Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal dekret, kterým se zakazuje médiím zveřejňovat detaily o dopadech ruských útoků na ukrajinskou kritickou infrastrukturu. Upozornil na to web Deutsche Welle.
Ukrajinská vláda má podle dekretu podniknout urgentní kroky, aby zakázala některé konkrétní druhy zpravodajství, například o důsledcích destrukce a časových odhadech obnovení zařízení kritické infrastruktury.
Zelenskyj zároveň nařídil ministerstvu obrany a armádnímu generálnímu štábu, aby byla přijata opatření ke zlepšení ochrany kritické energetické infrastruktury. V dekretu se uvádí, že jeho obsah byl navržen před měsícem na jednání bezpečnostní rady státu.
Kyjev již v minulosti vyzval média, aby nezveřejňovala informace o místě a rozsahu poškození při ruských útocích. Dekret nespecifikuje, jak bude jeho podstata vymáhána. Zelenského poradce Dmytro Lytvyn připustil, že to bude komplikované, protože citlivé informace často pocházejí od anonymních účtů na síti Telegram.
Rusko od samého počátku války kriminalizuje značnou část mediálního pokrytí konfliktu a veřejných komentářů, upozornila DW. Ruští zákonodárci minulý týden navrhli, aby se zakázalo nezávislé a nepovolené informování o dopadech ukrajinských útoků. Hrozit mají pokuty či tresty odnětí svobody.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: David Holub