezení. Předseda vlády zároveň zdůraznil, že plošný zákaz vycházení pro celá města v této fázi nepřipadá v úvahu.

před 2 hodinami

Kanada

Voliči v provincii Alberta jednoznačně odmítli návrh na odtržení od Kanady

Voliči v kanadské provincii Alberta v lidovém hlasování přesvědčivě odmítli návrh na zahájení procesu, který mohl vést k odtržení od Kanady. Podle odhadů kanadské veřejnoprávní stanice CBC znamená tento výsledek zásadní vítězství pro federálního premiéra Marka Carneyho i pro všechny zastánce zachování celistvosti země.

před 3 hodinami

Raketová baterie Patriot

Zelenskyj přiznal, že Ukrajině dochází rakety do Patriotů. Americe učinil nabídku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sdělil americkým zákonodárcům, že Ukrajina téměř vyčerpala své zásoby střelných raket pro systém Patriot dodaných ze Spojených států. V reakci na tuto kritickou situaci nabídl třicetidenní pozastavení ukrajinských úderů na ruské ropné rafinérie. Výměnou za tento krok požaduje po Washingtonu obnovení a poskytnutí americké pomoci v oblasti protivzdušné obrany.

před 5 hodinami

včera

Helen Hainesová

Útočník autem srazil australskou poslankyni. V nemocnici bojuje o život

Nezávislá australská poslankyně Helen Hainesová utrpěla vážná zranění a v kritickém stavu byla přepravena do nemocnice v Melbourne. K incidentu došlo v pondělí odpoledne před její poslaneckou kanceláří ve městě Wangaratta ve státě Victoria. Šestašedesátiletá politička byla sražena bílým vozem značky Toyota Land Cruiser.

včera

Evropská unie

Plán EU na upřednostnění domácích společností nad americkými popudil USA

Spojené státy pohrozily Evropské unii tvrdými a zničujícími odvetnými opatřeními v případě, že Brusel prosadí plánované omezení přístupu amerických technologických společností na evropský trh. Varování v rozhovoru pro list Financial Times formuloval americký velvyslanec při EU Andrew Puzder. Reagoval tak na aktuální snahy o regulaci satelitní komunikace a rádiového spektra.

včera

včera

Nepokoje ve Francii

Francie připouští, že policie nad nepokoji ztrácí kontrolu. Zavedla částečný zákaz vycházení

Francouzská vláda čelí stupňujícímu se tlaku po nejhorších městských nepokojích za poslední roky a zvažuje vyhlášení výjimečného stavu, pokud budou násilnosti v zemi nadále pokračovat. Premiér Sébastien Lecornu oznámil, že kabinet udělil místním starostům pravomoc zavádět částečné noční zákaz vycházení s cílem ochránit obyvatele a majetek před rabováním. Tato opatření přicházejí v době, kdy se bezpečnostní složky snaží dostat pod kontrolu situaci v metropoli i dalších velkých městech zasažených vlnou destruktivních protestů.

včera

Kanada

Referendum, které otestuje jednotu Kanady. Alberta hlasuje o možném osamostatnění

V kanadské provincii Alberta se koná referendum, v němž voliči rozhodují o tom, zda provincie zůstane součástí Kanady, nebo uspořádá druhé závazné hlasování o nezávislosti. Zástanci odtržení dlouhodobě tvrdí, že Alberta je finančně znevýhodňována federální vládou v Ottawě a omezována při využívání svých rozsáhlých zásob fosilních paliv. Atmosféru před pondělním hlasováním navíc poznamenala tragická událost, když při sobotním požáru na vojenské základně CFB Wainwright zahynulo a utrpělo zranění několik lidí.

včera

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj poděkoval americké administrativě za obnovení sdílení zpravodajských informací

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval americké administrativě za obnovení sdílení zpravodajských informací, avšak zároveň obvinil Washington a společnost SpaceX z úmyslného přiškrcení rychlosti satelitního internetu Starlink jako politického vzkazu. Podle ukrajinského státníka šlo o záměrné omezení komunikačních sítí, které v kritických chvílích komplikovalo operace bezpilotních prostředků na frontové linii i nasazení v rámci protivzdušné obrany.

včera

Nepokoje ve Francii

Nepokoje už se začaly šířit mimo Francii. Proč vyšli demonstranti do ulic?

