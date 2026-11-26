Fosilní paliva zaznamenala v listopadu 2026 sérii úspěchů, zatímco mezinárodní klimatická politika se ocitla v chaosu navzdory katastrofálním povodním, požárům, vlnám veder a silnějším bouřím, které letos zasáhly planetu. Na historicky prvním společném setkání lídrů Spojených států, Číny a Ruska v čínském Šen-čenu minulý týden vydali Donald Trump, Si Ťin-pching a Vladimir Putin společné prohlášení, v němž se zavázali ke zvýšení těžby a dodávek ropy. O několik tisíc kilometrů západněji v turecké Antalyi mezitím ztroskotal klimatický summit COP31 kvůli sporu o to, zda má být v závěrečné dohodě vůbec zmíněn odklon od fosilních paliv.
Ještě před třemi lety se přitom zdálo, že se svět vydává jiným směrem, když se státy na konferenci COP28 v Dubaji poprvé v historii klimatických dohod shodly na výzvě k přechodu od fosilních paliv. Podle Aldena Meyera z klimatického think-tanku E3G však ropné státy jako Saúdská Arábie a Rusko od té doby projevují lítost nad tehdejším závazkem a úspěšně bojují proti jakémukoli dalšímu zařazení slov o fosilních palivech do textů. Dění v Turecku označil Meyer za snahu hrstky států vyvážejících energie zablokovat kroky, které by snížily poptávku po jejich produktech a jejich zisky.
Některé země produkující ropu místo toho prosazovaly závazky k výraznému rozšíření technologií zachycování uhlíku ze zařízení spalujících fosilní paliva. Tyto postupy však nejsou prověřené ve velkém měřítku, jsou nákladné a v současnosti se využívají především k získávání většího množství ropy a plynu ze stárnoucích ložisek.
Ropným mocnostem podle CNN nahrává i nepříznivá geopolitická situace, protože světovou pozornost odvádějí ozbrojené konflikty včetně války s Íránem. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa navíc označila změnu klimatu za nesmysl, zaměřuje se na podporu fosilních paliv a stáhla Spojené státy z mezinárodních klimatických jednání, takže americká delegace na summitu zcela chyběla. Ačkoli byly Spojené státy v minulosti často kritizovány za nedostatečné ambice, jejich vyjednavači dokázali ropné státy přimět ke vstřícnějším společným krokům.
Veterán klimatických jednání a zakládající ředitel organizace Satat Sampada Climate Foundation Hardžít Singh však upozorňuje, že nedostatek ambicí se netýká jen ropných mocností, ale i států, které se navenek prezentují jako klimatické lídry a doma schvalují nové ropné a plynové projekty. Spojené království nedávno schválilo rozvoj velkého plynového pole Jackdaw v Severním moři a jedná o dalším obřím ropném poli, Kanada podporuje nový ropovod pro přepravu jednoho milionu barelů ropy denně do Asie a Irsko, jehož ministr pro klima označil dohodu mlčící o fosilních palivech za nepřijatelnou, pokračuje v přípravě nového dovozního terminálu na zkapalněný zemní plyn.
Odborníci podle webu CNN nicméně v neúspěchu summitu COP31 spatřují i pozitivní stránky, neboť podle Mohameda Adowa z organizace Power Shift Africa se ropným státům a velkým znečišťovatelům nepodařilo prosadit text, který by svět v ochraně klimatu vrátil zpět. Meyer dodal, že drama kolem krachu jednání může vyvolat silnější pocit naléhavosti a upevnit spolupráci mezi zeměmi usilujícími o vyšší ambice, přičemž připomněl, že i bez zastřešující dohody se zhruba osmdesát států zavázalo k posílení elektrifikace svých ekonomik a více než třicet zemí vypracovává plány odklonu od fosilních paliv.
Mimo konferenční sály navíc pokračuje rychlý rozvoj čistých zdrojů, neboť náklady na větrnou a solární energii prudce klesají a jejich instalace roste rekordním tempem. Války a omezení dopravy v Hormuzském průlivu ze strany Íránu, které vyhnaly ceny energií vzhůru a přispěly ke zdražování životních nákladů, zároveň odhalily zranitelnost globálního systému závislého na několika úzkých hrdlech v nestabilních regionech, takže obnovitelné zdroje jsou pro dovážející země stále více cestou k energetické bezpečnosti. Podle Singha ropné státy bojují tak tvrdě právě proto, že ekonomika se obrátila proti nim, zatímco na politické úrovni zatím vítězí.
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Zdroj: Libor Novák