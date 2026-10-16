Vlak u Eurotunnelu smetl autobus. 19 lidí se zrnailo

Devatenáct lidí utrpělo zranění při kolizi minibusu se stacionárním nákladním vlakem na nakládací plošině Eurotunnelu poblíž francouzského Calais. Vozidlo převáželo řidiče těžkých nákladních vozidel, kteří měli namířeno na kyvadlový vlak skrze podmořský tunel. Incident si vyžádal rozsáhlý zásah záchranných složek a dočasné přerušení železniční dopravy.
Podle vyjádření podprefektky departementu Pas-de-Calais Agathe Cury utrpělo zranění osmnáct cestujících a řidič dodávky. Dva lidé včetně řidiče byli kriticky zraněni a vrtulníkem transportováni do univerzitní nemocnice v Lille. Zbývajících sedmnáct osob záchranáři převezli do zdravotnických zařízení v Helfautu, Calais, Boulogne, Montreuil-sur-Mer a Dunkirku. Úřady současně potvrdily, že životy zraněných lidí nejsou v ohrožení.
K mimořádné události dorazilo přibližně dvě stě záchranářů a dalšího personálu k okamžitému zásahu. Kyvadlová doprava skrze tunel byla kvůli nehodě pozastavena na dobu devadesát minut, než ji úřady v pozdních večerních hodinách začaly postupně obnovovat. Regionální prefektura uvedla, že na místě byly okamžitě nasazeny významné síly a prostředky ze strany provozovatele Eurotunnelu.
Francouzské úřady potvrdily, že v souvislosti s kolizí probíhá oficiální vyšetřování jejích příčin. Minibus narazil do vlakové soupravy z dosud neznámých důvodů v době, kdy se souprava nacházela na nakládací ploše. Místní zpravodajský server La Voix du Nord zveřejnil fotografii zachycující těžce poškozené vozidlo na plošině obklopené policisty a pracovníky v reflexních vestách.
Společnost Eurostar informovala, že incident se stal několik kilometrů od Lamanšského průlivu a nijak neovlivnil její provoz. Všechny vlaky Eurostar jezdící do Londýna a zpět mohly fungovat podle řádného cestovního jízdního řádu. Samotný tunel, který byl otevřen v roce 1994, přitom v loňském roce přepravil 3,4 milionu vozidel a miliony cestujících.
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Zdroj: Libor Novák