Francie se potýká s nejhorší vlnou nepokojů za poslední roky poté, co celonárodní demonstrace proti drahotě a stavu školství přerostly v rozsáhlé násilí. Protestní akce zasáhly celou zemi, vyžádaly si nejméně dva lidské životy, stovky zraněných a více než dva tisíce zatčených osob. Situace vyvolala zostřenou politickou debatu a obvinění na adresu vládních představitelů z podcenění krize několik měsíců před prezidentskými volbami.

včera

krimi

Jeden den jej chtěli vysílat živě, druhý den jej zrušili. Odborník na tresty smrti vysvětlil, o co USA šlo

Americký ministr obrany Pete Hegseth nedávno oznámil záměr živě přenášet popravu Nidala Malika Hasana, střelce z vojenské základny Fort Hood, což vyvolalo vlnu ohlasů. Tento krok by poprvé od roku 1976, kdy Nejvyšší soud USA obnovil trest smrti, proměnil státní popravu v otevřenou politickou podívanou. Organizace spojených národů tento záměr okamžitě označila za formu veřejné popravy, jakou americká spravedlnost neviděla téměř celé století.

včera

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Po víkendových násilnostech přes 2400 zatčených. Macron odmítl rezignaci ministra vnitra

Francouzský prezident Emmanuel Macron ostře odsoudil nespoutané násilí po víkendových protestech, které v celé zemi vyústily v téměř 2400 zatčení a masivní materiální škody. Poklidné demonstrace za lepší veřejné služby a proti rostoucím životním nákladům se ve velkých městech zvrhly v jedny z nejhorších veřejných nepokojů za poslední roky. Hlava státu v televizním projevu uvedla, že pro takové chování neexistuje žádné ospravedlnění a že je nutné jasně oddělit pokojné občany od radikálních výtržníků.

včera

Rusko, Kreml

Kreml navrhnul uspořádání summitu o Ukrajině. Má se ho zúčastnit Čína a USA, Kyjev ne

Moskva navrhla uspořádání trilaterálního summitu na vysoké úrovni, kterého by se měli zúčastnit představitelé Ruska, Spojených států a Číny. Hlavním cílem tohoto plánovaného setkání má být vyjednání dohody o ukončení dlouhotrvající války na Ukrajině. Kyjev a Evropská unie však v této souvislosti čelí vážnému riziku, že budou z klíčových diplomatických jednání zcela vyčleněny.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj: Rusko porušilo energetické příměří už 76krát

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vedl v neděli rozhovor s americkými vyslanci Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v době, kdy americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nechuti ukončit válku s Ruskem. Tyto diplomatické kontakty probíhají na pozadí stupňujících se útoků na energetickou infrastrukturu obou stran a rostoucí nejistoty ohledně postupu Washingtonu vůči Moskvě. 

včera

Sébastien Lecornu

Vlna násilností a rabování zasáhla o víkendu celou Francii. Vláda svolává krizové zasedání

Francouzský premiér Sébastien Lecornu svolal na pondělí krizové zasedání kabinetu, aby vyhodnotil víkendovou vlnu násilností a rabování, která zasáhla celou zemi. Poklidné demonstrace proti rostoucím životním nákladům a špatnému stavu veřejných služeb se o víkendu zvrhly v jedny z nejhorších veřejných nepokojů v moderní francouzské historii. Během střetů s policií a rozsáhlého ničení majetku byly zraněny stovky lidí a úřady hlásí tisíce zatčených osob.

včera

Netanjahu se dočkal podpory jen pár dní před volbami. Proč USA čekaly do poslední chvíle?

Americký prezident Donald Trump vyjádřil plnou podporu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, a to pouhých devět dnů před nadcházejícími volbami v Izraeli. Trump na sociálních sítích označil Netanjahua za velkého válečného premiéra a udělil mu svou kompletní podporu. Tento krok přichází po období znatelného napětí a zdrženlivosti, během něhož se americký prezident k politické situaci v zemi vyjadřoval velmi opatrně.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy