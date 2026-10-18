Babiš po debaklu v senátních volbách avizuje změny v hnutí ANO

Jan Hrabě

Jan Hrabě

18. října 2026 9:09

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Katastrofou nazval premiér Andrej Babiš (ANO) výsledek letošních senátních voleb, v nichž jeho hnutí nezískalo jediné senátorské křeslo, ačkoliv jeden mandát obhajovalo. Babiš avizuje stranickou analýzu výsledků, přičemž rovnou varoval některé politiky. 

Babiš označil výsledek druhého kola senátních voleb za katastrofální. "Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora," přiznal předseda vlády. "Musíme se zamyslet nad tím, jak se to stalo a proč," prohlásil jeden z nejvyšších ústavních činitelů. 

Šéf hnutí ANO, které si jinak podle průzkumů nadále udržuje pozici hegemona české politiky, naznačil, kdo ze straníků si po volebním debaklu může dělat obavy. Podle Babiše se bude vyhodnocovat, kdo pracuje a kdo si naopak "zprivatizoval" krajské organizace. "Někteří mají pocit, že když mají značku, znamená to jasné vítězství," konstatoval premiér.

Druhé kolo senátních voleb proběhlo v pátek a v sobotu ve 22 obvodech a skončilo zřejmým úspěchem pro sněmovní opozici. Starostové a nezávislí navrhli hned deset úspěšných kandidátů, o dvě křesla si polepšili také občanští demokraté.

ANO nedokázalo proměnit množství postupů do druhého kola v zisk jediného mandátu. Ani další strany vládního bloku, tedy SPD a Motoristé, neměli důvod slavit. V horní komoře parlamentu budou mít i nadále většinu současné opoziční strany. 

V Chebu jasně obhájil mandát dosavadní senátor Miroslav Plevný (STAN), jemuž dalo hlas přes 71 procent voličů. Na Lounsku uspěl jeho stranický kolega. Lékař Ivo Trešl (STAN) získal přes 66 procent hlasů a také porazil kandidáta vládního hnutí ANO. Z armády do politiky se přesouvá bývalý náčelník generálního štábu Karel Řehka (STAN), jenž je novým plzeňským senátorem.

Pelhřimov bude v horní parlamentní komoře zastupovat starosta Ladislav Med (ODS), obdržel téměř 62 procent hlasů. Jednoznačný byl i souboj v Příbrami, která do Senátu opět vysílá senátora Petra Štěpánka (STAN). Hlas mu dalo přes 74 procent voličů. V těsném duelu na Praze 5 uspěl obhájce Václav Láska (SEN 21) s 53 procenty hlasů. Prahu 9 bude nadále reprezentovat David Smoljak (STAN), který atakoval 80 procent. 

První pražská městská část poslala do parlamentu spisovatele Jiřího Padevěta (STAN), který dostal přes 66 procent hlasů. Ve středočeském Kladně se bojovalo o každý hlas. Vítězem je nakonec Petr Paták (ODS), jenž více oslovil 51,66 procenta voličů. Hejtmanem a nově také senátorem je dlouholetý politik Martin Půta (STAN), který se prosadil v České Lípě. V Kolíně zvítězil starosta Michael Kašpar (STAN).

Triumf v Hradci Králové si připsala podnikatelka Zuzana Ceralová Petrofová (ODS), když získala 60 procent. Žďár nad Sázavou si znovu vybral senátora Josefa Klementa (KDU-ČSL). Na Znojemsku si zajistil pokračování mandátu Tomáš Třetina (TOP 09). Obhajoba se vydařila také Zdeňku Papouškovi (ODS) v obvodu Brno-město.

Poměrně napínavý souboj na Přerovsku ovládl vědec Jakub Navařík (ODS), pro kterého hlasovalo téměř 57 procent účastníků voleb. V Litovli obhájil působení v Senátu Marek Ošťádal (24/7). Něco málo přes 52 procent voličů z Frýdku-Místku vyneslo do Senátu Petra Korče (NMFM). V obvodu Ostrava-město se prosadil lékař Ondřej Šimetka (ODS).

Karvinou začne v Senátu zastupovat ředitel Slezského divadla Petr Kazík (OK), kterému dalo hlas téměř 53 procent voličů. Ve Zlíně obhájil vítězství Tomáš Goláň (ODS). To samé se povedlo Josefu Bazalovi (KDU-ČSL) na Uherskohradišťsku. 

Hned v prvním kole získali přes 50 procent hlasů a stali se senátory Tomáš Fiala (Naše Česko) za obvod Strakonice, Zbyněk Linhart (STAN) za obvod Děčín, Jan Sobotka (STAN) za obvod Trutnov, Jan Grulich (TOP 09) za obvod Rychnov nad Kněžnou a Jan Grolich (KDU-ČSL) za obvod Vyškov. 

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