Ruští sportovci se zřejmě vrátí na olympiádu. Padlo zásadní rozhodnutí

Ruští sportovci zřejmě budou mít možnost se zúčastnit již příštích olympijských her ve Spojených státech amerických. Mezinárodní olympijský výbor totiž přerušil suspendaci Moskvy, která vešla v platnost v souvislosti s její invazí na sousední Ukrajinu.
Mezinárodní olympijský výbor v úterý oznámil, že předběžně ruší suspendaci Ruského olympijského výboru, která platila od 12. října 2023. "Rozhodnutí padlo po zevrubné analýze právního výboru MOV s ohledem na to, že ROV již nepovažuje za členy jakékoliv regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Ukrajinského národního olympijského výboru," uvedla organizace na webu.
Rusové měli zároveň přislíbit, že v oblastech náležících Ukrajině nebudou vyvíjet jakékoliv aktivity. Mezinárodní olympijský výbor zmínil, že bude situaci podrobně monitorovat, takže je připraven podniknout nutné kroky v případě, že to bude potřeba.
Pro ruské sportovce to znamená, že mohou nastoupit do kvalifikací na letní olympijské hry, které bude za dva roky hostit americké Los Angeles. "Nechceme, aby sportovci byli zodpovědní za činy své vlády. Neospravedlňujeme žádné války, ani tuto. Budeme nadále podporovat Ukrajinu, jako jsme to dělali od začátku. Ale nemyslím si, že by za to měli platit sportovci," řekla prezidentka MOV Kirsty Coventryová.
Rusové zatím nadále nemohou soutěžit pod svou vlajkou, ani se jim nebude hrát hymna. Sportovci zároveň musí naplnit antidopingová pravidla. Rusko také nadále nemůže pořádat jakékoliv mezinárodní sportovní akce.
Ruský olympijský výbor čelil sankcím kvůli napadení Ukrajiny. Plnohodnotná invaze ruské armády do sousední země začala na konci února 2022, konflikt nadále pokračuje. Ruští sportovci už na hrách v letech 2018, 2020 a 2022 nemohli startovat pod svou vlajkou kvůli prokázaným dopingovým skandálům.
Související
Jak nám sportovci zase jednou dali důvod tomu, proč má olympiáda i v dnešním světě smysl
Olympijské hry v Miláně a Cortině jsou minulostí. V římském amfiteátru ve Veroně je ukončila předsedkyně MOV
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Trumpova slova vedou k reakci trhů. Dalo se to očekávat
před 1 hodinou
Policisté v národním parku. České Švýcarsko je pod dohledem společných hlídek
Aktualizováno před 2 hodinami
Trump oznámil konec příměří na Blízkém východě. Íránce má za nemocné lháře
před 2 hodinami
Le Penová v rozhovoru prozradila, co bude s její prezidentskou kandidaturou
před 3 hodinami
Ruští sportovci se zřejmě vrátí na olympiádu. Padlo zásadní rozhodnutí
před 4 hodinami
Američané opět útočili v Íránu. Revoluční gardy v odvetě cílily na vojenská zařízení
před 5 hodinami
Může za to obskurní hádka. V cizině řeší, proč Pavel a Babiš neletěli do Ankary spolu
před 6 hodinami
Červencové počasí bude poměrně stabilní, naznačuje nový výhled
včera
Obchody byly o svátcích v červenci k dispozici. Podzim nabídne jiný obrázek
včera
Superdávku čekají úpravy. Do výše dávky se promítnou na podzim
včera
Zeman se pustil do Pavla a zastal se vlády. Prezidentovi se prý nedá věřit
včera
Naprášili ho. Bývalý princ Andrew po měsících v ústraní vyrazil mezi lidi
včera
Zelenskyj zmínil, co všechno zvládne Ukrajina. V jedné věci požádal o pomoc
včera
Trumpovo sdělení se nemění. Češi mají falešný pocit bezpečí, uvedl Pavel
včera
Le Penová je vinna, dostala náramek. Ve volbách ale kandidovat může
včera
Ministerstvo pro místní rozvoj zasáhlo náhlé úmrtí náměstka ministryně
včera
Další čínská provokace. Japonci nařkli Peking z porušování mezinárodního práva
včera
Začala výluka na hlavním železničním koridoru. Cestující musí počítat se zpožděním
včera
Suché a větrné počasí znepokojuje meteorology. Platí staronová výstraha
včera
Zelenskyj jede na summit NATO s jasným úkolem. Měl by se i setkat s Trumpem
Ukrajina sice není členem NATO, přesto se její prezident Volodymyr Zelenskyj pečlivě připravuje na právě začínající alianční setkání. V Turecku hodlá zatlačit na spojence Kyjeva, aby poskytli další prostředky protivzdušné obrany, které pomohou s obranou proti ruským útokům. Informovala o tom BBC.
Zdroj: Lucie Podzimková