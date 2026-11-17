Premiér Andrej Babiš (ANO) se po letech dočkal jednání s jedním ze zahraničních státníků. Vyrazil za ním do Izraele, kde ho absolvoval v předvečer úterního státního svátku. Podle předsedy vlády se jednalo o bezpečnosti a obraně.
Babiš zmínil, že je moc rád za další setkání s Netanjahuem, které proběhlo po více než pěti letech. "Česko a Izrael spojují výjimečné a dlouhodobě přátelské vztahy. Izrael je pro nás důležitý strategický partner a máme mnoho konkrétních oblastí, ve kterých chceme naši spolupráci dál posilovat," uvedl předseda vlády na sociální síti.
"Mluvili jsme především o bezpečnosti a obraně, včetně antibalistické ochrany, ale také o zdravotnictví, umělé inteligenci a aktuální situaci na Blízkém východě," odhalil šéf hnutí ANO a poděkoval protějšku za velmi otevřené jednání.
Premiér kvůli cestě do Izraele chybí na dnešních oslavách státního svátku. Na 17. listopad každoročně připadá Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva. Česko si připomíná události z roku 1939, kdy nacisté zakročili proti vysokoškolským studentům, a z roku 1989, kdy totéž udělali komunisté. Před sedmatřiceti lety to odstartovalo sametovou revoluci, která ukončila vládu jedné strany v Československu.
Podle Babiše se 17. listopadu opakovaně psaly české dějiny. "Proto dnes slavíme krásný svátek, který je o svobodě. O možnosti říkat svobodně pravdu a nebýt za ni popotahován. O svobodě nebát se říct, co si myslíme. O svobodě si jednou za čtyři roky zvolit vládu, jakou chceme," konstatoval předseda vlády.
"Oslavujme, že žijeme v takové zemi, kterou nám většina světa může jen závidět. A já ze srdce děkuji odvážným mladým lidem, kteří přesně za tyto hodnoty bojovali proti nacistické okupaci v roce 1939 a o půl století později, 17. listopadu 1989, proti komunistickému režimu. Díky nim 17. listopad dnes patří nám všem. Nehádejme se, oslavujme Českou republiku," vzkázal.
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Zdroj: Libor Novák