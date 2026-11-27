Španělský premiér Pedro Sánchez v pátek prohlásil, že je přesvědčen o zisku levicové většiny v předčasných parlamentních volbách navzdory nepříznivým průzkumům veřejného mínění. Jeho slova zazněla v době, kdy se politické strany chystají zakončit kampaň před nedělním hlasováním, jak uvedla agentura Reuters.
Uprostřed zákonného zákazu zveřejňování nových průzkumů veřejného mínění předseda socialistů tvrdil, že interní údaje naznačují, že jeho strana získá nejvíce hlasů, což by mu umožnilo obhájit mandát s podporou menších levicových spojenců. „Nedokážu si představit, že bychom prohráli,“ řekl Sánchez rozhlasové stanici SER a dodal, že levicově orientovaní voliči se stále více mobilizují k houfné účasti, což je podle něj předpokladem pro dosažení pokrokové většiny k řešení problémů, jako je hluboká bytová krize v zemi, přičemž dodal, že když se pokrokové Španělsko rozjede, je nezastavitelné.
Téměř všechny průzkumy zveřejněné před platností zákazu přitom ukázaly jasnou výhodu pro případnou koalici konzervativní Lidové strany (PP) a krajně pravicové strany Vox, které se snaží Sáncheze po osmi letech u moci sesadit. Politické strany mají v pátek večer uspořádat závěrečná shromáždění kampaně, přičemž socialisté a Široká fronta zvolili Madrid, zatímco Lidová strana a Vox se rozhodly pro Sevillu a Valencii, načež Španělé v den před volbami dodržují den zamyšlení, kdy jsou kampaň, shromáždění i politická reklama zakázány.
Strana Vox byla podle The Guardian v zahraničním zpravodajství často líčena jako uskupení frankistických nostalgiků, jehož ultrakonzervativní katolicismus a rétorika občanské války vůči separatistickému katalánskému vnitřnímu nepříteli hrozily návratem k nejhorším stránkám nedávné španělské minulosti. Od svého neuspokojivého výsledku v parlamentních volbách v roce 2023 však lídr strany Santiago Abascal obměnil velkou část původního vedení a dohlížel na ideovou proměnu uskupení.
Při snaze aktualizovat své sdělení spojila strana Vox prvky takzvaného sociálního šovinismu Marine Le Penové, například pojem národní priority, s myšlenkami pocházejícími z celoevropského bělošsky nacionalistického identitářského hnutí. Národní priorita, která byla před rokem ve španělské politické debatě prakticky nepřítomná, by dávala Španělům přednostní přístup k sociálnímu bydlení, veřejným službám a sociálním dávkám, přičemž Vox si už pro tento princip zajistil podporu Lidové strany v regionálních koaličních dohodách.
Evropská komise však v září varovala, že i kritéria založená na bydlišti uplatňovaná na regionální úrovni by mohla diskriminovat občany jiných členských států Evropské unie, a volební program strany Vox pro celostátní volby jde ještě dál, když slibuje vyloučit všechny nešpanělské občany z nároku na minimální příjem. Pokud se průzkumy potvrdí, mohl by se šéf Lidové strany Alberto Núñez Feijóo stát premiérem s nižším podílem hlasů, než jaký jeho strana získala v minulých volbách, a v takovém případě by svou většinu dlužil vzestupu strany Vox a její koaliční podpoře, zatímco Abascal by získal jak vyjednávací páku, tak motivaci ukázat voličům, co strana dokáže ve vládě prosadit.
Koalice utvořená za těchto podmínek by mohla předznamenat užší spojenectví mezi konzervativci a krajní pravicí na evropské úrovni, přičemž případné vítězství Le Penové v příštích jarních francouzských prezidentských volbách by postavilo nacionalistickou pravici do čela jednoho ze dvou nejvlivnějších států unie, čímž by se posunulo těžiště politiky v Bruselu a otevřela cesta k trvalému vládnímu bloku napravo od tradiční velké koalice. Není proto náhodou, že strana Vox zahájila volební kampaň shromážděním, na němž promítala videoposelství s podporou od Le Penové, italské premiérky Giorgie Meloniové i šéfky německé Alternativy pro Německo (AfD) Alice Weidelové, a po čerpání inspirace od svých evropských spojenců by nyní mohla posílit jejich pozici, pokud se po nedělním hlasování stane jazýčkem na vahách pro Lidovou stranu.
Sánchezova porážka by zároveň připravila středolevici o její nejmocnější protiváhu v Evropské radě, kde je jediným sociálním demokratem zastupujícím některou z velmocí Evropské unie. Alice Weidelová na shromáždění strany Vox prohlásila, že celá Evropa čeká na politickou změnu v Madridu, přičemž i když na takovou změnu nemusí čekat celá Evropa, dění ve Španělsku rozhodně sleduje.
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