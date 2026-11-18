Válka na Ukrajině se v roce 2025 stala hlavní příčinou úmrtí mužů ve věku od 18 do 39 let v téměř každém ruském regionu, jak ukázaly důvěrné záznamy ruského státního statistického úřadu Rosstat zveřejněné agenturou Bloomberg. Tyto údaje poskytují dosud nevídaný pohled na hluboké lidské ztráty a demografický dopad probíhajícího konfliktu.
Nová analýza vychází z přibližně 11,3 milionu úmrtních listů, které po proniknutí do systémů statistického úřadu získala běloruská hackerská skupina Cyber Partisans a ukrajinská skupina Silent Crow. Záznamy ukazují, že v roce 2025 zemřelo ve válce 76 790 mužů ve věku od 18 do 39 let, zatímco ze všech ostatních příčin dohromady zemřelo 62 420 mužů v téže věkové kategorii.
Válečné ztráty se tak staly hlavní příčinou úmrtí mladých mužů v 98,8 procenta ruských regionů. Mezi širší věkovou skupinou mužů od 18 do 59 let byla válka hlavní příčinou úmrtí v 80,7 procenta regionů, což představuje výrazný nárůst oproti roku 2024, kdy tato hodnota dosahovala 66,3 procenta.
Dopady a míra úmrtnosti se napříč jednotlivými oblastmi Ruské federace drasticky lišily. Zatímco na Sibiři a v ruském Dálném východě připadaly na válečné úmrtí přibližně dvě třetiny úmrtí mužů ve věku od 18 do 39 let, v Moskvu to bylo zhruba 30 procent a v Petrohradu 21 procent.
Údaje seskupené podle místa narození ukazují, že v roce 2025 zemřel ve válce jeden z každých tisíce mužů narozených v Moskvě. Úmrtnost mezi muži narozenými v odlehlém Zabajkalském kraji byla přitom téměř třicetkrát vyšší, což odráží nerovnoměrné rozložení odvodů a sociální strukturu v jednotlivých částech země.
Ztráty na frontě zároveň prohlubují dlouhodobé demografické problémy Ruska. Podle oficiálních projekcí statistického úřadu Rosstat z roku 2023 se celková populace země v následujících dvou desetiletích sníží přibližně o 6,5 milionu lidí na zhruba 139 milionů obyvatel, k čemuž vysoký počet padlých výrazně přispívá.
Samostatná analýza deníku Financial Times odhadla, že do srpna 2026 si konflikt vyžádal zhruba 550 000 mrtvých lidí. V záznamech bylo do té doby nalezeno přibližně 464 000 úmrtních listů výslovně uvádějících válku jako příčinu smrti, přičemž skutečný počet je vyšší kvůli zpožděním v registraci a dodatečně zaevidovaným úmrtím z předchozích let.
Ruské úřady přitom oficiální celkovou bilanci vojenských ztrát nezveřejnily od září 2022, kdy tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu informoval o 5 937 zabitých vojácích. Uniklé záznamy statistického úřadu však dokládají, že již v té době bylo vydáno zhruba 9 000 úmrtních listů pro osoby prokazatelně zabité v probíhajícím konfliktu.
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Zdroj: Jan Hrabě