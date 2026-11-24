Polsko v úterý prostřednictvím ministerstva zahraničí předalo Rusku velmi ostře formulovanou diplomatickou nótu kvůli incidentu, při němž na polské území dopadly tři ruské rakety. Informovala o tom polská televizní stanice TVP.
Mluvčí polského ministerstva zahraničí Maciej Wewiór v úterý odpoledne novinářům řekl, že ruský velvyslanec Georgij Michno obdržel diplomatickou nótu, která obsahovala velmi ostrá slova. Další podrobnosti nejsou v tuto chvíli známé.
Varšava tím reagovala především na páteční incident, kdy na východě Polska dopadly tři ruské projektily. Pravděpodobně šlo o rakety. K události došlo v době, kdy v zemi probíhalo vojenské cvičení oddílů ze zemí zastoupených v tzv. koalici ochotných. V pondělí pak pronikl do polského vzdušného prostoru bezpilotní stroj během ruského útoku na Ukrajinu.
Na incident z minulého týdne reagovali i čeští politici. Podle Petra Pavla je otázkou času, kdy k podobnému incidentu jako v Polsku dojde i v Česku. Páteční událost nelze brát jako izolovaný incident, míní prezident.
"Za poslední dobu jich byly desítky. Pro každého soudného člověka je to důkazem toho, že Rusko neusiluje o rychlý mír na Ukrajině, o urovnání vztahů s Evropou, ale že si vytváří co nejlepší pozici pro uspořádání Evropy po konfliktu na Ukrajině tak, aby mohlo evropským zemím diktovat své podmínky," podotkl politik.
Pavel zmínil, že pro Moskvu je legitimním cílem v podstatě každá země. "Měli bychom usilovat o co nejsrozumitelnější jednotnou pozici Evropy a dát tím Rusku jasně najevo, že zbytku Evropy nemůže diktovat své podmínky, a že jedinou cestou k urovnání vztahů, která nakonec může být příznivá i pro Rusko, je respektování alespoň základních pravidel," dodala hlava státu.
K incidentu u severovýchodních sousedů se vyjádřil i premiér Andrej Babiš (ANO). Narušení polského vzdušného prostoru označil za naprosto nepřijatelné a důrazně ho odsoudil. "Česká republika pevně stojí za našimi polskými přáteli a jsme připraveni v případě potřeby poskytnout pomoc a součinnost," napsal na sociální síti X.
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Zdroj: David Holub