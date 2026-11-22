Návrat Spojeného království do Evropské unie by mohlo být jedním z témat při budoucích neformálních jednáních premiéra Andyho Burnhama s evropskými představiteli v Bruselu, uvedl podle The Guardian ministr zahraničí Ed Miliband. Podle něj budou v tomto procesu posuzovány všechny možnosti poté, co předseda vlády v pátek s unijním blokem dohodl ujednání týkající se obchodu a mladých lidí.
Po jednání v tomto týdnu byly oznámeny dohody o normách pro potraviny a nápoje, o obchodování s emisemi a o mobilitě mladých lidí. Podle těchto plánů bude moci sto tisíc mladých Britů žít, pracovat, studovat a cestovat v Evropské unii a srovnatelný přístup získají Evropané ve Spojeném království.
Burnham uvedl, že tato dohoda přidá k hrubému domácímu produktu Spojeného království půl procenta, což představuje přínos sedmnácti miliard liber pro britskou ekonomiku. Miliband řekl, že Burnham povede v příštím roce s Evropskou unií další společné úvahové rozhovory o tom, co by mohlo následovat, a označil letošní dohody za maximum toho, čeho lze dosáhnout před příštími všeobecnými volbami.
Trojice dohod by však mohla být za šest měsíců zmařena, protože Evropská unie pohrozila jejich zablokováním, pokud Spojené království neumožní evropským studentům platit při studiu na britských univerzitách školné na úrovni domácích studentů.
Miliband v rozhovoru pro pořad Sunday with Laura Kuenssberg televize BBC na dotaz, zda se bude zvažovat návrat do unijního bloku, uvedl, že na stole budou všechny možnosti, a dodal, že vláda prověří přínosy i náklady všech různých variant. Od nástupu do vlády v roce 2024 se labouristé drží červených linií ze svého volebního programu, podle nichž strana nevstoupí zpět na jednotný trh ani do celní unie a vyloučila také volný pohyb osob.
Burnham už dříve prohlásil, že si přeje vidět Spojené království zpět v Evropské unii ještě za svého života. Premiér využije oznámení svého desetiletého plánu před Vánocemi ke zkoumání toho, jak by se Británie mohla po příštích volbách přiblížit Evropské unii, přičemž neformální rozhovory s Bruselem proběhnou před příštím summitem Spojeného království a Evropské unie.
Miliband uvedl, že přijímá výsledek hlasování z roku 2016, ale svět se výrazně změnil, mění se i Evropa a je třeba podívat se, co to znamená, přičemž zdůraznil, že nejde o toto volební období a vláda v něm červené linie dodržuje. Odmítl také, že by dohoda s Evropskou unií závisela na pokroku v rozhovorech o studentech z unie mířících do Británie, když podle zpráv nebyl návrh bloku na snížení školného placeného studenty z EU ve Spojeném království odsouhlasen.
Miliband televizi BBC řekl, že je naprosto jasné, že dohody o vývozu potravin, energetice a mobilitě mladých budou platit i přes absenci shody na školném, a dodal, že pro jejich spuštění v roce 2028 jsou stanovena data a vláda předkládá v parlamentu příslušnou legislativu. Burnham v pátek označil dohodu za dobrý den pro Británii i Evropu, uvedl, že řeší největší výzvy doby i největší obavy lidí včetně životních nákladů, nedostatku hospodářského růstu, nelegální migrace a potíží mladých lidí, a dodal, že ujednání je hotové a černé na bílém, zatímco zákony vstoupí do parlamentu příští týden.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová neshodu zmírnila s tím, že je přesvědčena o nalezení řešení, a k dalším jednáním uvedla, že unie tyto úvahové rozhovory vítá a může se s ní počítat. Ministryně životního prostředí Angela Eagleová pak v sobotu v pořadu Today na stanici BBC Radio 4 řekla, že dohoda je dobrá pro zemědělce, otevře nové trhy, umožní dovoz i vývoz a představuje oboustranně výhodný krok, který odstraní mnoho tření a nákladů na hranicích pro britské zemědělství a potravinářství.
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