Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek jednal s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem, který mu měl představit požadované změny v zákonu o ČT. Babišova vláda plánuje úpravu financování veřejnoprávních médií, což se nelíbí části veřejnosti.
O jednání informovala Česká televize na sociální síti X, kde uvedla, že Chudárek na Úřadu vlády představil požadavky na změny ve vládou projednávaném zákonu o České televizi. "Premiér si vyslechl naše návrhy změn, a to včetně požadovaných ústavních záruk. Probírali jsme i další možnosti financování České televize," sdělil televizní šéf.
Podle Chudárka jsou v plánu další společné rozhovory s Babišem. "Budu nadále pokračovat v jednání nejen s premiérem, ale i se všemi relevantními politickými subjekty. Jsem stále přesvědčený, že je to cesta, jak České televizi zajistit i do budoucna plnou nezávislost a nezbytnou finanční stabilitu," dodal.
Babiš se k pátečnímu jednání s nejvyšším představitelem jednoho z veřejnoprávních médií nevyjádřil.
Dnešní jednání se uskutečnilo jen několik dní po nedělní demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu veřejnoprávních médií na pražské Letné, které se podle některých odhadů zúčastnilo až 400 tisíc lidí.
Předseda spolku Mikuláš Minář na shromáždění vyzval Babišovu vládu, aby neopakovala noční hlasování, stáhla zákon měnící způsob financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, odvolala Tomia Okamuru (SPD) z pozice předsedy Poslanecké sněmovny a sebrala hnutí SPD ministerstvo obrany. Zástupce vlády zároveň pozval na prosincové jednání o budoucnosti médií veřejné služby do Švandova divadla.
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Zdroj: Lucie Podzimková