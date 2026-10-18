Bude to naposledy. Lednové důchody nabídnou historický okamžik

Čeští důchodci by před nadcházející lednovou valorizací měli vzít na vědomí, že jedna věc se na začátku příštího roku stane naposledy. Lidem na účtu naposledy přistane doplatek za úvodní dny roku. Na rok 2027 už je totiž naplánovaná zásadní změna.
Jak upozornil web TN.cz, valorizace důchodů v lednu 2027 bude historicky poslední, kdy stát lidem vyplatí doplatek za první dny kalendářního roku. Důchodci však nepřijdou o jedinou korunu. V průběhu roku se nicméně změní systém výplaty penzí. Od 1. července 2027 budou vypláceny za kalendářní měsíc.
Babišova vláda v září schválila nařízení, které stanovuje, že základní výměra všech důchodů se v lednu zvýší o 270 korun na 5 170 korun a procentní výměra stoupne o dvě desetiny procenta, tedy o 34 korun u průměrného starobního důchodu. Ten by v příštím roce měl činit 22 196 korun měsíčně.
Jednorázově pak seniorům přistanou na účtech ještě dva tisíce korun. Dvoutisícový bonus by měl dostat každý člověk, který pobírá starobní důchod. Ten se skládá ze dvou částí - základní a procentní výměry.
Základní výměra je jednotná pro všechny důchody a je stanovena zákonem o důchodovém pojištění ve výši 10 % průměrné mzdy. Procentní výměra se stanovuje individuálně procentní sazbou z výpočtového základu, který je odvozen od průměrné výše příjmů žadatele o důchod za rozhodné období.
Výši důchodu ovlivňují především dvě skutečnosti: délka doby důchodového pojištění a výše výdělků dosažených v rozhodném období. Za každý celý rok důchodového pojištění (do doby, než vznikne nárok na důchod) lidem náleží půldruhého procenta výpočtového základu.
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Důchodci si ještě mohou zajistit tištěné oznámení o valorizaci
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Zdroj: Lucie Žáková