Ruští sportovci se zřejmě vrátí na olympiádu. Padlo zásadní rozhodnutí

Lucie Podzimková

8. července 2026 9:55

Olympijské hry, ilustrační fotografie.
Olympijské hry, ilustrační fotografie. Foto: unsplash.com

Ruští sportovci zřejmě budou mít možnost se zúčastnit již příštích olympijských her ve Spojených státech amerických. Mezinárodní olympijský výbor totiž přerušil suspendaci Moskvy, která vešla v platnost v souvislosti s její invazí na sousední Ukrajinu. 

Mezinárodní olympijský výbor v úterý oznámil, že předběžně ruší suspendaci Ruského olympijského výboru, která platila od 12. října 2023. "Rozhodnutí padlo po zevrubné analýze právního výboru MOV s ohledem na to, že ROV již nepovažuje za členy jakékoliv regionální sportovní organizace na územích spadajících pod jurisdikci Ukrajinského národního olympijského výboru," uvedla organizace na webu.

Rusové měli zároveň přislíbit, že v oblastech náležících Ukrajině nebudou vyvíjet jakékoliv aktivity. Mezinárodní olympijský výbor zmínil, že bude situaci podrobně monitorovat, takže je připraven podniknout nutné kroky v případě, že to bude potřeba. 

Pro ruské sportovce to znamená, že mohou nastoupit do kvalifikací na letní olympijské hry, které bude za dva roky hostit americké Los Angeles. "Nechceme, aby sportovci byli zodpovědní za činy své vlády. Neospravedlňujeme žádné války, ani tuto. Budeme nadále podporovat Ukrajinu, jako jsme to dělali od začátku. Ale nemyslím si, že by za to měli platit sportovci," řekla prezidentka MOV Kirsty Coventryová.

Rusové zatím nadále nemohou soutěžit pod svou vlajkou, ani se jim nebude hrát hymna. Sportovci zároveň musí naplnit antidopingová pravidla. Rusko také nadále nemůže pořádat jakékoliv mezinárodní sportovní akce. 

Ruský olympijský výbor čelil sankcím kvůli napadení Ukrajiny. Plnohodnotná invaze ruské armády do sousední země začala na konci února 2022, konflikt nadále pokračuje. Ruští sportovci už na hrách v letech 2018, 2020 a 2022 nemohli startovat pod svou vlajkou kvůli prokázaným dopingovým skandálům. 

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