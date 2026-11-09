Babišova vláda schválila investice do zdravotnictví. Chce i další páky ohledně cen energií

Do fakultních nemocnic a dalších ministerstvem zdravotnictví přímo řízených zdravotnických zařízení chce vláda Andreje Babiše (ANO) do roku 2034 investovat více než 68 miliard korun na strategické a další významné projekty. Záměr ministerstva zdravotnictví schválil kabinet na pondělním zasedání.
Vláda také projednala návrh novely energetického zákona, který má umožnit státu rychleji reagovat na mimořádné zdražování energií, návrh ústavního zákona o celostátním referendu a návrh novely zákona o zaměstnanosti a zřídila také novou Radu vlády pro umělou inteligenci. Zabývala se také šestnácti kontrolními nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu.
Vláda projednala a odsouhlasila záměr Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických, významných investic a investic do oblasti psychiatrie do roku 2034. Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový, tříúrovňový model investičního plánování, který se dělí na strategické investice, významné investice a investice do oblasti psychiatrie.
"Požádal jsem pana ministra, aby tento materiál vypracoval. Je to něco obdobného, co jsme připravili za naší první vlády. Tehdy jsme schválili strategické projekty asi za třináct miliard. Dnes jsme schválili na období 2028 až 2034 strategické investice ve výši 26,4 miliardy korun, významné investice ve výši 36 miliard a investice do oblasti psychiatrie 6,18 miliardy, takže celkově 68,62 miliardy do zdravotnictví, které je naší absolutní prioritou," vypočítal premiér Andrej Babiš. "Já jsem také přijal úkol, abych v rámci vyjednávání o víceletém finančním rámci, neboli rozpočtu Evropské unie, se hlavně soustředil na tyto peníze do zdravotnictví, ale samozřejmě i na další," dodal předseda vlády.
Vláda rovněž schválila zřízení Rady vlády pro umělou inteligenci. "To je velice důležité rozhodnutí, protože je to velké téma i v rámci Evropské unie. Jde o to, aby i Evropa byla konkurenceschopná ve využívání a hlavně v bezpečnosti AI. USA, Čína i Evropa investují stovky miliard a my jsme během páteční návštěvy ČVUT dostali impuls od pana profesora Maříka, abychom právě takovouto radu zřídili," uvedl předseda vlády, který bude nové radě vlády předsedat. Prvním místopředsedou rady bude ministr průmyslu a obchodu a výkonným místopředsedou vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, administrativně a organizačně bude radu zabezpečovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Kabinet připravil také novelu energetického zákona, která vládě umožní zasáhnout v případě mimořádné situace na trhu s energiemi. Pokud budou výrobci elektrické energie na českém území vykazovat nadměrné příjmy z prodeje elektřiny, budou muset z těchto nadměrných příjmů hradit odvody do státní pokladny. Novela zákona také umožňuje vládě nařízením vlády stanovit koeficient upravující zákonný strop, který je rozhodný pro výpočet nadměrného příjmu. "Je to vlastně to, co jsme říkali předchozí vládě v únoru 2022, když začala válka na Ukrajině – že je potřeba být připraven. Chceme mít možnost, pokud se tak rozhodneme zastropovat ceny energií u výrobců," konstatoval premiér Babiš.
Vláda projednala návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Návrh počítá s tím, že by referendum bylo vypsáno na základě petice podepsané alespoň 300 000 plnoletými občany nebo na návrh Parlamentu a závazné pro prezidenta republiky, vládu i Parlament by bylo, pokud by účast oprávněných voličů přesáhla 35 procent a pro návrh by se vyslovila nadpoloviční většina hlasujících. Referendum by přitom nemohlo být vypsáno na zákonem deklarovaná témata, například otázky týkající základních práv a svobod, obrany nebo bezpečnosti státu, členství v EU či NATO nebo na oblast daní nebo státního rozpočtu.
Kabinet projednal také návrh změnového zákona, který má úpravami v legislativě posílit odolnost subjektů kritické infrastruktury proti bezpilotním systémům. V reakci na vývoj bezpečnostní situace v Evropě a na pokrok v oblasti využití dronů a dalších bezpilotních systémů a jejich možné zneužití chce vláda umožnit subjektům kritické infrastruktury za přísně stanovených podmínek proti bezpilotnímu stroji letícímu neoprávněně nad chráněným prostorem aktivně zasáhnout a letu bezpilotního systému zamezit.
Členky a členové vlády se zabývali i návrhem novely zákona o zaměstnanosti. Cílem navržených změn je především upravit poskytování příspěvků v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením na volném a chráněném trhu práce v zákoně o zaměstnanosti a také upravit otázky aplikace zákona o integračním sociálním podniku. Mezi hlavní změny patří například zkrácení doby udržitelnosti pracovního místa zřízeného pro osobu se zdravotním postižením, zvýšení maximálního příspěvku na provozní náklady spojené se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením ze 48 000 na 90 000 korun ročně na jednu osobu nebo nahrazení pojmu chráněný trh práce pojmem podporovaný trh práce.
Vláda projednala rovněž návrh novely zákona o elektronizaci zdravotnictví. Novela zavádí povinné používání elektronické žádanky a konkrétní pravidla pro její uplatnění v systému a také nastavuje postupný plán přechodu k povinnému vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě a nastavuje jednotná pravidla pro bezpečné sdílení zdravotních informací mezi poskytovateli zdravotních služeb.
Vláda odsouhlasila také dotační programy zemědělství pro rok 2027. Programy jsou výslovně účelové, sloužící k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru a jejich spektrum udržuje kontinuitu s programy realizovanými v předešlých letech. Na národní dotace je vyhrazeno 3,95 miliardy korun.
Vláda projednala rovněž šestnáct kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřaduz kontrol provedených na ministerstvech, jejich přímo řízených organizacích a v dalších dotčených subjektech a seznámila se s opatřeními, které dotčené instituce přijaly k nápravě zjištěných nedostatků.
Jednání vlády předcházelo zasedání Výboru pro Evropskou unii na vládní úrovni, který mimo jiné schválil předsedovi vlády mandát na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád členských států EU, které se uskuteční v pátek 13. listopadu 2026 v Dublinu.
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Zdroj: Libor Novák