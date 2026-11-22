Premiér Andrej Babiš ostře zkritizoval aktuální návrh rozpočtu Evropské unie ve svém nedělním videu na sociální síti Facebook a označil jej pro Česko za absolutně nepřijatelný. Upozornil na blížící se klíčová jednání o evropském rozpočtu a uvedl, že návrh může být výrazně nižší až o dvaatřicet miliard eur.
Předseda vlády zmínil, že v sobotu komunikoval s předsedou Evropské rady Antóniem Costou, který ho informoval o novém návrhu irského předsednictví. Právě tento návrh podle Babiše počítá se snížením rozpočtu o dvaatřicet miliard eur, což český premiér důrazně odmítl.
Babiš zároveň poukázal na to, že příspěvky Česka do rozpočtu Evropské unie dlouhodobě rostou a letos by měly dosáhnout dvaaosmdesáti miliard korun. Podle jeho slov jde o významný příspěvek, zatímco celkový rozpočet je zhruba o čtyři sta třicet miliard nižší a navrhovaný postup irského předsednictví by Česku snížil prostředky o sedm a půl miliardy korun.
Ve svém vystoupení se premiér opřel také do nákladů na chod unijních institucí pro období let 2028 až 2034, kam započítal parlament, komisi i úřednický aparát. Tyto výdaje vyčíslil na sto miliard eur, tedy dva a půl bilionu korun, a přirovnal je k téměř přesné výši výdajů českého státního rozpočtu na rok 2027.
Kritiku zaměřil i na položku sta miliard eur vyčleněných pro Ukrajinu v rámci evropského rozpočtu, přičemž se tázal, proč by se tyto peníze měly poskytovat právě z unijního rozpočtu místo toho, aby směřovaly mimo něj.
Podle Babiše budou následující jednání velmi tvrdá a postoje jednotlivých stran jsou značně odlišné, přičemž uvedl, že bude prosazovat další finanční prostředky pro Českou republiku.
Související
Babiš doufá, že konec televizních a rozhlasových poplatků nastane nejpozději 1. července
Babiš jednal se šéfem ČT. Chudárek chce s politiky mluvit i nadále
Aktuálně se děje
před 53 minutami
COP31 se protahuje. Na stole je nový návrh dohody, má zabránit zhroucení jednání
před 2 hodinami
Babiš označil návrh rozpočtu Evropské unie za absolutně nepřijatelný pro Česko
před 3 hodinami
Velká Británie by mohla jednat o návratu do Evropské unie
před 4 hodinami
Americké firmy v pasti. Lidé v USA datová centra nechtějí, Trump hrozí uvalením cel, pokud je postaví v zahraničí
před 6 hodinami
Zelenskyj označil údery na Krymský most za spravedlivou reakci na 109 ruských útoků
před 7 hodinami
Počasí: Česko příští týden zasype sníh, teploty se propadnou až na -9 stupňů
včera
StarDance dnes večer nikdo neopustil
včera
Stokrát silnější než jakákoli válečná loď? Plány na bitevní lodě třídy Trump naráží na tvrdou realitu
včera
Vláda nejprve zruší televizní poplatky, pak změní obsah, varuje Grolich
včera
Babiš doufá, že konec televizních a rozhlasových poplatků nastane nejpozději 1. července
včera
Ukrajinský dron zasáhl ve finských vodách ruskou loď
včera
Akcie společnosti Anthropic se po raketovém růstu propadly, klesá i Meta, Amazon nebo Apple
včera
FT: Trump usiluje o uzavření mírem mezi Ruskem a Ukrajinou dříve, než Kongres převezmou demokraté
včera
Dánská policie zmařila pokus ruských zpravodajských služeb o atentát na americko-ukrajinského rappera
včera
Trump označil Putina za přítele, Zelenskyj za vraha
včera
Putin o konec války nestojí, ochotu vyjednávat jen předstírá, myslí si evropští lídři
včera
Vývoz potravin i emise. Co obsahuje nová dohoda mezi EU a Británií?
včera
EU uzavřela se Spojeným královstvím dohodu o novém nastavení vztahů po brexitu
včera
Horská předpověď počasí na víkend. Podmínky už budou zimní
20. listopadu 2026 21:58
Příčina smrti Patricka Stewarta je známá. Rodina zvolila neobvyklou kremaci
Fanoušky světové kinematografie v říjnu rozesmutnila zpráva o úmrtí legendárního britského herce Patricka Stewarta. Bylo mu 86 let. Nyní se objevil úmrtní list, který odhaluje, co bylo příčinou smrti představitele kapitána Jeana-Luca Picarda ve Star Treku.
Zdroj: Lucie Podzimková