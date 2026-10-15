Americký podnikatel Elon Musk naznačil, že za novými omezeními rychlosti a používání satelitní sítě Starlink, která využívají ukrajinská vojenská zařízení, může stát přímo vláda Spojených států. Služba Starlink přitom hraje klíčovou roli v ukrajinské obraně, neboť pomáhá Kyjevu navádět drony na ruské cíle a chránit vlastní vzdušný prostor. Omezení rychlosti na sto mil za hodinu však nedávno narušila probíhající bojové mise ukrajinských ozbrojených sil.
Poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podle BBC uvedl, že tato náhlá opatření rozhodně nejsou pouhou náhodou a úzce souvisejí s aktuálním napětím ve vzájemných vztazích mezi Kyjevem a Washingtonem. Elon Musk ve své reakci na sociální síti X vysvětlil, že vojenská obdoba této sítě zvaná Starshield je plně pod kontrolou americké vlády. O případných omezeních rychlosti či celkového využití systému tak podle něj nerozhoduje jeho společnost, nýbrž americká armáda a samotný prezident Spojených států.
Ukrajinští představitelé přitom předtím naléhavě vyzývali k obnovení plné konektivity, přičemž sám prezident Zelenskyj označil situaci za vážný problém. Nová rychlostní limity zavedené v úterý večer totiž znamenaly, že jakékoliv zbraně pohybující se rychlostí převyšující sto šedesát kilometrů v hodině okamžitě ztratily spojení se sítí. Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov vzápětí potvrdil, že částečné obnovení provozu nastalo ve středu večer, avšak úplné zrušení limitů zůstává pro obranu země naprosto zásadní.
Elon Musk na tyto výzvy zareagoval obranou své společnosti a připomněl striktní dělení mezi komerční a vojenskou sférou. Uvedl, že zatímco civilní Starlink slouží výhradně k obranným či civilním aktivitám, vládní systém Starshield podléhá výhradně americkým úřadům. Poznamenal také, že komerční firma nemůže umožnit použití svých sítí pro útočné vojenské akce, protože by to bylo zcela nevhodné. Americká vláda se k celé záležitosti prozatím odmítla oficiálně vyjádřit.
Tato technologická komplikace přišla v době, kdy Rusko zahájilo další sérii ničivých útoků zasahujících civilní cíle, ukrajinskou metropoli a klíčovou energetickou infrastrukturu. Podle vyjádření ukrajinských představitelů šlo o jeden z největších vzdušných útoků, který zanechal statisíce obyvatel bez dodávek elektrické energie. Obyvatelé navíc hlásili, že před blížícími se bezpilotními prostředky nedostali žádné včasné varování.
Politické napětí mezi oběma zeměmi v posledních týdnech citelně narůstá, přičemž americký prezident Donald Trump projevuje rostoucí nespokojenost kvůli ukrajinským útokům na ruská energetická zařízení. Ukrajinský prezident v nedávném rozhovoru přiznal, že se po uzavření dohody mezi Spojenými státy a Ruskem ohledně dovozu ruské nafty cítil zrazen. Během své návštěvy Londýna však získal ujištění o britské podpoře od premiéra Andyho Burnhama i britského krále Karla.
Mezi oběma spojenci panují hluboké neshody také ohledně budoucího vedení ukrajinského státu a způsobu ukončení probíhajícího konfliktu. Elon Musk se na sociálních sítích nechal slyšet, že válka nadále pokračuje a že nastal čas pro změnu ve vedení země. Připomněl tak dřívější spekulace a politické tlaky na ukrajinskou politickou scénu, která se již od roku 2022 nachází vlivem válečného stavu pod režimem stanného práva.
Britská vláda naproti tomu přislíbila urychlení dodávek lehkých víceúčelových střel, které Kyjev úspěšně využívá k obraně proti nepřátelským dronům. Britský premiér při setkání s ukrajinskou hlavou státu jednoznačně deklaroval, že Spojené království stojí pevně za napadenou zemí.
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Zdroj: Libor Novák