Útočník autem srazil australskou poslankyni. V nemocnici bojuje o život

Nezávislá australská poslankyně Helen Hainesová utrpěla vážná zranění a v kritickém stavu byla přepravena do nemocnice v Melbourne. K incidentu došlo v pondělí odpoledne před její poslaneckou kanceláří ve městě Wangaratta ve státě Victoria. Šestašedesátiletá politička byla sražena bílým vozem značky Toyota Land Cruiser.
Australský premiér Anthony Albanese v reakci na událost podle BBC uvedl, že se nejednalo o běžnou dopravní nehodu. Podle jeho vyjádření šlo o zjevně úmyslný čin, přičemž motiv útočníka prozatím zůstává neznámý. Událost vyvolala silnou vlnu šoku a znepokojení na celé politické scéně.
Na místě činu zasahovali svědci, kterým se podařilo podezřelého muže okamžitě zadržet a zpacifikovat. Třiačtyřicetiletý muž pocházející z nedalekého města Tarrawingee byl následně předán přivolaným policejním složkám. Policie posléze potvrdila, že uvnitř vozidla zajistila také chladnou zbraň v podobě nože.
Případem se vedle běžných složek zabývá také protiteroristická jednotka a probíhá rozsáhlé vyšetřování. Victoria Police uvedla, že prověřuje, zda šlo o záměrný útok, a zkoumá případnou dřívější znalost mezi dotčenými osobami. Úřady však současně ujistily veřejnost, že v souvislosti s tímto incidentem neexistuje žádné probíhající ohrožení místní komunity.
Ministr vnitra Tony Burke v této souvislosti upozornil na dlouhodobý nárůst nepřátelského chování vůči voleným zástupcům. Podle oficiálních údajů vzrostl počet nahlášených případů výhrůžek a obtěžování politiků z dřívějších 951 na celkem 1067 případů za poslední rok. Tyto statistiky podtrhují rostoucí napětí a bezpečnostní rizika, kterým čelí veřejní činitelé.
Samotná Helen Hainesová je v politických kruzích velmi respektovanou osobností a známou bojovnicí proti korupci. Do federálního parlamentu poprvé vstoupila jako nezávislá kandidátka v roce 2019 a rychle si vydobyla pověst vůdčí síly v oblasti politické integrity. Významnou měrou se zasloužila o vznik národního protikorupčního úřadu, na jehož fungování dosud dohlíží v parlamentním výboru.
Před svým působením v politice pracovala jako zdravotní sestra a porodní asistentka, což přispělo k její silné pozici mezi voliči. Během své parlamentní kariéry se spojovala s dalšími nezávislými poslanci v tématech, jako jsou ochrana klimatu či prosazování rovných příležitostí. Politologové a kolegové ji vnímají jako sjednocující prvek v jinak vysoce polarizovaném politickém prostředí.
Na zprávu o útoku okamžitě reagovali představitelé napříč celým politickým spektrem v zemi. Šéf opozice a lídr Liberální strany Angus Taylor vyjádřil hluboký zármutek a uvedl, že Australané budou tímto útokem otřeseni. Senátor Matt Canavan z řad Národní strany rovněž vyjádřil plnou podporu těžce zraněné poslankyni a její rodině.
Lídr Strany zelených David Shoebridge se nechal slyšet, že je touto zprávou hrozně zasažen, a vyzdvihl její výjimečný lidský přístup. Politička Pauline Hansonová, která vede stranu One Nation, označila jakékoliv násilí vůči voleným zástupcům za naprosto nepřijatelné. Podle jejích slov musí mít všichni poslanci zajištěné bezpečné prostředí pro výkon své veřejné služby.
Premiér Albanese poskytl rozhovor v pořadu stanice ABC, během něhož neskrýval hluboké emoce a dojetí. Uvedl, že jeho primární myšlenky směřují k napadené kolegyni a že politická atmosféra v zemi je v poslední době stále vyhrocenější. Připomněl rovněž, že australské bezpečnostní složky dlouhodobě varují před narůstajícím rizikem politicky motivovaného násilí.
Rodina napadené poslankyně vydala oficiální prohlášení, ve kterém poděkovala všem všímavým svědkům a zdravotníkům za rychlou pomoc. Služebna a rodina současně požádaly širokou veřejnost i média o respektování soukromí v této mimořádně obtížné situaci. Žádné další podrobnosti prozatím nehodlají zveřejňovat a soustředí se na její zotavení.
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Zdroj: Libor Novák