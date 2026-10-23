Babiš se dnes poprvé ozval. Poplatky zrušíme, oznámil ve videu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

23. října 2026 18:26

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) je z pátečního jednání Poslanecké sněmovny omluven, přesto se odpoledne vyjádřil k tématu financování veřejnoprávních médií. Podle Babiše hodlá koalice splnit slib a zrušit koncesionářské poplatky. Sněmovní opozici zároveň nařkl z šíření lží. 

"Koncesionářské poplatky zrušíme," napsal Babiš k videu, které v pátečních odpoledních hodinách zveřejnil na sociálních sítích. Tam zmínil, že jde o součást programu vládní koalice hnutí ANO s SPD a Motoristy. "Slíbili jsme to před volbami a teď to plníme. Dnes jsme jejich zrušení zařadili na program Sněmovny a jednat budeme i v sobotu," pokračoval premiér.

V Poslanecké sněmovně se dnes koalice nečekaně rozhodla přednostně projednat návrh na zrušení koncesionářských poplatků. Opozice se proti postupu vládní většiny bouří.

Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o snahu fakticky zestátnit veřejnoprávní média a podřídit je politické moci. "Koalice po prohraných volbách útočí na základní demokratické hodnoty. Chce si podmanit média, zastrašit neziskový sektor a celou občanskou společnost, která si dovolí s vládou nesouhlasit," napsal na síti X. 

"Místo aby si vládní strany vzaly ponaučení z tristního výsledku voleb a začaly se věnovat řešení skutečných problémů lidí a země, rozhodly se přitlačit na pilu v otázce faktického zestátnění veřejnoprávních médií. Větší nepochopení toho, co lidi skutečně tíží, vláda asi předvést nemohla," konstatoval předseda hnutí STAN Vít Rakušan. 

Podle šéfa lidovců Jana Grolicha se jedná o frontální útok na všechny kritiky vlády a svobodu médií. "Prohráli volby. A první, co udělají, je, že co nejrychleji zestátní televizi. Bez oznámení, bez projednání a s hlasováním v sobotu," uvedl na sociální síti. 

Babiš to nicméně vidí jinak. "Opozice okamžitě spustila hysterii o útoku na demokracii a zestátnění médií. Samé lži," prohlásil předseda vlády. "Veřejnoprávní média nepatří Rakušanovi, Kupkovi ani žádné vládě. Patří všem občanům. Asi nečekali, že budeme program plnit tak rychle. Měli by si zvyknout," dodal šéf hnutí ANO. 

Na dnešní vývoj už reagovali i zaměstnanci veřejnoprávních médií. "Vláda chce zestátnit Českou televizi a Český rozhlas a chce to udělat dřív, než se stihne vyjádřit veřejnost. Svolává ukvapená večerní a sobotní zasedání sněmovny. Koalice tím dává najevo, že se bojí reakce společnosti. Nerespektuje názory odborníků, podle kterých je tak zásadní krok, jakým je změna financování veřejnoprávních médií, nutné důkladně prodiskutovat a připravit," uvedla iniciativa Veřejnoprávně na facebookovém profilu. 

Pracovníci obou veřejnoprávních médií se rozhodli, že v úterý 3. listopadu přistoupí k důrazné celodenní stávce. "Žádáme všechny, kterým není osud ČT a ČRo lhostejný, aby svůj postoj dali veřejně a hlasitě najevo. My, pracovníci obou institucí, jsme připraveni obě veřejnoprávní média bránit," vyzvali zástupci iniciativy. 

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Zdroj: David Holub

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