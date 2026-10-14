Babiš utnul spekulace. Prozradil osud Vojtěcha, Červeného a Plagy

Ministr školství Robert Plaga se těší plné důvěře předsedy vlády Andreje Babiše, což premiér osobně potvrdil před svým odletem na zasedání Evropské rady. Reagoval tak na nedávné mediální spekulace, které hovořily o chystaných personálních změnách v kabinetu a možném odchodu šéfa rezortu školství.
Přestože se objevily informace o neshodách mezi premiérem a ministrem ohledně chystaných změn v inkluzi, koaliční partneři na středečním jednání nalezli potřebnou shodu.
Samotný Robert Plaga po jednání uvedl, že v současné době nevidí žádné důvody k jakýmkoliv změnám v obsazení vládních křesel. Podobně se v této záležitosti vyjádřil také ministr pro sport a prevenci Boris Šťastný, čímž podpořil stabilitu uvnitř kabinetu.
Spekulace o Plagově konci se objevovaly především proto, že patří k ministrům, kteří se občas nebojí premiérovi oponovat.
Kromě otázky školství se předseda vlády vyjádřil také k situaci na ministerstvu životního prostředí, které v současnosti vedou Motoristé. Babiš odmítl dřívější spekulace, podle nichž by hnutí ANO usilovalo o převzetí tohoto rezortu.
S prací ministra životního prostředí Igora Červeného je naopak spokojený a zdůraznil, že koalice byla od počátku stavěna na tom, že tento úřad spravují právě Motoristé.
Premiér rázně odmítl rovněž zprávy serveru Neovlivní, podle nichž měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch již dvakrát žádat o uvolnění z funkce s cílem vrátit se do diplomacie.
Všechna tato tvrzení označil předseda vlády za nepravdivá a ostře se ohradil proti způsobu informování ze strany zmíněného serveru. Personální zemětřesení v současné vládní sestavě se tak podle jeho slov nekoná.
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