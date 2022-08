Řecko zažívá lepší turistickou sezonu, než se očekávalo

— Autor: ČTK

Řecko zažívá lepší turistickou sezonu, než vláda v Aténách a lidé z odvětví očekávali. Tržby z turistiky pomohou zmírnit dopady prudkého růstu cen energií na společnost, řekl dnes mluvčí řecké vlády Jannis Ikonomu. Cestovní ruch se na řecké ekonomice podílí zhruba pětinou a vytváří každé páté pracovní místo. Vláda a zástupci odvětví dříve měli za to, že letošní tržby by mohly dosáhnout 80 až 90 procent rekordní úrovně z roku 2019. Někteří z nich doufají, že by letos mohl tento rekord padnout.