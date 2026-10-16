Zelenskyj si na summitu EU rýpnul do Trumpa. Evropské státníky označil za "skutečné lídry"

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil během pátečního summitu v Bruselu evropské představitele a označil je za skutečné lídry, čímž zároveň nepřímo zkritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa v době, kdy se vzájemné vztahy mezi Kyjevem a Washingtonem prudce zhoršují.
Evropští představitelé vyjadřují ukrajinskému státníkovi plnou podporu poté, co Bílý dům vyvinul silný tlak na zastavení útoků na ruská ropná zařízení. Ukrajina sice na žádost Spojených států tyto údery na tři dny přerušila, avšak kvůli pokračujícím ruským úderům na vlastní energetickou infrastrukturu a nedodržování takzvaného energetického příměří ze strany Moskvy se k bombardování rafinérií opět vrátila.
Americký prezident přitom čelí domácímu tlaku kvůli vysokým cenám pohonných hmot před nadcházejícími listopadovými volbami do Kongresu a v rozhovorech se o ukrajinském prezidentu vyjadřoval velmi kriticky. Trump v nedávném rozhovoru otevřeně prohlásil, že Zelenského nepovažuje za dobrého partnera pro jednání a obvinil ho z ničení vlastní země, aniž by ve svém vyjádření zohlednil ruskou vojenskou agresi.
Během svého příchodu na summit v belgické metropoli se ukrajinský vůdce vyhnul přímé slovní konfrontaci s americkou administrativou a místo toho vyzdvihl dlouholetou pomoc ze strany Evropské unie. Současně však upozornil na závažný nedostatek protivzdušných střel pro americké systémy Patriot, kterých má nyní Ukrajina akutní nedostatek, jelikož většina těchto interceptorů je v současnosti odesílána do oblasti Blízkého východu.
Na novinářský dotaz ohledně toho, zda se Spojené státy snaží Ukrajinu využít jako obětní beránek kvůli domácím ekonomickým problémům s cenami ropy a souvisejícímu konfliktu v Íránu, reagoval Zelenskyj dlouhou patnáctisekundovou odmlkou a úsměvem, čímž dal situaci výmluvně najevo. Ukrajinský prezident dodal, že navzdory složité diplomatické situaci zůstává jeho vyjednávací tým v neustálém kontaktu s americkou stranou a v nejbližších dnech uspořádá další vzájemná jednání.
Zástupci Evropské unie mezitím na probíhajícím summitu potvrdili přípravu již dvaadvacátého balíčku sankcí proti Rusku a ujistili Kyjev, že hospodářský i politický tlak na Moskvu bude nadále růst, dokud agrese neskončí. Ukrajinský prezident tak v náročné geopolitické situaci spoléhá na stabilní podporu evropských spojenců, zatímco jeho zdecimovaná země nadále čelí neutuchajícím ruským útokům na civilní i energetickou infrastrukturu.
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Zdroj: Libor Novák