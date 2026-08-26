Spoj každých 15 minut? Eurotunel pod Lamanšským průlivem čeká vlaková revoluce

Vysokorychlostní železniční doprava mezi Velkou Británií a kontinentální Evropou pod Lamanšským průlivem směřuje k výraznému rozvoji. Počet denních spojů spojujících Londýn s Paříží, Bruselem či Amsterdamem by se mohl ze současných 25 zpátečních jízd provozovaných společností Eurostar zvýšit do konce desetiletí až na 55 denně. Tento nárůst představuje přibližně čtyři odjezdy během každé hodiny.
Klíčovým impulsem pro rozšiřování kapacity je příchod konkurenčních dopravců na trasu, která od svého otevření v roce 1994 nebyla plně využita. Britský úřad pro železnice a silnice nedávno schválil žádost společnosti Virgin Trains na provozování až 20 denních zpátečních spojů. Firma podle webu Politico plánuje zahájit provoz na těchto mezinárodních linkách od roku 2030, přičemž získané oprávnění představuje zásadní krok pro vstup na trh.
Do souboje o cestující vstupují také italské státní dráhy Trenitalia, které hodlají zahájit provoz v Lamanšském průlivu již v roce 2029. Společnost plánuje deset zpátečních spojů denně a v rámci příprav již objednala 19 nových vysokorychlostních souprav od výrobce Hitachi v hodnotě dvou miliard eur. Údržbu vlaků plánuje zajišťovat v nově budovaném depu jižně od Paříže, čímž se vyhne kapacitním omezením londýnského depa Temple Mills.
Zájem o lukrativní spojení projevil rovněž další potencionální provozovatel Gemini Trains, který usiluje o spuštění 11 spojů denně do roku 2030. Firma spolupracuje se společností Uber a zvažuje vybudování vlastního zázemí v hrabství Kent. Pozadu nezůstává ani stávající dopravce Eurostar, jenž oznámil investici dvě miliardy eur do nákupu až 50 nových vlakových souprav s cílem navýšit své služby o 30 procent a rozšířit nabídku do Frankfurtu či Ženevy.
Přestože vysokorychlostní trať disponuje dostatečnou kapacitou pro realizaci všech plánů, realizaci projektů doprovází řada technických a organizačních výzev. Dopravci musejí získat povolení v každé ze zasažených zemí a schválení pro samotný tunel. Komplikací zůstává také skutečnost, že Velká Británie není součástí schengenského prostoru, což vyžaduje zachování přísných pasových a bezpečnostních kontrol přímo na nádražích.
S nárůstem počtu cestujících vyvstává také nutnost rozšiřovat stávající stanice, zejména londýnské nádraží St Pancras. V tamním mezinárodním terminálu vzniká již v současnosti deficit míst k sezení po průchodu kontrolami. Vlastník nádraží proto pověřil architektonické studio vypracováním projektu na zdvojnásobení kapacity terminálu do roku 2028, přičemž další etapy rozšiřování jsou plánovány na následující desetiletí.
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Francie , Velká Británie , Lamanšský průliv , Vlaky , Eurotunnel
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Zdroj: Libor Novák