Zákaz zahraničních diváků na OH v Pekingu zruší zájezd desítkám klientů cestovek

Na dotaz ČTK to uvedl jednatel SLAN tour Ladislav Peška. IBTravel, která měla také prodávat zájezdy na ZOH, s prodejem vyčkávala na vývoj situace a ztráty tak mít nebude. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) dnes uvedl, že vstupenky na zimní olympiádu v Pekingu budou kvůli koronaviru prodávat jen obyvatelům pevninské části Číny.

"Měli jsme již předběžně zajištěné zájezdy cca pro 30 klientů. Je to pro nás další finanční ztráta, která na nás padá hned krátce poté, co jsme se ještě ani nestihli vzpamatovat z těch covidových," řekl Peška. Cestovní kancelář nabízela letecké zájezdy různé délky, cena pětidenního pobytu začínala na 24.990 korunách.

SLAN Tour se bude podle svého jednatele snažit dopady na své klienty minimalizovat. "Naprostá většina z nich celou situaci chápe," dodal. Konkrétní ztráty a jejich řešení bude podle Pešky nyní záviset zejména na postoji leteckých společností, u kterých má firma uhrazené letenky. "Zde zatím ještě nemáme přesné informace," doplnil Peška.

Druhým prodejcem vstupenek a zájezdů na olympiádu měla být podle dřívějších informací mluvčí Českého olympijského výboru Barbory Žehanové cestovní kancelář IBTravel. "Zájezdy jsme záměrně nenabízeli s odhadem situace, co se stane, a to se také stalo. Prakticky nebyl ani zahájen prodej vstupenek a proto bylo prakticky jasné, že vstup divákům nebude umožněn," řekl hlavní manažer IBTravel Filip Dohnálek. Připomněl, že firma se řídila i zkušenostmi s OH v Tokiu. Už nyní ovšem CK chystá zájezdy na OH v Paříži v roce 2024 a OH v Miláně a Cortině v roce 2026.

MOV vyhověl požadavku Číny na neúčast zahraničních diváků. Kvitoval alespoň přítomnost domácích fanoušků. Letní hry v Tokiu se kvůli koronaviru konaly na prázdných stadionech. "Pomůže to růstu zimních sportů v Číně a zajistí to atmosféru na sportovištích," uvedl MOV. Čína dnes informovala, že má plně očkovaných 1,05 miliardy lidí. Dalším požadavkem čínských pořadatelů, který dnes MOV oznámil, je, že všechny účastníky her, kteří nebudou plně očkovaní, čeká po příjezdu do Pekingu 21 dnů karantény.

Zimní olympijské hry v Pekingu se mají uskutečnit od 4. do 20. února příštího roku.