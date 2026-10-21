WSJ: Omezení rychlosti Starlinku na Ukrajině nařídil Musk

Americký podnikatel Elon Musk nařídil omezení vojenské služby Starlink, kterou Ukrajina využívá na bojišti. Tento krok podle deníku Wall Street Journal vedl k narušení ukrajinských dronových útoků a operací protivzdušné obrany. Omezení vstoupila v platnost 14. října a zaskočila jak Kyjev, tak představitele americké administrativy.
Omezení zavedlo strop pro připojení terminálů pohybujících se rychlostí přibližně 160 kilometrů v hodině nebo rychleji. Toto opatření fakticky uzemnilo některé ukrajinské úderné a přepadové drony. Ukrajinské jednotky přitom na Starlinku a jeho vojenské verzi Starshield spoléhají při komunikaci, sdílení zpravodajských informací a navigaci dronů.
Opatření bylo zavedeno bez předchozího varování a okamžitě narušilo střednědobé úderné operace, průzkum i logistiku. Problémy se týkaly zejména dronů závislých na satelitním spojení pro komunikaci s operátory na velké vzdálenosti. Většina krátkodosahových dronů s přímým rádiovým spojením zůstala naopak nezasažena.
Omezení rychlosti ohrozilo také snahy Ukrajiny o zachycení ruských útočných dronů poháněných proudovými motory, které dosahují rychlosti kolem 300 kilometrů v hodině. Kyjev se pokusil o zrušení tohoto limitu s argumentem, že přepadové drony potřebují spolehlivé spojení při rychlostech až 450 kilometrů v hodině. Částečná obnova konektivity pro jednotky v pohybu proběhla 15. října.
Elon Musk a americký prezident Donald Trump spolu o tomto rozhodnutí hned po zveřejnění telefonicky diskutovali. Podle zdrojů deníku Wall Street Journal se někteří domnívají, že Musk jednal sám, zatímco jiné zprávy naznačovaly, že pokyn mohl přijít přímo z Bílého domu. Musk uvedl, že systém Starshield vlastní americká vláda a o jeho omezeních rozhoduje armáda a prezident.
Americký prezident Donald Trump minulý týden popřel, že by za omezení mohl on sám nebo Elon Musk. Americký ministr obrany Pete Hegseth 20. října prohlásil, že Washington Ukrajině přístup ke Starlinku neodpojil. Naznačil přitom, že problém mohl souviset s dodržováním příslušných smluvních podmínek ze strany Kyjeva.
Rozdíl mezi komerční službou Starlink a vojenským systémem Starshield hraje v celé záležitosti klíčovou roli. Celý incident se odehrává v době rostoucího napětí ve vzájemných vztazích mezi Ukrajinou a americkou administrativou. Trump dříve vyzval Kyjev k zastavení útoků na ruské ropné rafinerie a oznámil dohodu o nákupu ruské nafty.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj 20. října uvedl, že záležitost ohledně Starlinku probral s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem. Zdůraznil, že celou situaci je nutné vyřešit. Zelenskyj se vydal do norského Osla, kde se snažil urovnat vztahy s Washingtonem a zajistit pokračující vojenskou podporu.
Agentura Reuters již dříve informovala, že příkaz k omezení systému Starshield vzešel přímo z Bílého domu. Komunikační sítě zůstávají pro ukrajinskou obranu a protivzdušnou ochranu zcela zásadní infrastrukturou. Představitelé obou stran nadále jednají o dalším postupu a podmínkách fungování těchto systémů.
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Zdroj: Libor Novák